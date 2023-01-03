 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 03.01.2023
19:23  В 2023 году страны ЦА не смогут решить проблему бедности, - Елена Кузьмина
13:08  Токаев подписал правки в закон по сохранению казахских пород собак. Очень ав-ав актуально...
12:01  Союз цивилизаций. Что Россия предлагает миру, - Николай Сорокин
11:59  Как американские спецслужбы и военные осуществили переворот в своей стране, - В.Овчинский
11:40  Профессор Катасонов: Что такое "чиповая война", и кто в ней победит
11:37  Ближний Восток стал опорой России в противостоянии с Западом
11:11  Что означает принятое Си Цзиньпином приглашение приехать в Россию

11:09  Турки уходят из Сирии. На очереди американцы
11:04  Умер первый премьер суверенной Эстонии Эдгар Сависаар
09:49  Какие проблемы скрывает Казахстан за красивым фасадом, - Олеся Отрокова
09:06  Самые яркие победы спортсменов из Узбекистана в 2022 году
08:11  Сергей Удальцов: Союз олигархов и чиновников для России - страшнее любых бандеровцев
00:26  Уроки казахстанского взрыва год спустя, - Тимофей Бордачев
00:06  Восточная военная цепь на границах с Россией и Белоруссией, - А.Игнатьев
00:04  Проклятье офшоров и странности санкционной войны, - В.Катасонов
Понедельник, 02.01.2023
23:37  В Турции опять аресты - 33 террориста (половина - курды, половина - игиловцы)
22:48  Кучеряво девки пляшут... Тина Канделаки дослужилась до гендиректора одного из рос-ТВ-каналов
21:59  Стоимость гардероба Садыра Жапарова в 2,5 раза превышает его доход
21:53  При посадке в Алматы едва не разбился пассажирский борт из Ташкента. Есть раненые
16:25  Ким Чен Ын приказал увеличить ядерный потенциал в геометрической прогрессии, - МК
15:32  Звездные войны: НАСА обвиняет Китай в претензиях на Луну, - А.Яшлавский
14:41  Сто небесных душ: российские знаменитости, которые умерли в 2022 году
14:35  "В чем успех - в том, что мы не ссым...", - интервью с главредом сайта Readovka Алексеем Костылевым
14:30  Израиль атаковал Сирию: ракеты летят в Дамаск
13:35  От новогоднего удара в Макеевке погибло разом 63 российских солдата
11:06  Санкции не остановят спецоперацию России на Украине, - Мария Гринберг
10:59  Когда Донбасс и восточная Новороссия окончательно станут частью России, - М.Мошкин
10:54  Токаев разогнал КазМинистерство экологии, геологии и природных ресурсов
09:52  Астана. Канцелярию премьер-министра преобразовали в аппарат правительства
08:51  Бишкек. Арест врачей. В милиции сообщили подробности дела
01:03  Мухаммадшариф Сулаймонов – символ мужества, стойкости, борьбы и победы таджикского спорта. Часть 2
00:34  Ковид и экономика в Китае, - В.Пироженко
00:28  Итоги 2022-го. Очередной акт буржуазного спектакля, - Сергей Кожемякин
Воскресенье, 01.01.2023
22:40  Умер первый и единственный председатель КГБ РСФСР Виктор Иваненко
22:32  Дед Мороз, вампир и печать Мономаха: что нашли на раскопках в минувшем году
18:08  "Кыргызский каганат был сверхдержавой того времени...", - Виктор Козодой
17:59  "Хлопок - это проклятие". В Ташкенте открылась Paxta - выставка-размышление о белом "золоте", изменившем Узбекистан
17:47  Мухаммадшариф Сулаймонов – символ мужества, стойкости, борьбы и победы таджикского спорта. Часть 1
17:11  Битва с сатанизмом, мир хаоса и время больших перемен, - Игорь Нагаев
16:34  2023 год - перспективы для России и Украины, - Ростислав Ищенко
14:37  Российская? компания "Газпром" продолжает качать газ через Украину
12:53  Эрдоган: Более 16 млн тонн агропродукции удалось вывезти с Украины в рамках зерновой сделки
11:53  Бахмутско-Соледарская мясорубка: когда конец? - А.Ситников
10:03  Будущее мира определяется в России: произойдет ли смена энергий, - Андрей Фурсов
02:38  "Сегодняшний неспокойный мир побуждает каждую гордо...", - Э.Рахмон
02:36  "В трудную минуту кыргызский народ в очередной раз показал...", - поздравление С.Жапарова
02:33  "Наша страна выдержала неимоверные испытания", - новогоднее поздравление К.Токаева
00:01  Владимир Путин выступил с новогодним обращением к россиянам вместе с военнослужащими
Суббота, 31.12.2022
16:05  В Анкаре на улице застрелен лидер пантюркистской экстрим-организации "Серые волки" профессор Синан Атеш
14:14  Скончался 265-й Папа Римский Бенедикт XVI
12:14  Главный "фармацевт" Узбекистана Кариев уволен после смерти детей от индийского "лекарства"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
В 2023 году страны ЦА не смогут решить проблему бедности, - Елена Кузьмина
19:23 03.01.2023

