Банкам в Казахстане разрешили разовый вывоз наличных рублей

12:23 05.01.2023

Правительство Казахстана разрешило банкам второго уровня разовый вывоз из страны наличных российских рублей, сообщает пресс-служба Национального банка республики со ссылкой на соответствующее постановление. Все банки, функционирующие в Казахстане, кроме Национального банка, являются банками второго уровня.



"Постановление вступает в силу со дня его подписания и будет действовать в течение 60 календарных дней. Разрешение вводится для конвертации наличных рублей в безналичную форму и пополнения банками корреспондентских счетов", - говорится в сообщении.



В марте 2022 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев запретил вывозить из страны валюту на сумму, эквивалентную $10 тыс. Кроме того, нельзя было вывозить золотые слитки аффинированного золота весом 5, 10, 20, 50 и 100 г, а также инвестиционные монеты из золота Altyn Barys и из серебра Kumis Barys, выпускаемые Нацбанком республики. Под запрет вывоза также попало аффинированное золото весом более 100 г.



В указе президента объяснялось, что это было сделано для "в целях защиты национальных интересов и обеспечения финансовой стабильности" Казахстана.



Однако в июле того же года власти республики разрешили банкам второго уровня до 31 августа вывозить наличные российские рубли в объеме, накопленном в кассах данных банков на 23:59 часов 1 июля. Перед этим в Нацбанке объяснили, что в банках накопились наличные российские рубли в объеме, превышающем спрос на внутреннем валютном рынке.