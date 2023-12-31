Цивилизация-Север и стратегическая ось север-юг: тезисы к будущей политической философии, - Владимир Можегов

13:20 04.01.2023 Цивилизация-Север и стратегическая ось север-юг

тезисы к будущей политической философии

Владимир Можегов

31.12.23



Часть I. Экспансия Прогрессизма



1. С точки зрения философии истории, последние 500 лет европейской истории представляют собой активную фазу борьбы прогрессистского проекта (иудейский хилиазм, учение Иоахима Флорского, просвещение, либерализм, марксизм, фрейдомарксизм) против традиционного христианского мира. К концу ХIХ века сил, накопленных прогрессистами казалось достаточно, чтобы развязав большую войну в центре Европы, уничтожить традиционные христианские империи, и установить единую власть в Европе под либерально-демократическими либо марксистскими знаменами.



2. В это же самое время, в высших эшелонах власти Британской империи распространяются идеи геополитика Х. Маккиндера, который предупреждает: в условиях нового мира, становящегося глобальным, особую опасность для существования БИ представляет союз России и Германии. Соединение огромных российских ресурсов и немецких технологий в центре Евразии означает явление доминирующей на земле силы, которую невозможно будет оспорить. "Кто владеет Хартлендом тот владеет миром" - такова была квинтэссенция доклада Х. Маккиндера (1904), который под Хартлендом понимал главным образом именно союз России-Германии. Вывод был очевиден: ни в коем случае не допустить союза России и Германии.



3. Смысл и цели Первой мировой войны, оказывались, таким образом, двоякими. Мир необходимо было сделать открытым для свободного хождения капитала ("сделать мир безопасным для демократии", как это звучало у В. Вильсона), для чего необходимо было уничтожить четыре европейские империи (включая Османскую). И второе - сделать невозможным в каком бы то ни было виде союз России и Германии. На решение второго вопроса был направлен как сценарий начала ПМВ, так и сценарии послевоенного устройства Европы.



4. Не смотря на то, что почти все задачи Прогрессистского проекта в ходе ПМВ были решены, добиться решающего перелома, тем более, установить планетарную власть над миром, не удалось. Обезоруженную Германию не удалось взорвать изнутри большевистской революцией; а орды Красной Армии Троцкого, которые рвались на Берлин (1920), были отброшены от Варшавы. Боле того, либеральное разложение и опасность большевистской революции вызвали реакцию здоровых патриотических сил Европы, которые оформились в виде активистского типа движений, вставших на защиту своих национальных государств, христианской веры и традиционных ценностей. Прогрессистскому проекту потребовалась новая тотальная война, чтобы справится с этой опасностью и окончательно стигматизировать христианскую Европу как "фашистскую".



5. Однако и эта огромная победа Прогрессизма не стала окончательной. Побежденная Европа оказалась поделена между двумя Сверхимпериями. И хотя обе они были империями модернистско-прогрессисткого духа, они оказались между собой в состоянии Холодной войны. Более того, весьма различным по духу оказалось направление текущих внутри них процессов. В то время как код американского консерватизма оказался окончательно взломан, а к рычагам власти в Америке стал все более явно приходить неотроцкистский интернационал (процесс, знаковыми моментами которого стали объявление "Конца истории" 1989г. и 11 сентября 2001 г.), внутри Советской империи шел гораздо менее однозначный процесс. До 1953 г. СССР явно начинал осознавать себя правопреемником традиционной Российской Империи. Но даже после того, как это движение к имперскому реваншу было насильственно остановлено и восторжествовала неотроцкистская реакция "Оттепели", внутренний процесс пробуждения продолжился. Внешне корабль СССР все более вяло двигался в фарватере мировой неолиберально-неотроцкистской парадигмы (которую в Америке представляли монетаристы В. Липпмана, с одной стороны, новые левые Демпартии с другой, и неоконы Р. Рейгана с третьей). Однако, внутренне, к концу восьмидесятых революционный большевизм оказался фактически переварен Русским народом. Неотроцкистская революция 1990-х сумела восторжествовать в России лишь потому, что народ после 70-летнего плена большевизма оказался совершенно дезориентирован, а все финансы, СМИ и культура были захвачены (как, к тому времени, уже и на всем Западе) неотроцкистским интернационалом.



