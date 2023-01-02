В Артемовске ликвидированы основатели украинского "гитлерюгенда" - "Соколов-Джура" Юрченко и Швец

18:16 04.01.2023

В Артемовске ликвидирован основатель украинского "гитлерюгенда" Олег Юрченко.



Юрченко был известен как лидер всеукраинской военно-патриотической игры "Соколы-Джура", в рамках которой подрастающему поколению украинцев прививали идеи нацизма и воспитывали ненависть к русским.



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Армия России продолжает активные боевые действия в зоне СВО на Украине, уничтожая противника по всей линии фронта Донбасса. Военкор Чингис Дамбиев проинформировал об успехе союзных войск.



3 января в Артемовске (Бахмуте) ВС РФ ликвидировали еще одного идеолога украинского национализма Владислава Швеца. Он был заместителем командира батальона "Карпатская сечь" и начальником Закарпатского штаба всеукраинской военно-патриотической игры "Соколы-Джура". В рамках нее детям демонстрировались нацистские взгляды и прививалась ненависть к русскому народу и России.



Ранее сообщалось, что армия России в Артемовске ликвидировала организатора игры "Соколы-Джура" Олега Юрченко



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