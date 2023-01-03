Новый поворот в "иранской игре" на фоне ослабления влияния США в регионе, - Ст.Тарасов

21:03 04.01.2023

Новый поворот в "иранской игре" на фоне ослабления влияния США в регионе



Вашингтон и Тегеран с разными целями осуществляют дипломатию зондажного свойства с учетом происходящих на Ближнем Востоке тектонических сдвигов, которые демонстрируют ослабление влияния США и рост влияния Китая и России. Это связано с изменениями в моделях устоявшегося сотрудничества и существующих конфликтов между государствами региона и внешними игроками.

СТАНИСЛАВ ТАРАСОВ, 3 января 2023, 13:51 - REGNUM Когда глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами сообщил, что Вашингтон передал Тегерану новые условия в переговорах по иранской ядерной программе (Совместный всеобъемлющий план действий - СВПД), это прозвучало как сенсация. Хотя бы потому, что после того как переговоры в Вене остановились, как пишет проработавший много лет в Национальном совете США по разведке в качестве одного из первых членов его аналитической группы профессор Пол Пиллар, "дипломатия в отношении СВПД оказалась в предсмертном состоянии". Однако Тегеран все же не вышел из переговорного процесса. По словам Эслами, "инспекторы МАГАТЭ регулярно находятся в Иране и вся ядерная деятельность страны осуществляется под их контролем". Он также сообщил, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил готовность к визиту в Иран уже в январе месяце. По некоторым данным, на этом настаивали в ходе переговоров иранские атомщики и дипломаты.



Не вдаваясь сейчас в детали технического свойства, которые вызывают разногласия между МАГАТЭ и Тегераном, предстоящий визит Гросси в Иран - это определенный прорыв в расследовании созданного на Западе так называемого иранского ядерного досье. Не случайно ранее этот эпизод активно раскручивался в ходе визита в Оман главы МИД Ирана Хоссейна Амир-Абдоллахиана. Он, надо полагать, мотивированно приветствовал "любую инициативу со стороны Маската (столица Омана - ред.) "для достижения хорошего, прочного и стабильного соглашения по ядерной программе". При этом министр назвал Оман "главным посредником между Ираном и западными сторонами", указывая на то, что "Маскат продолжает прилагать усилия для возобновления переговоров и заключения сделки". Именно это наводит на мысль, что через Оман новые предложения Ирану по СВПД передали США.



Конкретное содержание инициатив не раскрывается, но Амир-Абдоллахиан сообщил, что иранская сторона обсуждала их в кулуарах второго Багдадского саммита в Иордании, в котором участвовали представители некоторых ближневосточных стран и официальные лица Франции и Европейского союза. Речь идет о переговорах с главой внешнеполитического ведомства ЕС Жозепом Боррелем и главным переговорщиком от Ирана по ядерным вопросам Али Багери Кани, который встречался с координатором ЕС по переговорам Энрике Мора. Амир-Абдоллахиан уточнил, что "стороны обменялись мнениями и пришли к некоторым договоренностям, чтобы возобновить зашедшие в тупик с августа переговоры в австрийской столице". Так появляется острая интрига с определенными сюжетами.



Первый. Еще в конце августа 2022 года Боррель говорил о финальном тексте по ядерному соглашению, что стороны пошли на определенные уступки друг другу, готовы принять предложенный проект. Но американцы решили выждать. В середине октября 2022 года в Иране начались беспорядки, которые в Вашингтоне стали называть "революцией". К тому же в США предстояли выборы в Конгресс, и администрация Джо Байдена стала дистанцироваться от иранской проблематики под предлогом, что Тегеран "пытается привнести посторонние вопросы в ход переговоров". Сейчас возникает вопрос, насколько коррелируется "проект Борреля" с новыми предложениями США, когда представитель ЕС вновь заявил, что "СВПД нет альтернативы". Но, как подчеркнул постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, "Франция, Германия и Великобритания как участники ViennaTalks хранят молчание". Судя по всему, ЕС отодвигается от посреднических усилий в переговорах между США и Ираном, а эстафета передается Оману.



Второй сюжет. Оман уже выступал в 2013–2015 годах в роли ближневосточного посредника между США и Ираном. Однако после смерти султана Кабуса бен Саида, правившего страной 50 лет, новое руководство страны стало концентрироваться на внутренних проблемах. В 2022 году роль посредника пытался играть Катар. Теперь все возвращается на круги своя. Напомним, что именно тесные отношения Омана как с Ираном, так и с США позволили Маскату провести первые секретные встречи между американскими и иранскими официальными лицами, которые в конечном итоге привели в 2015 году к подписанию СВПД. Но дело не только в этом. В случае, если Оману действительно удастся в очередной раз сыграть роль эффективного посредника, нельзя исключать, что к переговорному процессу могут быть подключены некоторые страны Ближнего Востока, в частности Саудовская Аравия. А тогда отказ Тегерана уступить на ядерных переговорах может подаваться Вашингтоном уже как "вызов Тегерана своим соседям". Это даст США (да и Израилю) новое "окно возможностей" для реализации более жесткой политики в регионе.



Наконец, нельзя исключать, что Вашингтон и Тегеран с разными целями осуществляют дипломатию зондажного свойства с учетом происходящих на Ближнем Востоке тектонических сдвигов, которые демонстрируют ослабление влияния США и рост влияния Китая и России. Это связано с изменениями в моделях устоявшегося сотрудничества и существующих конфликтов между государствами региона и внешними игроками. При этом иранская ядерная сделка может стать стержневой основой, вокруг которой будут вращаться многие события геополитического свойства со сложной смесью конфликтов и сотрудничества. В то же время надо признать и то, что американская политика в этом регионе мира меняется, и нельзя исключать, что Вашингтон, как прогнозирует Пиллар, "станет постепенно отходить от непоколебимой поддержки Израиля и враждебности по отношению к Ирану". Если это так, то работа по ряду аспектов будущей договоренности о восстановлении СВПД между США и Ираном будет продолжаться с некоторыми корректировками в сторону восстановления баланса между ядерной и экономической составляющими соглашения. Но мы только в начале этого процесса.



3 января 2023

Станислав Тарасов