6. Не смотря на новую огромную победу Прогрессизма в 1991-м, она вновь не стала окончательной. И, начиная, с 2000-х, подспудный процесс возвращения смыслов, оснований традиционной Российской Империи только нарастал. И 24 февраля 2022 года стал днем, когда купола Российской Империи впервые с 1917 года показались из-под темных вод истории. Это был день, когда Россия, до сих пор лишь вспоминавшая себя в своих "ослепительных снах", вновь вступила в историю. Можно сказать, что это был день конца "конца истории", и нового исторического начала. "Конец истории", за которым должно было последовать установление Прогрессизмом планетарной власти над миром, вновь оказался отложен.



7. Хотя 24 февраля 2022 впервые за много десятилетий Прогрессистскому проекту был нанесен серь`зный удар, едва ли даже внутри элиты РФ многие понимают всю подоплеку происходящего. Здесь скорее уместнее воспользоваться модернистским словом "эгрегор" или же вспомнить формулу елизаветинского генерала-фельдмаршала графа Миниха о том, что "Россия управляется самим Господом Богом", заметив, что это сам Господь Бог перехватил управление Русским кораблем, когда пришло время. Тем не менее, правильное понимание происходящего, а, следовательно, и правильное выстраивание модели геополитической и философско-исторической реальности, остается насущной задачей. Нам необходимо не только назвать нашего врага по имени, но и увидеть поле битвы в его планетарном масштабе, выработать геополитическую и философско-историческую стратегию наших действий. От этого зависит наше будущее.



8. С точки зрения философии истории враг наш тот же, что и 500 лет назад. Это глобальная элита прогрессистского, хилиастического проекта построения "царства б-жьего на земле", выступающая сегодня под именем "глобализма". Ее программа власти предполагает физическое устранение белого человечества и уничтожение белой цивилизации и культуры, как опаснейших носителей римо-христианской идеи. И, прежде всего, физическое уничтожение Русского народа, как непригодного для "демократии". Таким образом, мы сегодня вступаем в войну с теми, кто приговорил нас к смерти, и чьим оружием неизбежно становится геноцид. Никакой мир в этой войне (ставка в которой - планетарная власть) невозможен. Она будет вестись до последнего римлянина, белого человека и христианина. В этом смысле, война, в которую мы вступили, поистине апокалиптическая. Прогрессизм намерен добиться планетарной власти и не отступит от своих целей, чего бы ему это ни стоило.



9. С точки зрения планетарной геополитики, ситуация второй декады ХХI века сильно отличается от той, что представала глазам Х. Маккиндера. Сегодняшний мир гораздо прозрачнее, слабее и уязвимее. В течение ближайших тридцати лет Европа должна утратить последние следы своей идентичности и культуры. Цветное население будет превалировать, экономика Европы утратит мировое значение. Европу жд`т окончательный шпенглеровский Закат. Е` население (принудительно, если будет необходимо) растворится в цветном. Те же процессы переживает сегодня, духовно захваченная неотроцкизмом "франкфуртской школы", Америка. Уже к 2040-45 г. доля цветного населения здесь должна превалировать, а власть Демпартии (за которую голосуют цветные) стать несменяемой.



Общим трендом мировой власти, таким образом, должна стать глобальная леволиберальная мультикультурная социал-демократия. Это будет мир, погруженный в хаос, нищету и рандомное насилие. Мир, визуально напоминающий то, что представляли собой улицы американских городов во время бунтов BLM 2020 года. Естественным фоном завтрашнего мира станет всеобщий цветной хаос, над которым будут возвышаться защищенные кварталы и крепости элитариев, попадание в которые для будущего среднего класса станет возможным только через знаки полной лояльности и согласие полную прозрачность личности (которую должны обеспечить технологии ИИ). Очевидно, что построить такую реальность не только в первом, но и во втором, и в третьем мире не представляет сегодня труда. По сути, эта реальность уже здесь. Ее надо лишь привести в действие (О том, как это сделать, повествует, например, известная книга Шваба о "Великой перезагрузке").



