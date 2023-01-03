Убитая станция. На ТЭЦ в Риддере снова произошла авария

10:39 05.01.2023

​На ТЭЦ в Риддере снова произошла авария

Как и в ноябре, там вновь затопило багерную насосную станцию. О ситуации на ТЭЦ рассказал аким города Риддер Дмитрий Горьковой.



"Ориентировочно в 14.00 по вине и халатности руководства, а также владельцев и специалистов риддерской ТЭЦ произошло затопление багерной станции, что могло повлечь полную остановку, как это произошло в ноябре 2022 года", – рассказал аким города.



Сейчас на багерной продолжают ликвидацию аварии, задействованы четыре мотопомпы, четыре погружных насоса.



По информации штаба по ЧС, в течение 3-4 часов последствия аварии будут ликвидированы.



Напомним, вечером 5 ноября 2022 года на ТЭЦ Риддера произошла авария. 22 тысячи жителей города остались без тепла. В Риддере объявили чрезвычайную ситуацию местного масштаба. Школьников перевели на дистанционное обучение, детские сады не работали.