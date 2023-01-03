Как американские спецслужбы и военные осуществили переворот в своей стране, - В.Овчинский

11:59 03.01.2023

новые факты о штурме Капитолия

Владимир Овчинский

3.01.2023



3 января 2023 года, накануне второй годовщины штурма Капитолия, в США состоится презентация книги бывшего начальника полиции Капитолия Стивен А. Санда "Мужество под огнем". The Washington Post получила предварительный экземпляр книги и 1 января 2023 года опубликовала некоторые выдержки из этой книги.



По словам Санда, ФБР, Министерство внутренней безопасности (МВБ) и даже разведывательное подразделение полиции Капитолия были предупреждены за несколько недель до штурма о том, что "правые экстремисты" готовятся к нападению на Капитолий в 6 января 2021 года, но не приняли серьезных мер к тому, чтобы оценить эту информацию или подать сигнал тревоги. Старшие военачальники, ссылаясь на политические или тактические опасения, задержали отправку помощи.



Санд описывает свой шок, когда около 10 000 протестующих прорвали линию полиции и наносили удары кулаками, ножами и распыляли перцовый баллончик.



Санд безуспешно умолял военных генералов о подкреплении Национальной гвардии. Но они откладывали отправку помощи до тех пор, пока не стало слишком поздно для Капитолия. Позже он обнаружил, что Пентагон поспешил отправить группы безопасности для защиты домов военных чиновников в Вашингтоне, ни один из которых не был атакован.



Санд выражает свое величайшее возмущение лидерам Пентагона, рассказывая о телефонной конференции, которую он провел с двумя генералами около 14:35, через 20 минут после того, как протестующие ворвались в Капитолий и когда вице-президент Майк Пенс и другие законодатели поспешили спрятаться.



Санд пишет, что генерал-лейтенант Уолтер Пиатт сказал ему, что ему не нравится идея отправки гвардейцев в форме в Капитолий, но он может позволить им заменить полицейских на придорожных контрольно-пропускных пунктах.



"Этот ответ я никогда не забуду до конца своей жизни, - пишет Санд. Во время разговора Санд вспоминает, как услышал безумный голос офицера, который транслировался в командный центр: "Выстрелы в Капитолии, выстрелы в Капитолии".



Злость Санда закипела, и он выкрикнул сообщение о перестрелке в конференц-связь: "Это достаточно срочно для вас сейчас?" Затем Санд повесил трубку, чтобы разобраться с этим новым кризисом.



Представитель Пентагона, которого попросили ответить на некоторые утверждения Санда, не ответил на вопрос о его утверждениях о том, что 6 января 2021 года военные усилили меры безопасности в домах высокопоставленных военных чиновников. Представитель сослался на график, опубликованный министерством обороны, связанный с нападением на Капитолий.



Пиатт сначала отрицал, что говорил что-либо во время штурма, но позже признал, что он совещался с другими по телефону и что, возможно, он делал комментарии на этот счет. Он показал, что не думал, что отказывается от использования гвардии, а просто говорил, что военным необходимо разработать план ее использования.



Санд пишет в книге, что "его никогда не предупреждали о тех красных флажках, которые получили ФБР, МВБ и его собственное разведывательное подразделение: заговоры для протестующих, чтобы они пришли с оружием, атаковали туннели Капитолия и были готовы стрелять в полицию".



Санд ушел в отставку на следующий день после беспорядков, когда спикер палаты представителей Нэнси Пелоси (штат Калифорния) публично призвала его уйти в отставку из-за неспособности департамента обеспечить безопасность Капитолия. "Никто не считает себя более ответственным, чем я" за ужасный опыт офицеров в тот день, - пишет он, - и я хотел бы сделать больше". Тем не менее, Санд сказал, что сожалеет об уходе в отставку до того, как появилась полная картина информации, которую он никогда не получал, что подстегнуло бы совершенно другой план безопасности.



Он пишет, что "политические интересы лидеров Конгресса могут преобладать над суждениями главы о безопасности".



