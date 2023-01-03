Самой красивой представительницей королевской семьи Великобритании признана фотомодель и страхолюдинка Амелия Виндзор

13:26 05.01.2023

Британский модный журнал назвал 27-летнюю фотомодель Амелию Виндзор самой красивой представительницей королевской семьи 2022 года. В соцсетях разгорелись жаркие споры (ведь Амелия обошла в рейтинге Кейт Миддлтон и Меган Маркл), но многие блоггеры отметили, что она действительно очень красивая девушка и "а главное - не кичится своим происхождением".



Двоюродная внучатая племянница королевы Елизаветы II, леди Амелия София Теодора Мария Маргарита Виндзор - 42-я в очереди на британский престол, младшая дочь графа Сент-Эндрюса Джорджа Виндзора, внучка принца Эдварда, герцога Кентского и праправнучка короля Георга V. Она училась в частной школе-пансионе Святой Марии для девочек, год путешествовала по миру, а затем поступила в Эдинбургский университет. После школы Амелия собиралась заниматься журналистикой, однако передумала и погрузилась в мир высокой моды. Она работает с известным модельным агентством, с которым сотрудничали Кары Делевинь, Кейт Мосс, Тони Гаррн и Синди Кроуфорд. Девушка участвует в модных показах, снимается в фотосессиях и несколько раз ее лицо появлялось на обложках глянцевых журналов. Леди Амелия в интервью неоднократно упоминала, что решила связать свою жизнь с модной индустрией, однако хочет изучить все аспекты этой сферы деятельности. Она прошла стажировку в известном доме моды и выпустила собственную коллекцию обуви.



Амелия поддерживает близкие отношения со своими монаршими родственниками и появляется на официальных мероприятиях королевской семьи. Впрочем, девушка не имеет официальных обязанностей, поэтому она может вести личные микроблоги в соцсетях, появляться на красной дорожке в прозрачных нарядах и даже сделать себе несколько татуировок.