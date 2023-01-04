 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Четвертый рейх: зачем Запад превратил нацизм из воплощения зла в источник для мемов, - С.Князев
00:20 04.01.2023

СВЯТОСЛАВ КНЯЗЕВ | 04.01.2023

Чем опасны комедии про Гитлера?

Агентство Блумберг выпустило аналитический материал "Мы должны поговорить об Адольфе Гитлере". Поводом для его написания стал не самый умный эпатаж со стороны американского рэпера Канье Уэста, публично заявившего, что ему нравится Гитлер, и что он уважает нацистов. Оттолкнувшись от этих рассуждений, автор Блумберга Андреас Клут поднял весьма актуальную и болезненную тему, но замолчал на самом интересном месте.

Клут пишет о невежестве жителей коллективного Запада в вопросах истории нацизма и пытается понять, откуда оно взялось. По его словам, 63% молодых американцев не имеют реального представления о геноциде евреев в годы Второй мировой войны, а 19% жителей Нью-Йорка, родившихся в период с 1981 по 2012 год, обвиняют в холокосте самих евреев.

"Как мы докатились до такого? Многие западные общества перешли от восприятия Гитлера в качестве самого страшного воплощения зла в истории человечества и призывов никогда не допускать повторения геноцида к просто еще одному мему, который можно использовать в соцсетях", - констатирует Клут.

Начиная с 1980-х годов тему нацизма на Западе стали превращать в источник для бульварных сенсаций. Смаковались темы женщин Гитлера, болезней Гитлера, столового серебра Гитлера, овчарки Гитлера. В нацистской "эстетике" снимали даже порнографию.

А затем начался новый этап. О Гитлере и нацизма стали рисовать комиксы, писать комедийные романы и снимать по их мотивам кинокомедии. Наиболее известные из них – "Он снова здесь" и "Кролик Джоджо". По словам Клута, это положило начало жанру "гитлеровского фарса".

Гитлер фигурировал в произведениях масскульта то в качестве кривляющегося вымышленного друга мальчика-нациста, то, как комичный "попаданец" из прошлого в наше время. На юмористические ролики массово разошлись в Интернете даже кадры из серьезной исторической драмы "Бункер".

Кадр из фильма "Кролик Джоджо"

Кадр из фильма "Кролик Джоджо"

"Мы и глазом не успели моргнуть, как получили принца Гарри, надевшего на вечеринку коричневую рубашку со свастикой", – пишет Клут.

По его словам, в глазах западных обывателей Гитлер начал превращаться из абсолютного зла в "мультяшный" образ.

Либеральные кинокритики пытаются уравнивать современные постмодернистские комедии на тему нацизма с "Великим диктатором" Чарли Чаплина и произведениями Кукрыниксов. Но это – циничная ложь, потому что Чарли Чаплин и Кукрыниксы уничижительно высмеивали лично Гитлера, но не видели ничего смешного в порожденном им контексте. Современные западные авторы поступают строго наоборот.

Кем нужно быть, чтобы увидеть что-то смешное в том, что по вине нацистов было загублено более 60 млн. человеческих жизней? В трагедии Хатыни? В Освенциме, Собиборе, Майданеке? А ведь режиссеры-постмодернисты, снимающие картины о "няшном" Гитлере, занимаются именно этим.

Кадр из фильма "Он снова здесь"

Кадр из фильма "Он снова здесь"

"А почему бы тогда не сделать юмористический комикс по дневникам Анны Франк? Почему бы не сделать комедию про Сопротивление, где герои будут показаны неуклюжими растяпами? Почему бы не переосмыслить другие эпизоды, связанные со Второй мировой? Везде хорошо чувство меры. На мой взгляд, в истории про Джоджо эта узкая грань была нарушена", – возмущенно прокомментировал комедийное творчество о Гитлере один из экспертов "Кинопоиска".

Попытки высмеивать темы, связанные с нацистскими преступлениями, не просто аморальны. Они идут бок о бок с вопиющим невежеством. И не зря теперь 47% жителей США, 56% жителей Франции и 34% немцев заявляют о том, что "главными победителями" нацизма являются американцы, хотя на самом деле более 70% гитлеровских войск были разгромлены Красной армией на Восточном фронте. Кстати, создатели комедийного кино о Гитлере (например, того же "Кролика Джоджо") не забывают выставлять красноармейцев кровожадными монстрами.

Андреас Клут возмущается высмеиванием нацистских преступлений, но он не говорит главного. Ведь именно это открывает путь к возрождению нацизма сегодня.

"Веселые" мемы и комедии о Гитлере делают возможным то, что было совершенно немыслимо какие-то три десятилетия назад. Нацизм из запредельного зла превратился в нечто дающее повод посмеяться и практически "нормальное".

И это сыграло огромную роль в том, что военнослужащие ВСУ наносят сегодня нацистские кресты на танки и, зигуя, идут убивать стариков, женщин и детей на Донбассе. Как и в 1938 году (когда в Лондоне, Париже и Вашингтоне гитлеризм, также как и сегодня, не считали чем-то из ряда вон выходящим), Запад планирует натравить нацистов на Россию, забыв о том, чем это закончилось в прошлый раз.

Высмеивание событий, приведших к страшной гибели десятков миллионов невинных людей, – это огромная подлость. И пока не стало поздно, эту подлость необходимо пресечь, чтобы история восьмидесятилетней давности больше не повторилась.

Источник - фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1672780800


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