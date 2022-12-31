Союз цивилизаций. Что Россия предлагает миру, - Николай Сорокин

12:01 03.01.2023

Союз цивилизаций. Что Россия предлагает миру

Николай Сорокин



Сегодня стало очевидно всем, что основные тезисы некой политической программы, формулируемой американскими финансистами, Демпартией, Белым домом, а затем транслируемые сотнями тысяч зависимых от них структур, начиная от "купленных незадорого" популярных блогеров и заканчивая "Гринписом" или "Красным Крестом", стали стержнем формирования новой консолидированной общезападной идеологии.



Эта идеология пронизывает все страты и капилляры западного самосознания, и никакие соображения экономического профита, национального выживания, сохранения культурной идентичности не принимаются в расчет, если начинают конфликтовать с консолидированной идеологией. Этот набор тезисов получил название "ценности". Он, на самом деле, довольно прост и весьма примитивен. Перечислим основные.



Первое. Абсолютный приоритет западной модели во всех ее аспектах (экономическом, политическом, военном, научном, культурном и пр.) над всеми другими формами организации жизни на планете. Все граждане, компании, организации, партии, страны, по каким-то причинам не приемлющие такую расстановку сил, объявляются враждебными: их необходимо изолировать, максимально ослабить, а в идеале разгромить, расчленить и подчинить.



Второе. Воинствующий антитрадиционализм и вытекающие из него антихристианство, антиислам, антибуддизм. Антикоммунизм, как ни странно для некоторых это будет звучать, вытекает ровно оттуда же, ибо два главных мировых коммунистических проекта (в Советском Союзе и Китае) реализовывались не леваками-глобалистами, а коммунистами-почвенниками.



Из этой же установки вытекает культурное доминирование различных девиантных форм массовой культуры, самосознания, сексуальности, отсюда же берет начало пресловутая политкорректность.



Третье. Монополия на освещение главных мировых событий в СМИ. Оценки любых явлений, которые признаются американским олигархатом общественно значимыми, не должны иметь никаких альтернативных толкований. Существует только одна всемирно освещаемая точка зрения, и ее формулируют в Вашингтоне и по соседству с ним. Любой отход от этой установки немедленно пресекается.



Четвертое. Экономический центр мира - Соединенные Штаты, единственная резервная валюта – доллар, нормы экономического взаимодействия между странами и в целом порядок мирового торгового оборота регулируются отныне не законодательством и уж тем более не рынком, а т.н. правилами, отход от которых немедленно карается. Один из недавних примеров, не связанных с Россией, это лишение Франции многомиллиардного контракта на строительство атомных подлодок для Австралии, произведенное в нарушение всех норм международного коммерческого права, строго в интересах американского ВПК.



Пятое. Россия и Китай - наиболее угрожающие западному миру государственные образования. Никакие компромиссы с ними не допустимы. Приветствуются все средства сдерживания: эмбарго, аресты счетов и имущества, диверсии и терроризм, прямой обман, дискредитация в информационном пространстве. Кроме (пока) открытой войны, к этому Запад не готов, и неизвестно, будет ли готов когда-нибудь. Расчет делается, прежде всего, на подрыв экономик и политических режимов конкурентов, приведение к власти прозападных элитарных групп.



Уже из вышеозначенного совершенно понятно, что нам противостоит альянс, скованный единой программой действий, общепонимаемыми и признаваемыми принципами, имеющий сильную внутреннюю иерархию. В технологическом отношении он несколько превосходит Россию, но не критично. Что касается ресурсов, то здесь мы благодаря колоссальному советскому заделу имеем качественное превосходство над Западом.



Теперь давайте посмотрим, что происходит с идеологией у нас.



Настоящая идеология - понятие стержневое, связанное с формированием личности в раннем детстве. И не следует путать наличие идейных ценностей с их проявлениями, это совершенно разные вещи, ибо зачастую проявление не говорит о наличии, а из наличия вовсе не следует проявление.



