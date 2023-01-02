|23:37 В Турции опять аресты - 33 террориста (половина - курды, половина - игиловцы)
22:48 Кучеряво девки пляшут... Тина Канделаки дослужилась до гендиректора одного из рос-ТВ-каналов
21:59 Стоимость гардероба Садыра Жапарова в 2,5 раза превышает его доход
21:53 При посадке в Алматы едва не разбился пассажирский борт из Ташкента. Есть раненые
16:25 Ким Чен Ын приказал увеличить ядерный потенциал в геометрической прогрессии, - МК
15:32 Звездные войны: НАСА обвиняет Китай в претензиях на Луну, - А.Яшлавский
14:41 Сто небесных душ: российские знаменитости, которые умерли в 2022 году
14:35 "В чем успех - в том, что мы не ссым...", - интервью с главредом сайта Readovka Алексеем Костылевым
14:30 Израиль атаковал Сирию: ракеты летят в Дамаск
13:35 От новогоднего удара в Макеевке погибло разом 63 российских солдата
11:06 Санкции не остановят спецоперацию России на Украине, - Мария Гринберг
10:59 Когда Донбасс и восточная Новороссия окончательно станут частью России, - М.Мошкин
10:54 Токаев разогнал КазМинистерство экологии, геологии и природных ресурсов
09:52 Астана. Канцелярию премьер-министра преобразовали в аппарат правительства
08:51 Бишкек. Арест врачей. В милиции сообщили подробности дела
01:03 Мухаммадшариф Сулаймонов – символ мужества, стойкости, борьбы и победы таджикского спорта. Часть 2
00:34 Ковид и экономика в Китае, - В.Пироженко
|Казахстан и Россия пресекли деятельность опасной ОПГ в Байконуре: 18 задержаных
14:54 04.01.2023
Вера Белоусова
Задержаны 18 подозреваемых
Казахстан и Россия пресекли деятельность опасной организованной преступной группы в Байконуре. Об этом 4 января сообщает казахстанский Комитет нацбезопасности.
В результате работы ФСБ и МВД РФ были задержаны 18 лидеров и членов ОПГ. В составе группировки были граждане России и Казахстана.
Кроме того, в Астане, Кызылорде и Конаеве задержаны пособники ОПГ. В их квартирах были найдены и изъяты огнестрельное оружие и деньги.
Члены группировки занимались похищением людей, вымогательством и вооруженными нападениями и кражами. Отмечается, что они отличались особой жестокостью.
Ранее Readovka писала
о том, что Казахстан хочет использовать нефтепровод для замещения российской нефти в ЕС.