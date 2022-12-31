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Токаев подписал правки в закон по сохранению казахских пород собак
13:08 03.01.2023

Глава государства подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам сохранения и воспроизводства казахских пород собак", сообщает пресс-служба Акорды.



Ранее депутаты Сената приняли поправки в законодательство.

Депутат Мажилиса Амерхан Рахимжанов на заседании отмечал, что сохранение казахских пород собак требует широких правовых и организационных подходов, позволяющих повысить эффективность госрегулирования сферы защиты и развития национальных пород собак.

"На сегодняшний день существует тенденция не просто ухудшения генофонда, но и угроза их полного исчезновения во многих регионах страны. Основными причинами неблагополучной ситуации с казахскими породами собак признаны отсутствие научных исследований по оценке состояния генофонда казахских пород собак, составления их генетического профиля, а также отсутствие государственной поддержки".
Амерхан Рахимжанов

Закон устанавливает правовые, организационные и экономические основы осуществления деятельности в области сохранения и воспроизводства казахских пород собак и закрепляет компетенцию уполномоченного органа.

В систему обеспечения сохранения и воспроизводства казахских пород собак войдут уполномоченный орган, включая его ведомства с территориальными подразделениями, а также Национальный центр казахских пород собак.

Закон предусматривает разработку и утверждение стандартов, на основании которых казахские породы собак будут признаны мировым кинологическим сообществом и смогут официально участвовать в международных выставках.

Мухит Турсынали

Источник - Zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1672740480


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