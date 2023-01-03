|Республиканец Рон Десантис идет в президенты США
12:08 05.01.2023
Сергей Сторожев
Инаугурационная речь губернатора была не про Флориду, но про Америку
В своей речи губернатор штата Флорида Рон Десантис поднимал темы, явно не свойственные региональным политикам: иммиграцию, инфляцию, ограничения эпохи пандемии, состояние федеральных чиновников в Вашингтоне. И, хотя фамилии действующего президента США Джозефа Байдена не звучало, сторонники явно догадались, кто скрывается за формулировками "вашингтонский истэблишмент" и "глава федерального правительства", сообщает Politico.
"Федеральное правительство впало в инфляционный запой, который сделал нашу страну слабее, а наших граждан – беднее. Он ввел ограничения, связанные с пандемией, – основанные на идеологии и политике, но не на надежной науке, – и это подорвало свободу и затормозило бизнес", – заявил Десантис.
Согласно декабрьским опросам WSJ, Десантис опережает бывшего президента США Дональда Трампа как среди избирателей-республиканцев, так и среди неопределившихся. Ожидается, что он может объявить о своем участии в президентской гонке весной этого года.
Ранее Readovka писала о том, что республиканцы США не будут сокращать поставки оружия на Украину.