До сих пор не найдены те, кто в военной форме управлял участниками митинга – Казгенпрокурор Асылов

10:35 05.01.2023

Генпрокуратура комментарий январские беспорядки Фото: Zakon.kz

Генеральный прокурор Берик Асылов в мажилисе прокомментировал вопрос о том, кем были вооруженные группы в военной форме в Алматы, с качественными средствами связи, которые управляли участниками митинга, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Депутат Мажилиса Парламента РК Ерлан Саиров напомнил, что во время январских событий в Алматы появились полностью вооруженные группы в военной форме с качественными средствами связи.



"Они управляли боевиками, участниками. Одна из групп окружила филиал детской инфекционной поликлиники. С помощью раций они управляли, регулировали. Но потом они резко исчезли. Многие граждане успели их сфотографировать, их поведение. Вообще за год были ли установлены их личности? Кто снабжал их оружием и современными средствами связи? Расследовалось ли это? Почему эта ситуация не расследуется тщательно? Я думаю, это напрямую связано с заговорщиками".

Депутат Мажилиса Парламента РК Ерлан Саиров

В ответ Генпрокурор Берик Асылов сообщил, что это один из сложных вопросов.



"По этим фактам была создана специальная следственная группа, которая проводит соответствующие мероприятия. Все лица, которые были в военной форме, забаррикадировали улицы, такие факты были. И что касается филиала детской инфекционной поликлиники, по парковке, там, конечно, были такие люди на этой территории. В те дни возможности их задержать не было. Они все исчезли, укрылись и в ходе расследования. Кто эти люди, мы еще не установили их личности".

Берик Асылов

При этом он заверил, что личности их установят.



"Мы все равно установим, куда они исчезли, кто они. Нужно время. На сегодня продолжаются оперативные следственные мероприятия. Если будут какие-то дополнительные сведения, то, конечно, мы будем дополнительно вам сообщать".

Берик Асылов

Ранее Асылов рассказал, сколько человек осуждено после январских беспорядков.



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