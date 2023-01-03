Гей-диктатура захватывает Молдову даже быстрее, чем Украину

10:33 04.01.2023

03.01.2023 Елена Острякова.



Скандал разразился в Молдове после того, как мэр Кишинева Ион Чебан разместил в своей соцсети семейное фото в качестве поздравления с Новым годом: он с женой и детьми под елкой. Это возмутило молдавскую ЛГБТ-активистку Анжелику Фролову. Она усмотрела в фото недопустимую демонстрацию гетеросексуальности.



"Он может спать, с кем хочет, но не выставлять это напоказ. Я не против гетеросексуалов, но пусть занимается сексом дома под одеялом", – написала Фролова.



Ранее она заявляла, что, даже если президент Молдовы Майя Санду лесбиянка, в этом нет ничего плохого.



Комментарий Фроловой вызвал резкую реакцию в традиционном молдавском обществе.



"Вот так. Мы вам говорили, что они будут скоро охотиться за гетеросексуалами? Теперь вы и сами видите это…", – написал в своем ТГ-канале депутат молдавского парламента Богдан Цырдя.



Фроловой пришлось оправдываться.



"В следующий раз, когда я сделаю саркастический пост, придется поставить дисклеймер. Я честно не знаю, как реагировать не людей, которые воспринимают их всерьез и начинают морализировать", – написала она.



Можно констатировать, что очередной ЛГБТ-шар в молдавское общество не зашел. Однако в последние годы эти шары запускаются так часто и упорно, что есть основания опасаться: когда-нибудь они таки пробьют окно Овертона.



10 лет назад в Молдове приняли закон об обеспечении равенства "по сексуальной ориентации". С тех пор в Кишиневе каждый год проводят фестиваль ЛГБТ "Молдова Прайд" при поддержке западных посольств, регулярно вывешивающих на своих зданиях радужные флаги. На мероприятие приходится привлекать силы полиции в несколько раз превышающие число марширующих, молдаване кричат ЛГБТ-активистам оскорбления, но это не заставляет их отказаться от затеи.



С приходом к власти прозападного президента Майи Санду и ее партии гей пропаганда в Молдове усилилась. В 2021 году парламент Молдовы ратифицировал в первом чтении Стамбульскую конвенцию международного соглашения против насилия в отношении женщин и насилия в семье, предоставляющую особые гарантии ЛГБТ-сообществу. Послом Молдовы в США был назначен открытый гомосексуалист Виорел Урсу. Депутат правящей партии Михай Попшой пообещал вывесить флаги ЛГБТ на здании правительства Молдовы и президентуры.



В этом году в молдавских школах попытались запустить программу "Дети ЛГБТ в твоей школе", но родительская общественность не позволила. Но геи не сдаются. Представители GenderDOC-M, продвигающие интересы секс-меньшинств, написали цветами на пешеходной улице "Дети ЛГБТ". Надпись быстро разметали ногами "доброжелатели".



Одновременно в центре Кишинева прошла акция одного из представителей ЛГБТ-движения. Он установил палатку с радужным флагом на главной площади страны. Спустя полтора часа полиция попросила завершить действо.



Получение Молдовой статуса кандидата в ЕС интенсифицировало гей-процессы в стране. Недавно румынское издание National сообщило, что для вступления в Евросоюз Кишиневу нужно будет легализовать однополые браки. Для этого ЕС просит Молдову отменить конституционный запрет на однополые браки, установленный в 1994 году, и установить меры по борьбе с дискриминацией ЛГБТ.