За три дня до 6 января 2021 года, в ожидании большого скопления людей, Санд попросил привести Национальную гвардию в состояние готовности. Но его просьба была отклонена двумя сержантами, нанятыми лидерами Сената и Палаты представителей. Санд говорит, что позже он узнал, что эти двое считали, что Пелоси никогда этого не допустит.



Санд пишет, что высшее руководство его отдела тоже потерпело неудачу: "Самый большой провал разведки произошел в моем отделе", - писал он.



"Начиная с 21 декабря 2020 года и до 5 января 2021 года разведывательное подразделение Капитолийской полиции получало электронные письма и советы, содержащие пугающие предупреждения о заговорах на 6 января. Информация, собранная 21 декабря 2020 года, показала, что потенциальные участники митинга обсуждали, как координировать атаку, используя систему подземных туннелей Капитолия и прикрепив карту комплекса. Они призвали сжечь дома Пелоси и лидера республиканцев в Сенате Митча МакКоннелла (Кентукки)".



Помощник начальника, курировавший в то время отдел разведки, Йогананда Питтман, сказал Конгрессу, что эти разведданные должны были быть доведены до высшего руководства агентства. Санд пишет, что он и другие командиры так и не получили их. Внутренняя проверка не обнаружила доказательств того, что предупреждения когда-либо распространялись за пределами подразделения Питтмана. Санд сказал, что глава службы защиты лидеров Конгресса полиции Капитолия также не был предупрежден об угрозах в адрес Пелоси и МакКоннелла.



Санд также предупреждает в своей книге, что "командная структура департамента, в которой политические лидеры диктуют решения для сотрудников службы безопасности, "является рецептом катастрофы" и имела серьезные последствия 6 января 2021 года".



6 января 2021 года Санд изо всех сил пытался понять бездействие военных в тот день, что он считал нарушением служебного долга.



Санд пишет, что позже он также узнал, что во время беспорядков в тот день большая фаланга войск Национальной гвардии вернулась в свой командный центр, чтобы отработать в конце своей смены. Одна бригада вышла из дежурства, как и было запланировано, и ее заменила новая, как будто это был обычный день.



"Последние несколько часов мы сражались с толпой в Капитолии, и битва транслировалась по всему миру", - пишет Санд. "У нас есть несколько погибших, в том числе стрельба внутри Капитолия. Мы должны были обеспечить членов Конгресса, вице-президента и его семью, а также следующие три уровня преемственности после президента Соединенных Штатов. И военные не предприняли никаких усилий, чтобы положить этому конец".



Первые войска Национальной гвардии прибыли в 17:40, когда жестокая атака закончилась, и полиция Капитолия вместе с полицией округа Колумбия и группами спецназа ФБР очистили Капитолий и кампус от бунтовщиков.



Лидер Национальной гвардии округа Колумбия в то время генерал Уильям Уокер позже признался Санду в том, что "чиновники Пентагона не разрешали Уокеру развертываться более чем на три часа, поскольку они разработали план действий, которые предпримет гвардия". Хотя Штаб местной гвардии находится в двух милях от Капитолия.



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Честный, но в политическом плане наивный бывший начальник полиции Капитолия видит причины произошедшего в недостатках организации охраны Капитолия и бюрократизме спецслужб и военных.



Но, уже в первые дни после событий 6 января 2021 года в американских СМИ появилось немало фактов о том, что сам штурм Капитолия был организован спецслужбами США через свою агентуру, внедренную в среду трампистов. И команды не применять превентивных мер тоже давались руководителями спецслужб США и полицейским и военным.



Целью заговора являлся срыв специального расследования о вопиющих фактах массовой фальсификации выборов президента США, в результате которых "победил" Байден ( см. статью В. Овчинского "Трамп проиграл своим спецслужбам. Капитолий штурмовали агенты ФБР" от 8 января 2021 года).



Фактически 6 января 2021 года в США был совершен государственный переворот, плоды которого Америка и весь мир пожинают до настоящего времени.



По конспиративности и количеству смертей свидетелей (к настоящему времени совершенно загадочным образом от "самоубийств" погибло несколько офицеров полиции – защитников Капитолия, видимо обладавшими опасными знаниями о событиях) это историческое событие стоит в одном ряду с убийством Кеннеди.