Идеологические ценности закладываются в семье и младшей школе, примерно в 10–12 лет человек уже полностью идейно сформирован, в него заложены базовые паттерны мироощущения. Дальше может происходить лишь раскрытие этих паттернов, их корректировка, их заполнение текущей повесткой и отвлеченной информацией, осмысление связей идеологических установок с реальными событиями. Поэтому именно от периода формирования зависит идеологическая карта любого человека.



Проявление же связано совсем с иными триггерами, с теми процессами, которые происходят в реальной окружающей жизни.



Самые последние опросы показывают, что подавляющее большинство вчерашних школьников в возрасте 18 лет ощущают себя неотъемлемой частью России. 77% молодых людей говорят о том, что они патриоты нашей страны, а еще 91% молодежи гордится историей и культурой нашей страны.



Этот факт говорит ровно об одном: в подавляющем большинстве российских семей с советских времен сохранен стержень общегосударственной идеологии, который успешно передается из поколения в поколение.



При этом очень важно ответить на вопрос: какой должна стать страна, куда она идет и что предлагает миру.



Наша идеология должна провозгласить единое общество, в котором государство ограничивает возможность и стремления одной социальной группы извлекать выгоду за счет других социальных слоев. В первую очередь человек является полноправным гражданином России и только во вторую предпринимателем, чиновником или наемным работником. Солидарность должна вернуться на место разделения, подавления и эксплуатации.



Законодательство, в том числе в сфере конечного распределения природной ренты, должно быть перестроено таким образом, чтобы любой гражданин России чувствовал себя социально защищенным, был частью справедливого социального организма. Все, что не отвечает принципу справедливости, должно быть пересмотрено.



Далее. Новая идеология должна провозгласить Россию полноправным союзом евразийских народов, свободно объединившихся вокруг государствообразующего русского народа. В этом историческом союзе всех национальностей каждый народ и народность бесценны, и за их уникальность готова бороться вся многонациональная Россия.



В этом уникальном союзе равных и уважающих друг друга национальностей есть место и для других народов, в том числе и для тех, которые по принуждению, либо по неведению, будучи ослеплены русофобской пропагандой, инспирированной западным блоком, ведут сегодня открытую войну с Россией. Мы никого не хотим делать похожими, тем более, идентичными. И в этом наше коренное отличие от "ценностей" североамериканской метрополии и ее европейских колоний.



Социальная и национальная справедливость – главные паттерны идеологии России. Как бы она ни называлась в разные периоды: Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация - справедливость всегда была написана более или менее четко на наших знаменах. Теперь она должна стать главной и наиболее привлекательной чертой нашей идеологии.



Помимо этого, новая идеология должна быть инструментом строительства работоспособного, боеспособного и трудолюбивого общества, готового отстаивать свои исторические, геополитические, социальные и другие естественные права и свободы в противостоянии любой стране или группе стран. Поэтому необходимо закрепить в Конституции страны не только идеологию, но и новую школу, формирующую человека труда, гражданина, придерживающегося определенной морали и принципов. Необходимо закрепить приоритет образования и науки над всеми другими отраслями экономической, социальной и культурной деятельности, полностью уйти от сегодняшнего принципа "вторичности" этих сфер человеческого становления и государственного развития. Особое внимание идеология должна уделять историчности образования, то есть изучению русской и российской истории с первых лет школы до последних курсов вузов и ссузов, естественно, в нормальном, исторически непрерывном ключе.



В концепте новой идеологии следует учитывать тот факт, что Россия сама есть союз цивилизаций, союз этносов, конфессий, укладов, уникальный, практически не имеющий аналогов пример для всего остального мира. Там, где были мы, наша цивилизация, там никто не исчез, наоборот, этносы получили национальную интеллигенцию, обрели письменность и даже внутреннюю автономию. Там, где появлялся Запад и особенно англосаксы, исчезали народы целых континентов, ликвидировались их история и культура. А Россия предлагает миру союз равноправных цивилизаций.



31.12.22