КУЗЬМИНА: В 2023 ГОДУ СТРАНЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ НЕ СМОГУТ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ БЕДНОСТИ

﻿﻿Несмотря на усиление противостояния между #Россией и #Китаем с одной стороны и странами Западного блока – с другой, у стран #ЦентральнойАзии сохраняются неплохие шансы на выход из кризиса. Каким будет 2023 год для #Казахстан'а, #Киргизии, #Таджикистан'а, #Туркменистан'а и #Узбекистан'а, в интервью Ia-centr.ru рассказала эксперт по региону, кандидат политических наук, заведующая сектором Центра постсоветских исследований ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН Елена Кузьмина.
Кузьмина: в 2023 году страны Центральной Азии не смогут решить проблему бедности
– Что позитивного может произойти в Центральной Азии в плане политики и экономики в 2023 году?

– В определенной степени будет экономическая стабилизация. Плюс, вполне возможно, могут появиться новые энергетические проекты. Вернее, старые проекты, которые могут начать реализовываться. В первую очередь я говорю об атомной энергетике. Ситуация в экономиках Казахстана и Узбекистана такова, что им необходимо увеличение количества электроэнергии и энергии вообще. Поэтому я предполагаю, что этот год может стать началом строительства новых объектов именно в атомной энергетике. У Узбекистана такие договоренности уже есть, а Казахстан серьезно над этим работает.

С моей точки зрения, 2023 год станет началом нового экономического этапа. Говорить о том, что это будет какой-то взрывной год в экономике, с большим ростом, не стоит. В принципе, неплохой рост у всех государств Центральной Азии был уже в этом году. Но этот год начнет новый экономический цикл в регионе. Я полагаю, он откроется непосредственно с энергетики и, возможно, с каких-то новых транспортных проектов.

Сейчас речь идет о необходимости создавать новую производственную инфраструктуру. Для этого необходимо развивать энергетику, транспорт и логистику. Кроме того, работа по транспортно-логистическому направлению, возможно, будет связана с изменениями маршрутов мировых товарных потоков. Что обусловлено сегодняшней геополитической и геоэкономической ситуацией.
Ряд стран Центральной Азии, таких как Казахстан и, возможно, Узбекистан и Туркменистан, могут оказаться задействованными в новых транспортных потоках. Когда начнет укрепляться инфраструктура, в дальнейшем это позволит Центральной Азии получить более долгосрочные модернизационные эффекты. В первую очередь – производственные.

– Стоит ли ожидать серьезного дефицита ресурсов – газа, электроэнергии и воды, а также роста инфляции и снижения уровня жизни населения региона в 2023 году?

– Это во многом будет зависеть от мировой конъюнктуры. Сейчас идет перестройка всей мировой экономики – то, насколько она будет интенсивной и быстрой, во многом повлияет и на Центральную Азию. Если мы говорим о странах региона, мы должны думать скорее не о нехватке газа, нефти или еще чего-то, а в первую очередь о дефиците чистой воды. Кроме того, может сказаться и нехватка электроэнергетических ресурсов, о чем я говорила в самом начале.

Здесь многое будет зависеть от того, какие решения будут приняты странами Центральной Азии, насколько они смогут использовать имеющиеся возможности. Сейчас в регионе идет противостояние крупнейших игроков: Россия и Китай против Запада. Предполагаю, что и Китай, и Россия намерены серьезно экономически взаимодействовать с государствами Центральной Азии. При этом, несмотря на определенные колебания из-за геополитической ситуации, в устойчивости экономики Китая никто не сомневается. Россия тоже показала, что она может сохранять достаточную стабильность с экономической точки зрения.

Россия и Китай остались приоритетными торговыми партнерами у всех государств Центральной Азии, и даже у Казахстана они остаются ими в бóльшей степени. Я говорю "даже", потому что у Казахстана еще есть экспорт собственных углеводородов в Европу. Италия, через которую идет основной поток казахстанской нефти, осталась третьим торговым партнером Астаны. В инвестиционном плане Россия и Китай тоже остаются для Центральной Азии в первой пятерке партнеров. Для некоторых стран они остаются двумя крупнейшими инвесторами, несмотря на сложную политическую, военно-политическую и экономическую ситуацию для России.

Таким образом, колебания в экономике Центральной Азии возможны вследствие глобального противостояния мировых игроков. При этом я думаю, что Россия и Китай настроены на то, чтобы способствовать экономическому развитию центральноазиатских стран. Соответственно, это должно повлиять на социальную ситуацию в этих государствах.

Я не знаю, насколько быстро будет продвигаться, например, преодоление бедности, на борьбу с которой все страны серьезно нацелены. У стран региона неодинаковые возможности (в первую очередь финансовые), которые они могут использовать для этой борьбы.

