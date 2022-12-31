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|Донбасс-фронт. Японского и немецкого репортеров посекло осколками рос-ракет
21:03 03.01.2023
Иностранных журналистов ранили на Украине
Два журналиста из Германии и Японии получили ранения на подконтрольной Киеву территории Украины в течение нескольких дней.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на организацию "Репортеры без границ", журналист Ватару Сехита, который работает на газету "Асахи", получил осколочное ранение лодыжки, когда находился поблизости от своего отеля в Киеве. Его коллега Норито Конисуэ, который в этот момент находился в отеле, не пострадал.
Вторым раненым стал корреспондент германской газеты "Бильд" Бьорн Штрицель, который спустя несколько дней - 2 января - получил легкие осколочные ранения лица в результате взрыва возле его отеля в городе Дружковка рядом с Краматорском.
Этот инцидент попал в эфир шоу Quotidien на французском телеканале ТМС. Журналист Поль Гаснье вел прямую трансляцию из Дружковки в рамках передачи, в которой участвовал министр экономики Франции Брюно Ле Мэр. Когда корреспондент появился в кадре, на заднем плане произошел взрыв.