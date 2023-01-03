 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 05.01.2023
17:05  Индонезия ищет зарубежных инвесторов для строительства новой столицы на острове Калимантан
16:08  Посольство США в Москве опубликовало призыв к протестам
16:04  Брит-Принц Гарри обвинил брата в скандале с нацистской формой
16:01  Al Jazeera: Темная сторона Рождества и Нового года в европейской культуре
15:53  Галым Койшыбаев возглавил аппарат правительства Казахстана в ранге вице-премьера!?
15:49  Кризисы в Европе стали отличной возможностью для обогащения США
15:48  Турки греют руки на российском газе, спасающем Болгарию

15:27  Бывший генпрокурор Узбекистана Рашид Кадыров освобожден по УДО
15:23  Отмародерили и разворовали: Украина переживает тяжелые времена, - Валерий Пайков
14:54  В Узбекистне продолжаются отравления детей яд-сиропом "Док-1 Макс"
13:26  Самой красивой представительницей королевской семьи Великобритании признана фотомодель и страхолюдинка Амелия Виндзор
12:23  Банкам в Казахстане разрешили разовый вывоз наличных рублей
12:08  Республиканец Рон Десантис идет в президенты США
11:57  Новым главным имам-хотибом Ташкента стал Абдукаххор Юнусов
11:44  "Проснулся в чужой стране", – почему главный раввин Москвы Гольдшмидт удрал из России
11:38  Казахское народное восстание (заговор "врагов народа") обрастает деталями и подробностями
11:08  Росвласти хотят упразднить Еврейскую автономную область. За ненадобностью...
10:44  Национальную узбекскую борьбу кураш включили в программу... Африканских игр 2023 года
10:39  Убитая станция. На ТЭЦ в Риддере снова произошла авария
10:35  До сих пор не найдены те, кто в военной форме управлял участниками митинга – Казгенпрокурор Асылов
09:00  Россия разрешит Казахстану качать свою нефть в Германию по трубе "Дружба"?
07:48  Беспилотник КНДР проник в бесполетную зону вокруг администрации президента Южной Кореи
00:04  Истоки формирования кыргызов и их культуры. Кыргызы Тенир-Тоо и Саяно-Алтая, - Кубатбек Табалдыев
Среда, 04.01.2023
21:03  Новый поворот в "иранской игре" на фоне ослабления влияния США в регионе, - Ст.Тарасов
20:34  Исполнительным секретарем правящей партии Казахстана ("Аманат") стал болашакер Бейсенбаев
19:04  Загадочные монеты неизвестного правителя - "императора Спонсиана" (Боспор, Дакия?)
18:16  В Артемовске ликвидированы основатели украинского "гитлерюгенда" - "Соколов-Джура" Юрченко и Швец
14:54  Казахстан и Россия пресекли деятельность опасной ОПГ в Байконуре: 18 задержаных
14:27  2023 год в Центральной Азии будет годом напряженности и нестабильности, - Б.Эргашев
14:11  Азамат Ескараев возглавил Казминюст
13:55  Да здравствует контреволюция! или что нас ждет в 23-м году? - Татьяна Воеводина
13:41  Юный Оралов стал в Казахстане министром культуры и спорта
13:37  Кызылординский академик. Гани Бейсембаев - новый министр просвещения Казахстана
13:32  Казахская Грета... 32-летняя Зуля Сулейменова отныне - министр природы и экологии Казахстана
13:20  Цивилизация-Север и стратегическая ось север-юг: тезисы к будущей политической философии, - Владимир Можегов
11:38  Европа оказалась не готова к перераспределению энергетических рынков, - Глеб Простаков
10:33  Гей-диктатура захватывает Молдову даже быстрее, чем Украину
00:21  США успешно сбросили Европу с локомотива истории, - Сергей Савчук
00:20  Четвертый рейх: зачем Запад превратил нацизм из воплощения зла в источник для мемов, - С.Князев
00:08  Институт Хадсона: в США предрекли распад РФ по примеру СССР в 2023 году
00:07  По украинским лекалам и методичкам Сороса: Киргизия намерена реабилитировать уголовников и гитлеровцев
00:00  Известные каз-узб-нувориши Шадиевы прикупили себе еще и "Узагроэкспортбанк" (без конкурса)
Вторник, 03.01.2023
22:33  Умер Руслан Хасбулатов - могильщик СССР, ельцинист и госзаговорщик
21:03  Донбасс-фронт. Японского и немецкого репортеров посекло осколками рос-ракет
19:23  В 2023 году страны ЦА не смогут решить проблему бедности, - Елена Кузьмина
13:08  Токаев подписал правки в закон по сохранению казахских пород собак. Очень ав-ав актуально...
12:01  Союз цивилизаций. Что Россия предлагает миру, - Николай Сорокин
11:59  Как американские спецслужбы и военные осуществили переворот в своей стране, - В.Овчинский
11:40  Профессор Катасонов: Что такое "чиповая война", и кто в ней победит
11:37  Ближний Восток стал опорой России в противостоянии с Западом
11:11  Что означает принятое Си Цзиньпином приглашение приехать в Россию
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Казахское народное восстание (заговор "врагов народа") обрастает деталями и подробностями
11:38 05.01.2023

Генпрокурор Казахстана: подготовка к январским беспорядкам 2022 года велась весь предыдущий год
Казахстан, политика 12:39, 05 января 2023 Просмотров: 1282

CentralAsia (KZ) - Подготовка к массовым беспорядкам в Казахстане, которые произошли в январе 2022 года, велась весь 2021 год, среди исполнителей были преступные группы и отдельные силовики, заявил генеральный прокурор республики Берик Асылов.

