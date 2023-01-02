Загадочные монеты неизвестного правителя - "императора Спонсиана" (Боспор, Дакия?)

19:04 04.01.2023 Физик исследовал артефакт времен Христа и раскрыл подлинную историю: мистическая правда о забытом императоре и ошибке ученых

Ученые в панике: физика переписывает историю



Алексей МОРОЗОВ



Микроскопические частицы глины помогли ученым воскресить из небытия правителя Римской империи. Фото: University of Glasgow



Эта невероятная история разворачивается прямо на наших глазах. Похоже, физики открыли нового римского императора. Событие само по себе из ряда вон – шутка ли, настоящий император. Так еще и вопрос, с чего физики в историю полезли, разве их дело не искать темную материю и черные дыры? Кипят страсти космического масштаба, почти детектив: историки пишут десятки статей, чтобы доказать, что физики неправы, но с данными лабораторных анализов не поспоришь. Собрали все факты, и рассказываем вам, как микроскопические частицы глины помогли воскресить из небытия правителя огромной империи.



ДЕЛО БЫЛО В ТРАНСИЛЬВАНИИ



Представьте, что учим мы, учим русскую историю, и вдруг оказывается, что был еще один царь, про которого никто не знал. Иван Х или Николай IV. И это переворачивает все, потому что все окончательно запутывается: когда правил? Почему его скрывали? Что он успел натворить?



История Римской империи изучена не хуже, а местами даже и лучше, чем история старой России. Русских книг до XVIII века, до Петра, крайне мало. Летописи излагают скупо, прерываются, путаются, и часто их невозможно проверить. Литературных источников кот наплакал. Воспоминаний современников просто нет, и приходится опираться на столь же немногочисленные записки иностранных туристов, дипломатов и шпионов. А турист он и есть турист, как что понял, так и записал, а правильно ли понял, мы не знаем. Тем не менее, никакого Ивана или Василия с непонятным номером пока не обнаруживается.



Римская империя была давно, но оставила такое количество источников, разных, детальных, что мы в точности знаем, как там обстояли дела. И вдруг…



В 1713 году в Трансильвании, это где Дракула и прочая мистика, нашли клад золотых римских монет. Клад был огромным и состоял из монет императоров III века – Филиппа Араба, Гордиана III и прочих. Давно известных. Но среди них было несколько золотых (и одна серебряная монета) с именем и портретом, которые не попадались ни до, ни после. Император Спонсиан, было написано на этих монетах. Это имя не встречается ни в одной римской книге. Ни в одной надписи на мраморе. Нигде.



Монеты сразу показались какими-то не такими. Наконец в 1868 году великий нумизмат Анри Коэн выдвинул окончательный вердикт: подделка. Если вы хоть чуть-чуть разбираетесь в старине, вы согласитесь с Коэном. Давайте посмотрим вместе.



Первое – тусклая, как бы рыхлая поверхность монет. Сразу видно, что ее отливали, а не чеканили. Технология тогда была стандартной: сначала нарезали кружки из металла, потом били по ним молоточками с изображениями и надписями. Здесь – литье, на манер, как и сейчас кое-где в глубинке рыбаки отливают себе грузики из свинца. Римляне так монет не делали.



Золото плохое. Да, в это время состав золотых монет уже начинает "плыть". В золото добавляют все больше серебра, серебро, в свою очередь, мешают с медью, и получается дешевый такой состав. И все-таки ни у Филиппа Араба, ни у Гордиана III, которые сопровождали монету Спонсиана, настолько плохого золота нет.



Наконец, сами картинки. Лицо императора выполнено совсем уж в детской манере. Да, римляне, оставившие прекрасные портреты на монетах в I-II веках, в III веке начинают рисовать все хуже, и к IV веку заменяют реальное лицо правителя на своего рода символ, "маску". И все-таки всегда читается стиль, манера, или, как говорили старые нумизматы, пошиб. А тут как будто ребенок рисовал. И самое главное – оборотная сторона почему-то срисована с очень старой римской же монеты 135 года до новой эры. Это все равно, если в магазине вам дадут металлический рубль, а на обороте вы найдете рисунок с монет Ивана Грозного. Ну не бывает так.



О Спонсиане забыли. Решили: кто-то нашел клад, и пожелал обогатиться сверх обычного. Сделал быстро несколько фантастических монет, и в него подбросил. Думал, историки купятся и хорошо заплатят. Но историков не проведешь. Вроде как.



ШОКИРУЮЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ



В конце 2022 года Пол Пирсон из Университета Лондона приехал в Глазго и фланировал по коридорам, думал, что бы такое яркое отчебучить. На пути ему попался Йеспер Эрикссон – бородатый, рыжеватый интеллигент, и предложил, "а не посмотреть ли нам коллекцию старинных вещей". Если не-историк хочет увидеть древности, его в первую очередь интересует золото, а особенно монеты. И они стали просматривать коллекцию римского золота, которая хранится в университете.



Еще в 1782 году некий шотландец приобрел четыре монеты Спонсиана, а потом завещал их Университету Глазго. Спонсиан лежал в самом дальнем ящике и не привлекал внимания.



- А это наш уродец, - сказал кто-то, когда физики взяли в руки золотой кружок, - Никто не знает, кто этот чувак. Говорят, подделка.



Для Пола Пирсона это был вызов. А что, если проверить? Монету исследовали так, как прежде никогда не исследовали ни один римский артефакт. Микроскопы, ультрафиолет, инфракрасный свет, химический анализ – и именно он оказался решающим. Помните, мы отметили, что монета пористая, как бы рябая? Внутри пор – микроскопическая грязь. Ее-то и проанализировали Пол Пирсон с коллегами.



Результаты были насколько шокирующими, настолько и неопровержимыми. Они тут же были опубликованы в серьезном рецензируемом журнале. Монета подлинная. Главный аргумент – грязь. Эта грязь попала в монету 2 тысячи лет назад, о чем говорит ее химический состав. Другие особенности свидетельствуют о том, что монета была в обращении: ей расплачивались, ее вертели в руках, она валялась в кошельках.



- Монеты - единственное доказательство того, что Спонсиан существовал. Нет никаких исторических письменных свидетельств. Это настоящий кайф - вернуть кого-то из безвестности, - говорит Пол Пирсон.



И что тут началось… Историки принялись отстаивать честь мундира. Ведь это они проморгали, а по сути скрыли целого императора, о котором могли бы объявить еще в XVIII веке. Пока я писал этот текст, на ю-тьюбе появилось минимум три ролика, в которых историки вертят дело так и сяк и выдвигают всякие гипотезы. А всего этих роликов несколько сотен. Статьи – в печати. Драма разворачивается прямо на наших глазах.



ВОПРОСЫ ИСТОРИИ



А было ли такое, что на монете правитель есть, и – больше нигде? В исключительных случаях – да. И за примером далеко ходить не нужно. Восточный Крым, Керчь. Там в античное время было Боспорское царство. Частично независимое, частично подчиненное все тому же Риму.



От Боспорского царства осталось мало письменных источников. И все же цари Боспора нет-нет, да упоминались римлянами, а еще около Керчи осталось немало надписей на мраморе, правда, разбитых, из которых жизнь царства выводится довольно ясно. Но все ломается в середине III века – как раз во времена Спонсиана. Кажется, на Боспоре произошел переворот. Власть захватили какие-то варвары. Надписей нет, римские источники молчат. Но в IV веке историк Аммиан Марцеллин упоминает, что видел римских послов, которые направляются то ли в Боспор, то ли из Боспора. Марцеллин использовал столь неопределенный оборот речи, что не разобраться. С послами были деньги. То ли они их взяли с Боспора как дань и везли в Рим, то ли, напротив, везли на Боспор как гуманитарную помощь. Вот и все данные! Негусто.



Зато сколько монет… Тысячи, десятки тысяч монет находят в Крыму и на Тамани. И, что просто бесценно – на каждой стоит дата. Дат на монетах тогда не ставили нигде, в Риме в том числе. И вот из этих монет мы знаем имена всех правителей Боспора, таких как Фофорс, Радамсад, Рискупорид, а из дат – когда они правили. Картинки на монетах, конечно, ух. Если вам Спонсиан показался нарисованным грубо, то посмотрите, как художествовали на Боспоре. Портрет римского императора на обороте говорит, что все эти цари с варварскими именами считали себя подданными империи. А мелкие рисунки в поле (дифференты) намекают: вот, царь пошел на войну (рисунок оружия), вот, одержал победу (лавровый венок). Нумизматика рассказала о Боспоре все, что мы хотели знать.



Не так ли вышло и со Спонсианом? Если смотреть на монеты, которые были в кладе, выйдет, что Спонсиан действовал около 260 года. Если судить по месту находки (современная Румыния), правил он в Дакии (так тогда назывались эти места). Выше мы говорили, что история Рима хорошо изучена. Но есть исключение… и именно в него попадает Спонсиан.