10. В таком будущем окажется Россия в случае ее проигрыша. То есть, понятно, что никакой России в этом исходе не останется, а население распавшихся территорий будет подвергнуто геноциду гораздо более тотальному, чем сегодняшний геноцид белых народов Европы и Америки.



Часть II. Русская Реконкиста: Север-Юг



1. Геополитическая реальность сегодняшнего дня заставляет нас прочитать понятие Хартленда совсем не так, как делал это Маккиндер в начале ХХ в. Вообще, стоит заметить, что нам, русским (конечно, не только нам) свойственно гораздо более оптимистичное восприятие исторической реальности, нежели оно имеет место быть. Мы все еще оглушены торжественными победными реляциями Советского проекта, которые, по большей части, не имели под собой достаточных оснований.



На самом деле, все задачи, которые ставил себе англосаксонский прогрессистский проект по захвату мировой власти в 20 веке, были им успешно выполнены. Прогрессизм одержал сокрушительную - однозначную и знаковую для себя победу, и, прежде всего, в центральной части своего проекта - недопущении Российско-Германского союза. Россия же и Германия, а с ней и вся Европа потерпели сокрушительное поражение. Результатом которого и стал сегодняшний геноцид Европы и неотроцкистская революция в России 90-х.



2. Давайте еще раз взглянем на сегодняшний мир, принципиально отличный от мира "классической геополитики" начала ХХ века. Сегодня это очень маленький, очень уязвимый, очень незащищенный, очень ослабленный во всех отношениях и "простреливаемый" отовсюду мир. Здесь нет больше безопасных территорий, нет земель, выключенных из глобальной цепи. Сегодня смешными кажутся рассуждения Маккиндера о сети немецких железных дорог "из сердца Азии", и русских ресурсах, питающих немецкую экономику, которые несли смертельную угрозу Британскому мировому господству. Сегодня во всем мире осталось лишь несколько стран, не имеющих на своей территории центробанка - "управляющего замка" глобальной власти. (В 2000 году таких стран было восемь: Афганистан, Ирак, Судан, Ливия, Куба, Северная Корея, Иран, Сирия; в 2017 осталось четыре: Куба, Северная Корея, Иран, Сирия). Сегодня власть прогрессистского проекта на всей планете почти тотальна. А его победный финиш близок, как никогда. Этот финиш (сегодня его называют иногда "точкой сигулярности") намечен на середину 21 века.



Таким образом, на ближайшие 25 лет Центральной программой Прогрессистского проекта остается продолжение демонтажа белой цивилизации и утилизации белого населения планеты. Так, например, известный американский политолог и военный стратег Томас П.М. Барнетт в своей книге "Новая карта Пентагона: война и мир в XXI столетии" называет организацию потоков беженцев в Европу одной из основных стратегий глобализации и расширения американской экспансии. Цели которой: упразднение национальных границ, смешение рас, упразднение старых моральных ценностей и религий. Для достижения этого результата Европа должна принимать ежегодно не менее 1,5 миллиона иммигрантов из третьего мира. Желаемым итогом Барнетт называет формирование единой светло-коричневой расы Европы без груза культур и традиций, со среднестатистическим IQ 90, который позволит выполнять достаточно сложную квалифицированную работу, но не сопротивляться новому мировому порядку. Эту программу намечено вчерне выполнить к 2045 году. Середина века объявлена прогрессистами "точкой сингулярности", когда произойдет качественное изменение мира (то есть, "мышеловка захлопнется", а весь мир обратится в прозрачную матрицу под контролем ИИ).



3. Таким образом, времени для решающей контратаки остается совсем немного. И, очевидно, именно началом такой контратаки следует воспринимать 24 февраля 2022 года. Причем, вне зависимости от того, понимают или нет Российские власти настоящие причины, отдают или нет себе отчет в масштабах происходящего.