"Мы можем утверждать, что в условиях управляемого хаоса операция по смещению высшего руководства страны была тщательно спланирована. По сути была попытка госпереворота. Как вы знаете, уголовное дело в отношении экс-руководителей КНБ расследовалось под грифом "совершенно секретно". Засекретили материалы, так как они содержат государственную тайну. В деле есть сведения, касающиеся внешнеполитической, контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности. Их разглашение может нанести ущерб интересам национальной безопасности. Уголовное дело сейчас на рассмотрении в суде. Иную информацию раскрыть не могу. Конкретные детали заговора озвучить не вправе. Могу лишь сказать, что весь 2021 год скрытно шла подготовка исполнителей для применения радикальных мер", - заявил Асылов, выступая перед депутатами нижней палаты парламента.

По его информации, в числе исполнителей были организованные преступные группы, которые набирали людей, вооружались, закупали рации и транспорт. Также следствием установлено, добавил Асылов, что отдельные силовики курировали эту подрывную работу.

"По версии следствия, в Алматы особая роль отводилась Джумагельдиеву ("Дикий Арман"). Нами установлено, что он действовал при координации куратора из КНБ. Он должен был организовать беспорядки, взять под контроль толпу, создать так называемый народный совет для выдвижения единых ультимативных требований к властям. В этом ему активно помогали экс-депутат маслихата города Алматы, а также активный член криминальной группы Махатов, который вооружал бандитов, организованно прибывавших в гостиницу "Казахстан" в Алматы", - рассказал генеральный прокурор.

Однако, добавил он, возглавить массовые протесты им не удалось, а получив информацию о задержании бывшего председателя КНБ Карима Масимова, "с целью создания благонадежного алиби боевикам поручено совершать нападения на горожан якобы для борьбы с мародерством". Именно поэтому, считает следствие, они похитили 24 человека в паркингах гостиниц Ritz Carlton и "Казахстан", затем вывезли их на окраину города и оставили на ночь в контейнере под вооруженную охрану сотрудников КНБ.

"Затем их перевезли в аэропорт, где один человек – Отепбаев – скончался от пыток. Следствие по данным фактам нами окончено. Сейчас идет ознакомление", - добавил Асылов.

Также, по его данным, в самый пик беспорядков почти весь личный состав департаментов КНБ Алматы, Алматинской и Кызылординской областей покинул свои здания. По данным следствия, 5 января поступило письменное указание заместителя председателя КНБ Садыкулова о готовности личного состава к оставлению здания, а по указанию Масимова оставили здания ДКНБ в Алматы и Кызылординской области. Также по команде руководства были оставлены здания департаментов полиции Алматинской и Жамбылской областей.

"Скажу прямо – эти руководители проявили слабость. Это отчасти деморализовало личный состав. В результате не приняты своевременные меры по пресечению беспорядков. В конечном итоге Алматы и Талдыкорган на двое суток полностью оказались во власти вооруженных бандитов. В их руки попал целый арсенал – почти три тысячи единиц автоматов, пистолетов, снайперские винтовки и десятки тысяч боеприпасов. То есть по вине этих руководителей самое опасное нарезное оружие оказалось у погромщиков. До настоящего времени неизвестно местонахождение почти двух тысяч единиц оружия", - сказал Асылов.

Он сообщил, что по фактам превышения власти спецпрокурорами следствие завершено, уголовные дела в отношении экс-руководителей трех региональных департаментов КНБ, департамента полиции Алматинской области и других лиц направлены в суды, уже идут судебные разбирательства.

Что касается экс-начальника департамента полиции Жамбылской области, в отношении него уголовное дело прекращено в связи со смертью. Ранее сообщалось, что он застрелился.

Напомним, экс-председатель КНБ Карим Масимов и его бывший заместитель Ануар Садыкулов преданы суду за госизмену, действия, направленные на насильственный захват власти и превышение должностных полномочий. Экс-заместитель КНБ Даулет Ергожин обвиняется в совершении действий, направленных на насильственный захват власти и превышении должностных полномочий. Еще одному бывшему заместителю Осипову, а также другим руководителям подразделений КНБ вменяется превышение полномочий.

2 января 2022 года, в Казахстане начались акции протеста против повышения цен на автомобильный газ. За несколько дней протестующие перешли от экономических требований к политическим, включавшим отставку правительства. В стране вспыхнули беспорядки, для ликвидации которых привлекли миротворцев ОДКБ. Причиной протестов президент республики Касым-Жомарт Токаев называл попытку "врагов Казахстана" захватить власть через "детально разработанную операцию".

Источник - centralasia.media
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1672907880


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Кадровые перестановки
- Информационное сообщение по валютному рынку
- Основные итоги 2022 года
- О некоторых вопросах обеспечения финансовой стабильности Республики Казахстан
- О совместной спецоперации
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 2 января 2023 года №79
- Указ Президента Республики Казахстан от 2 января 2023 года №80
- Кадровые перестановки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  