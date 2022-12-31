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|Умер Руслан Хасбулатов - могильщик СССР, ельцинист и госзаговорщик
22:33 03.01.2023
Скончался последний председатель Верховного совета РСФСР Руслан Хасбулатов, сообщили его близкие.
"Да, действительно, это так", – передает РИА "Новости" со ссылкой на родственников политика. Руслану Хасбулатову было 80 лет.
Руслан Хасбулатов родился в 1942 году в Грозном. В 1965 году он закончил Московский государственный университет (МГУ). В марте 1990 года его избрали народным депутатом РСФСР, а 5 июня этого же года назначили первым зампредседателя Верховного Совета РСФСР. 19 октября 1991 года Хасбулатов получил пост председателя Верховного Совета Российской Федерации. Он был автором воззвания "К гражданам России", осуждающее действия ГКЧП во время августовского путча 1991 года.
С сентября 1992 года - Председатель Совета Межпарламентской ассамблеи государств - участников СНГ (был избран на годичный сро
Затем примкнул и стал одним из лидеров анти-ельцинской оппозиции.
В сентябре-октябре 1993 возглавлял противостояние с режимом Ельцина, участвовал в обороне "Белого дома". 24.09.1993 сдался победившим бойцам "Альфы", однако 25 февраля 1994 года освобожден из-под стражи по амнистии Государственной Думы.
С 1994 года Руслан Хасбулатов был заведующим кафедрой мировой экономики в Российском экономическом университете имени Г. В. Плеханова.