4. Попытки сопротивления "прогрессистской матрице" со стороны Китая, Ирана или России до самого последнего времени акторами Прогрессизма не воспринимались всерьез. Да и сегодняшняя "война на Украине" в принципе вполне укладывается в глобальную "матрицу": белые европейцы с той и другой стороны уничтожают друг друга, одновременно уничтожая и экономики белых стран. Взаимное истребление и ослабление русских, украинцев и народов континентальной Европы - это именно то, что нужно прогрессистам. Это именно та стратегия, которая использовалась ими всегда, в том числе во время Первой и Второй мировых войн.



5. Даже падение Америки в пожар новой Гражданской войны, что многие сегодня ей предрекают, вовсе не будет означать конца или поражения прогрессистского проекта. Легко жертвуя Европой для нейтрализации России, с той же легкостью прогрессисты пожертвует и Америкой, чтобы нейтрализовать Китай. Сегодняшний мир, с точки зрения Прогрессизма, вообще слишком велик. Будущий мир "сингулярности" видится гораздо более камерным: сотня миллионов членов высшей элиты и обслуживающего среднего класса плюс еще миллиард рабов "серой расы" - вполне достаточный масштаб мира "светлого будущего", территориально вернувшегося к ареалу древних цивилизаций Междуречья и Ближнего Востока: Средиземное и Черное моря, Северная Африка, Ближний Восток… (О сегодняшнем кризисе цивилизации Запада и его исходе)



6. Итак, сегодняшний (а, тем более, завтрашний) мир имеет мало общего с тем, что рисовалось геополитикам начала 20 века. Продолжать сегодня воспринимать Хартленд как преимущественно азиатские пространства России, или как все еще актуальную возможность союза России-Германии - либо изначально проигрышно, либо по меньшей мере утопично.



Россия, конечно, никогда не смирится со своим поражением. И наш реванш, наша консервативная реконкиста в движении на Запад (Украина-Польша-Германия) будет, вероятно, продолжена. Так же, как и из приоритетных задач будущей борьбы не может быть исключено решение Европейского вопроса. В конце концов, освобождение и спасение оккупированной Европы от физического и культурного вырождения, - наш христианский долг. Однако, сегодняшний Хартленд, - это далеко уже не союз России-Германии ХХ века. Сегодня это, скорее, союз России-Китая. А основной вектор Русской экспансии неизбежно должен будет пойти по касательной к захваченной врагом и ставшей нам враждебной Европе. Причем, это будет путь уже не по оси Запад-Восток, а по оси Север-Юг. Путь, направленный, прежде всего, к союзу с индоарийскими мирами Индии и Ирана. Такой выбор связан как с глубинными культурно-историческими связями России с Индией и Персией, так и с геополитическими реалиями сегодняшнего дня.



7. В планетарном XXI веке Россия уже не может продолжать рефлексировать на тему принадлежности своей цивилизации к Востоку или Западу. В планетарном видении XXI века, Россия - это Север. Сила России в XXI веке - не только в ее поистине неисчерпаемых ресурсах (в том числе, чистой воды, воздуха, продовольствия), но и - в контроле над Арктикой.



8. Контроль над Арктикой должен стать основанием нашей будущей планетарной экспансии и реконкисты. О его духовных основаниях и смыслах скажем ниже. Пока же подчеркнем, что главным вектором этой экспансии должна стать Ось Север-Юг. Далеко не только по экономическим, но, главным образом, цивилизационным основаниям. Когда-то, в начале процесса формирования мировых цивилизаций, именно так, с севера на юг, двигались индоарийские племена. История любит рифмы. Большая история любит большие рифмы. Но сейчас укажем лишь на один момент этой огромной темы: Новый мир, который, как мы верим и надеемся, начнет возникать на руинах прогрессистского, будет нуждаться в новых описаниях. Поэтому крайне важна здесь окажется роль языка и сознания.



9. В этом смысле, наиболее комплиментарны русскому логосу синкретическое мышление и солнечный логос Индии и Ирана. Среди современных языков Русский наиболее близок Санскриту. Через церковно-славянский Русский стал близок и Греческому. И Греческий и Санскрит - это языки синкретические, языки познания мира, космоса, познания Бога.



Наоборот, современный международный английский - крайне примитивный язык, абстрактный и не органичный, утративший связь с метафизикой. Долгие века английский язык искусственно опрощался, терял первоначальную образность и глубину. Кроме того, сегодня он предельно вульгаризован американизмом. Сегодняшний английский - это не язык-логос, а темный язык-шифр, состоящий из огромного количества искусственных идиом. Слова и словесные формулы этого языка подобны клише или кличкам. Этот язык не объясняет мир, скорее наоборот – заставляет его ширмами. На этом языке невозможно образно мыслить, невозможно схватывать и понимать сущности мироздания. На нем удобно лишь давать и исполнять примитивные команды. Это язык будущих глобальных рабов "серой расы". Свершенная противоположность английскому, искусственному языку-калеке (тоже можно сказать и о современном иврите) - русский, немецкий, санскрит. Это языки синкретические, предельно органичные и невообразимо богатые. То же можно сказать и о фарси, языке, хотя и сильно опрощенном арабским, все же много сохранившим от древне- и среднеперсидского языка. В мире, который пробудится от демонической ночи Прогрессизма, крайне востребованы окажутся новые логосы, и новые картины мира, этими логосами рожденные.



10. Конечно, в реальном (не идеалистическом, не мечтательном) мире укрепление связей между Россией, Индией и Ираном будет идти по путям гораздо более рациональным: торговая выгода, национальные интересы, совместные проекты. Но цивилизационная комплиментарность оказывается крайне важна. Такой глубинной комплиментарности у России нет ни с Турцией, ни с Китаем, ни с нашими среднеазиатскими лимитрофами, ни с арабскими странами. А с Индией и Ираном есть.



Очень важно, при этом, что и в том, и в другом случае речь идет об экзистенциальном выживании. Сегодня Иран - экзистенциальный враг США и Израиля. Победа Атлантизма над Ираном означала бы геополитическое окружение Китая. Не менее принципиальны ставки Атлантизма на Индию, с которой работают сегодня очень плотно, желая отторгнуть ее от России, и направить против Китая. Так оказываются определены важнейшие геополитические точки завтрашней битвы за будущий мир. И особенно - миссии России в борьбе за Индию и Иран, которые мы ни в коем случае не должны отдать своим цивилизационным врагам.



11. Отметим, наконец, и то, что путь в Иран и Индию – это не просто сказочная русская дорога, запечатленная в "Хождении за три моря" Афанасия Никитина или многочисленных иранизмах "Слова о полку Игореве" (Бог - иран. "baga", санскр. "bhagas"; Сварог - иран. "хварс", солнце; Див от иран. Дэвы; Святой - "spanta"; Честь - "chisti" - мысль; Явь - "avi"; Рай - "ray", богатство, благо; "зло" - "zurah", насилие; "небо" - "nabah", итд.). Отметим так же иранские, очевидно, названия таких рек, как Днепр, Днестр, Дунай, Дон, Донец и др. Но путь в Иран и Индию – это и геополитика русских императоров нового времени. Император Павел и Наполеон, желая сокрушить английское мировое господство, видели будущий мир, поделенный на сферы влияния Франции и России: первая доминирует над континентальной Европой и Сев. Африкой, вторая – над Ирано-Индийским субконтинентом. Тот же путь Русской экспансии указывал Молотову Риббентроп на переговорах 1940г. в Берлине, предлагая заключение стратегического союза СССР-Германия. И в ХIХ и в ХХ вв. англосаксам удавалось разрушать геостратегические планы России и континентальной Европы, желающих разорвать удавку англосаксонского мирового господства. Но сегодня наш главный стратегический враг назван наконец по имени. А создание стратегической Оси Север-Юг (Москва-Тегеран-Дели) становится, пожалуй, единственной надеждой мира избежать катастрофического сценария. В сегодняшнем противостоянии Атлантизма и Китая только третий полюс мира (Стратегической Оси Север-Юг) способен дать ему необходимую устойчивость. Источник - завтра

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