В то же время крупнейшим ближайшим соседям – Китаю, России и Ирану – выгодно, чтобы страны оставались стабильными. В первую очередь социально стабильными. А значит, от этих игроков последуют поддержка и экономическое взаимодействие.
Что должно способствовать постепенному сокращению бедности в центральноазиатских республиках. Конечно, в этом году бедность не будет преодолена, резкого скачка не произойдет. Но будет вестись постоянная и планомерная работа в этом направлении.

– Стоит ли ожидать смены власти в какой-то из стран Центральной Азии?

– Если я правильно знаю выборные циклы, все главы государств, кто должен был поменяться, уже сменились. Если же говорить о форс-мажорной смене власти, пока все страны и элиты достаточно стабильны. Даже казахстанская элита, пережившая большой стресс в январе 2022 года. В Казахстане еще не закончился выборный цикл, еще будут парламентские выборы. Но насколько я понимаю, сейчас ситуация в стране под контролем. Казахстанская элита доказала, что она умеет вести внутриэлитный диалог.

В целом во всех странах Центральной Азии внутриэлитная ситуация остается стабильной. Должны произойти очень серьезные форс-мажорные обстоятельства, чтобы могла случиться насильственная смена власти.

Конечно, внутриэлитные колебания возможны во всех странах, за исключением, может быть, Туркменистана. Самая сложная ситуация в Киргизии – в этой стране внутриэлитные вопросы порой обостряются очень быстро. Но пока в Киргизии сохраняется возможность внутриэлитного компромисса. Конечно, в стране будут подниматься серьезные вопросы по ситуации на границе. В первую очередь это касается границы с Таджикистаном.

Но, с моей точки зрения, возможны какие-то вспышки и с Узбекистаном, несмотря на то, что между странами уже есть договоренности и подписаны все документы. Но пока здесь происходит только делимитация границы. Если начнется демаркация, на киргизстанско-узбекистанской границе возможны какие-то эксцессы. Но все-таки с Узбекистаном такие вопросы могут быть решены на уровне переговоров.
С Таджикистаном ситуация более сложная. Здесь возможны новые перестрелки и споры, переходящие в противостояние на границе. Но я думаю, что обе страны все-таки заинтересованы в том, чтобы найти решение конфликта. Однако для Киргизии эти вопросы могут стать поводом к очередным внутриэлитным разборкам.

– Будет ли война в Центральной Азии в 2023 году?

– Возможны новые стычки на границах. Но причин для полноценной войны, мне кажется, нет – ни между государствами Центральной Азии, ни с их соседями, ни с кем-либо еще. Даже если брать Афганистан.

Хотя афганская ситуация достаточно серьезно влияет на уровень угроз в Центральной Азии, при этом она все еще не дает поводов к началу каких-то военных действий. Поэтому мне кажется, что как минимум в следующем году военный вариант маловероятен.

Материалы по теме: Афганская политика стран Центральной Азии:

ретроспектива и современные парадигмы

– Как бы вы охарактеризовали для Центральной Азии наступающий 2023 год одним словом и почему?

– На сегодняшний день на странах Центральной Азии очень серьезно отражается противостояние крупнейших игроков. В первую очередь это влияет на экономики государств региона. Все страны опасаются вторичных санкций. Тем более что все они (за исключением Туркменистана) внесены в список Минфина США как страны, предрасположенные к продвижению "серого" импорта в Россию.

Сейчас страны прорабатывают новые варианты взаимодействия и с Россией, и с Китаем – как со своими крупнейшими торговыми партнерами. Я называю не только Россию, но и Китай, потому что ситуация с Тайванем также остается достаточно нестабильной, хотя она и не привела к военным действиям или к ограниченной военной операции. Однако ситуация достаточно серьезная, США вводят новые ограничения против Китая. Это тоже может повлиять на государства Центральной Азии.

Поэтому правильным словом здесь будет "балансирование" – политическое и экономическое. В первую очередь, конечно, придется балансировать в экономике. При этом я предполагаю, что мировые потрясения не закончатся в 2023 году. А значит, речь о балансировании между крупнейшими мировыми игроками будет идти и далее.

Елена Кузьмина
3.01.2023

Источник - ia-centr.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1672762980


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- "Я намерен в начале нового года осуществить ряд кадровых изменений в правительстве" – Токаев
- Маулен Ашимбаев: "Закон поможет выявить и минимизировать коррупционные риски"
- Кадровые перестановки
- Реализация прорывных договоренностей между Казахстаном и Узбекистаном – план действий обсудили в Правительстве РК
- Распоряжение Президента Республики Казахстан от 28 декабря 2022 года №2
- О ситуации на финансовом рынке в ноябре 2022 года
- Государственный советник принял участие в заседании Ученого Совета КИСИ
- В Казахстане создан НИИ курортологии и медицинской реабилитации на базе санатория "Бурабай"
- Комитет транспорта направил уведомление о приостановлении действия Соглашения с Lloyd's Register Group
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  