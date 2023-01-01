Известные каз-узб-нувориши Шадиевы прикупили себе еще и "Узагроэкспортбанк" (без конкурса)

00:00 04.01.2023

Компания Олима Шадиева купила "Узагроэкспортбанк" без конкурса

Компания Support Level Олимжона Шадиева приобрела госдолю Узбекистана в "Узагроэкспортбанке" за 5 млн долларов без конкурса и взяла на себя ряд обязательств. "Газета.uz" в конце октября сообщала, что банк может быть передан этой компании по "закрытому" постановлению правительства.



Государственный пакет акций в "Узагроэкспортбанке" продан частной компании без проведения публичного конкурса.



По данным Агентства по управлению государственными активами Узбекистана (сообщение появилось 28 декабря на сайте без публикаций в соцсетях), от иностранного предприятия Support Level поступило обращение с предложением приобрести 100% доли в "Узагроэкспортбанке" на сумму 5 млн долларов "с условиями единовременной оплаты выкупной стоимости, увеличения уставного капитала банка на сумму не менее 29 млрд сумов а также внесения инвестиций в размере не менее 50 млн долларов на развитие банковской инфраструктуры, внедрение технологий и банковских продуктов".



Международная консалтинговая компания Grant Thornton, ранее привлеченной в процесс приватизации банка, отметила, что в связи с приостановлением с декабря 2019 года кредитных операций "Узагроэкспортбанка", по состоянию на 1 декабря 2022 года кредитный портфель банка определен в размере 6,1 млрд сумов, при этом "проблемные кредиты составляют значительную часть, а убытки на текущий момент составили 31 млрд сумов, в результате чего чистые активы банка снизились до 50 млрд сумов, говорится в сообщении.



Кроме того, "Узагроэкспортбанк" получил предупреждение со стороны Центрального банка о несоблюдении экономических нормативов по банковскому надзору, не формировании достаточных резервов на возможные потери по активам, несоблюдении в полной мере установленных процедур за выдачу кредитных документов, а также невыполнении требований к уставному капиталу (уставной капитал сформирован на 29 млрд сумов меньше требований) банков в соответствии с действующим законодательством.



По данным АУГА, по этой причине Grant Thornton рекомендовала принять предложение Support Level, "предусматривающее не только сохранение деятельности банка, но и его развитие", а также учитывая, что "данное предложение является наиболее привлекательным по цене и другим условиям по отношению к предыдущему предложению".



В результате правительство и Государственная комиссия по проведению тендерных торгов при продаже госимущества рассмотрела и одобрила предложение.



Агентство и компания заключили договор о купле-продаже банка. "Акции АКБ „Узагроэкспортбанк" выведены из котировального листа биржи и реализуются во внебиржевом порядке", - говорится в сообщении.



О процессе приватизации

В конце октября "Газета.uz" сообщала, что госпакет акций по закрытому постановлению правительства (документ имеет гриф "для служебного пользования") планируется передать компании Support Level с условием выполнения инвестиционных обязательств. Возможно, такие обязательства будут связаны с доведением капитала до минимального уровня согласно лицензионным требованиям (100 млрд сумов, сейчас у банка чуть более 70 млрд сумов).



Согласно данным ЕГРПО, эта компания зарегистрирована в августе 2015 года в Ташкенте. Основной вид деятельности - деятельность прочих организаций по работе с персоналом. Примечательно, что по состоянию на 18 октября уставной фонд компании составлял 6 млн сумов, но на 28 октября он вырос до 56 млрд сумов. Руководителем Support Level является Искандер Усманов, единственным учредителем - Олимжон Касымович Шадиев.



Он является заместителем председателя наблюдательного совета крупнейшей компании Узбекистана - Навоийского горно-металлургического комбината (в составе набсовета также состоит глава Агентства по управлению госактивами Акмалхон Ортиков). Олимжон Шадиев также был указан среди аффилированных лиц группы инвестиционных компаний "ИФГ Контитент", работающей на финансовых рынках Казахстана и других стран.



В проспекте выпуска облигаций "Евразийского банка" Олимжон Шадиев был указан аффилированным лицом банка в качестве руководителя компании Izarus Investment B.V. (Люксембург). В документе были указаны и другие члены семьи миллиардера Фаттоха Шадиева, в том числе его брат Касым Шадиев.



Две недели назад Агентство Казахстана по регулированию и развитию финансового рынка разрешило Евразийскому банку открыть дочернюю организацию в Узбекистане.



АУГА при объявлении планов о продаже госпакета акций "Пойтахт банка" и "Узагроэкспортбанка" устанавливало следующие критерии: не менее трех лет опыта в банковской сфере с показателем ROE (рентабельность собственного капитала) от 10%, подтвержденные компетенции и опыт управления банками, наличие уставного капитала и кредитного рейтинга и множество других требований.



Об "Узагроэкспортбанке"

Акционерный коммерческий "Узагроэкспортбанк" был создан постановлением президента Узбекистана от 24 января 2017 года. Цели создания банка - создание благоприятных условий для производителей агропромышленной продукции и населения, финансовая поддержка организаций-экспортеров и развитие потенциала экспорта плодоовощной продукции.



Когда банк выставляли на продажу, сумма активов банка на 1 апреля 2021 года составляла 60 млрд сумов (за год показатель снизился вдвое), обязательств - 18 млрд сумов. Объем кредитного портфеля достигал 68 млрд сумов, из них 37 млрд сумов (55,5%) были проблемные (NPL).



За месяц до продажи сумма активов банка на 1 января 2022 года составляла 69 млрд сумов (за год показатель снизился на 36,6%), обязательств - 3 млрд сумов. Объем кредитного портфеля снизился до 30 млрд сумов, из них 17 млрд сумов (55,5%) - проблемные.



На 1 октября кредитный портфель банка уменьшился уже до 8 млрд сумов с NPL на 7 млрд сумов (91,9%), а на 1 декабря - до 6,2 млрд сумов с NPL на 6 млрд сумов (95,8%). Таким образом, государство могло списать проблемные кредиты банка перед его продажей за счет создания резервов и уменьшения капитала (стоимости) банка. В частности, если 1 октября 2021 года объем активов составлял 70 млрд сумов, а обязательства - 4 млрд сумов, то на сегодняшний день эти показатели снизились до 50 млрд и 2 млрд соответственно.



Изначально "Узагроэкспортбанк" в феврале 2022 года купил российский "Совкомбанк" за 4 млн долларов, но из-за санкций США сделка в итоге была отменена летом.