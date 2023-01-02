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|Азамат Ескараев возглавил Казминюст
14:11 04.01.2023
Азамат Ескараев возглавил Минюст
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 4 января 2023 года подписал указ "О назначении Ескараева А.Н.", сообщает Zakon.kz.
Соответствующий документ опубликовали на сайте Акорды.
"Назначить Ескараева Азамата Несипбаевича министром юстиции Республики Казахстан", – говорится в указе.
С 11 января 2022 года главой Минюста был Канат Мусин, которого 30 декабря Касым-Жомарт Токаев освободил от должности.
Азамат Ескараев родился 7 октября 1979 года в Алматы.
Трудовую деятельность он начал в 1996 году с должности рабочего ДЭЗ-2 в Алматы. Работал в коммерческой торговле. В разные годы был ведущим и главным специалистом Департамента законодательства Министерства юстиции РК; замначальника Управления экспертизы и подготовки проектов подзаконных нормативных актов – начальником отдела Департамента законодательства Министерства юстиции РК; главным инспектором акимата Алматы; главным менеджером Департамента юридической службы АО "Фонд устойчивого развития "Қазына"; помощником министра юстиции РК; заведующим Юридическим отделом Канцелярии премьер-министра РК.
Динара Халдарова