Новым главным имам-хотибом Ташкента стал Абдукаххор Юнусов

11:57 05.01.2023

Сменился главный имам-хатиб Ташкента



Рахматулло Сайфутдинов освобожден от должности главного имам-хатиба Ташкента "по собственному заявлению". Его место занял имам-хатиб мечети "Абу Сахий" Абдукаххор Юнусов (фото).



Рахматулло Сайфутдинов покинул пост главного имам-хатиба Ташкента "по собственному заявлению", сообщила 4 января пресс-служба Управления мусульман Узбекистана (УМУ).



На собрании имам-хатибов Ташкента, которое прошло "в критическом духе" под председательством главы УМУ Нуриддина Холикназарова, "были проанализированы допущенные ошибки, недостатки в выслушивании обращений граждан, проблемы в работе с населением и недостатки в обеспечении нужд мусульман".



На встрече также были рассмотрены жалобы, поступившие в связи с тем, что должности главных имама-хатибов ряда районов и имама-хатиба центральной мечети в столице остаются вакантными.



Рахматулло Сайфутдинов занимал пост главного имам-хатиба столицы с октября 2021 года. Исполняющим обязанности главного имам-хатиба стал Абдукаххор Юнусов, работавший имам-хатибом мечети "Абу Сахий".