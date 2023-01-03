Национальную узбекскую борьбу кураш включили в программу... Африканских игр 2023 года

10:44 05.01.2023

НАЦИОНАЛЬНУЮ УЗБЕКСКУЮ БОРЬБУ КУРАШ ВКЛЮЧИЛИ В ПРОГРАММУ АФРИКАНСКИХ ИГР 2023 ГОДА



В августе этого года в столице Демократический Республики Конго Браззавиле пройдут Африканские игры-2023, в программу которых была включена узбекская национальная борьба кураш, сообщает информационное агентство "Дуне".



Международная ассоциация кураша сообщила представителям прессы о включении поясной борьбы кураш в программу предстоящих Игр. Генеральный секретарь и технический директор Международной ассоциации кураша Мухаммад Реза Насири посетил Браззавиль, где провел встречу с министром по делам молодежи, спорта и народного образования Демократической Республики Конго Хьюгом Нгуэлонделе и обсудил с ним вопросы организационного и технического характера, в том числе связанных с проведением состязаний по курашу и Африканских игр в целом.



Также министр выразил намерение посетить с визитом Узбекистан, являющийся родиной кураша.



Борьба кураш зародилась на территории Узбекистана около 3,5 тысяч лет назад. Первые упоминания о ней встречаются еще на страницах исторических очерков Геродота. Этот вид поясной борьбы широко популярен не только в Узбекистане, но и в других тюркоязычных регионах Азии.



Кураш входит в перечень неолимпийских видов спорта и поддерживается ЮНЕСКО.