Мы до сих пор не знаем причин, но около 260 года империя попадает в жесточайший кризис. О событиях мы судим по одной-единственной книге, которая написана по воспоминаниям лет через 50 после них. Во время самого кризиса было не до писаний. Тут и там стали появляться местные императоры. Был момент, когда в империи правило сразу 30 императоров. И все они воевали друг с другом. Гремели гражданские войны. Экономика и культура полетели в пропасть. А настоящий император, Галлиен, сидел себе в Риме (но его никто не слушал), крепко выпивал, и тем сохранил себе трон – что с дураком и связываться. Серьезные мальчики власть делят! Серьезные мальчики друг друга поубивали, а дурачок-Галлиен остался.



Пол Пирсон говорит: Спонсиан был местным военачальником в Дакии. Гражданские войны отрезали Дакию от внешнего мира на несколько лет. Римские войска в Дакии были готовы грабить местных, потому что не получали зарплаты. Собственно, так делали солдаты по всей империи. Чтобы предотвратить хаос, Спонсиан объявил себя императором. Для этого ему надо было выйти к войску, встать на покрытое красной тряпкой возвышение, и заявить о своем намерении. Если солдаты в ответ одобрительно кричат, так тому и быть. Подобных императоров было не счесть. Но в Дакии, видать, некому было даже записать это событие. И так Спонсиан пролетел мимо летописей. Может, он из тех тридцати, что правили в один год в разных местах? В той, единственной книге ведь не перечисляются имена всех.



Чтобы платить зарплату, Спонсиану приходилось собирать старую монету, переплавлять золотые вещи. А еще в Дакии есть свои золотые рудники. Из них-то он и наделал монету со своим именем. Оно и хорошо, потому что портрет с надписью, конечно, закрепляет статус. Но конец всех без исключения солдатских императоров был неважным. Их убивали, и часто свои.



КАК ПЕРЕПИШУТ УЧЕБНИКИ



Полностью переписывать учебники не надо: о кризисе 260-х годов давно известно. Но добавится новая яркая глава. В Румынии, само собой, уже восторги и шампанское. Там тоже хранится одна монета из клада, теперь ее выставят на публику, а для школьников сочинят историю, придумают, чего и не было, зато – с назиданием и воспитанием. Дело, однако, не в этом, а в принципе: если историки настолько некомпетентны, что еще откроют физики?



Историки тем временем разделились на два лагеря. Одни поверили физикам и теперь придумывают гипотезы, как все было на самом деле, другие – не поверили. И у последних тоже есть аргументы.



Моральное состояние историков я бы назвал шоковым. Только так можно объяснить, почему всерьез обсуждается, будто Спонсиан был… индусом. Мол, его монеты напоминают индийские того же времени. Римляне в Индии бывали. Вот и он бежал туда. Тогда почему монеты нашли в Румынии?



Другие гипотезы не столь экстравагантны. Отчего так плохо нарисовано? Мастеров не было. Отчего монеты литые? По той же причине, лить-то проще. Почему золото плохое? А ты в войну найди хорошее. И самое главное – зачем для оборота взяли старый рисунок, времен, когда еще и императоров-то в Риме не было, а была республика? Тут – гадай не хочу. Может, подвернулась старая монета, с нее и срисовали, а своих идей не было, что на обороте разместить. А может с умыслом. Времена Республики воспринимались как Золотой век. Возможно, взяв республиканский сюжет, Спонсиан хотел подчеркнуть, что и он не тиран какой-то, он за свободу и вообще все хорошее.



Но не исключено, что историки правы, а физики ошиблись. Давно замечено: если физик соперничает с шулером (например, физика пригласили оценить опыты экстрасенса), побеждает шулер, поскольку физик понятия не имеет, как делаются фокусы. Фокусника разоблачит другой фокусник, а вовсе не приборы.



Так и тут: нумизматы знают, как подделывали. А физики не знают. Старая грязь? Могли пойти на руины римского города, каковых в Румынии полно, взять оттуда почву и натереть монету ей. Следы обращения? Тут еще проще. Уже тогда брали фальшивые монеты, клали в мешочек вместе с камешками, подвешивали к лошади и так ездили. Камешки в тряске создавали невероятно реалистичное впечатление, что монета ходила по рукам.



Историки предлагают решающий опыт: если мы думаем, что металл монеты – из Дакии, надо сравнить химический состав металла с тем, который добывали в Дакии. Видимо, этот опыт все и решит, и в начале уже наступившего года мы наконец узнаем правду. Источник - КП

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