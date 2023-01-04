Отмародерили и разворовали: Украина переживает тяжелые времена, - Валерий Пайков

15:23 05.01.2023 Отмародерили и разворовали: Киев превратили в банановую республику

Валерий Пайков. 04.01.2023



Новый 2023 год столица Незалежной встретила, мягко говоря, без особого веселья. И не только потому что война и в небе всю ночь гудели российские беспилотники, нацеленные на объекты украинской энергосистемы. И не только потому что всю ночь звучала канонада ПВО ВСУ, которая их сбивала прямо на жилые дома.



В провластных пабликах докладывалось, что большинство "рашистских шахедов" было ею уничтожено, однако есть немало оснований полагать, что под эту сурдинку с целью обвинения РФ в терроризме украми запускались – по своим же! - дроны западной "клепки".



Новый 2023 год столица Незалежной встретила, мягко говоря, без особого веселья. И не только...

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Правда, кое-кто из "куян"-патриотов решил порезвиться и пульнуть в небо фейерверками и шутихами в честь вожделенной "перемоги". Но строгие кривоохранители такого патриотического задора не поняли и задержали хулиганов за нарушение правил комендантского часа. Теперь им грозит больше 10 лет лишения свободы. Впрочем, есть надежда, что их патриотические рвения все же оценят и отпустят шалунов на поруки.



Малорадостно встречали киевляне Новый год не только из-за войны, но и в немалой степени по причине колоссального обнищания, произошедшего в течение года ушедшего. Цены на некоторые товары подскочили на 300%. Средняя планка – 100 -150%, хотя никакого существенного роста зарплат и пенсий не произошло.



Вдвое и больше подорожали бензин и другие ГСМ, что сразу повлекло скачок цен на все подряд. А большинство украинских пенсионеров получают выплаты в пределах 3000 грн (около $70). Средняя зарплата по "неньке" по состоянию на январь 2023-го – 14,7 тыс. грн ($367). Но все меньше и меньше людей могут на нее рассчитывать: фирмы закрываются, мелкий бизнес трещит по швам, работников увольняют пачками.



Произошел шокирующий обвал украинского производства, особенно в продовольственной сфере. Отечественные производители продуктов питания повышают цены, но их все равно вытесняют с рынка, банкротят и уничтожают, а вместо отечественной продукции навязывают потребителям дорогущий импорт иностранных изготовителей.



К примеру, уже несколько месяцев во многих супермаркетах красуются еврояйца по 360 грн за десяток. Их явно готовят на замену местным "Рябам" и "Курчатам" (стоящим ныне по 50-70 грн против 25 довоенных), когда те исчезнут с рынка по причине невозможности обеспечения производственного процесса, нерентабельности и неконкурентноспособности.



Еще один яркий пример – ситуация в мясо-молочной отрасли. Говядина выросла до 360 грн за кг против 180 довоенных, свинина – 250 против 120. Молоко подорожало в 2,5 раза. И это далеко не предел: с нового года подскакивают коммунальные тарифы для предприятий, что означает немедленное удорожание их продукции для частных лиц.



Потому и не веселы покупатели, уныло бродящие по громадным залам супермаркетов и по клетушкам маленьких магазинчиков со своей почти пустой "потребительской корзиной". Причем в "гендэлыках" товары стоят намного дороже, чем в супермаркетах, потому как мелкий бизнес сегодня – это чаще всего совершенно беспардонная спекуляция.



"Покупают за 1 гривну, продают за 10, – жалуется Валентина, бывший бухгалтер, покупательница киевской продуктовой минисети "Лоток". – Хоть бы совесть какую-то поимели. Я понимаю, на этом вся их торговля и строится, но надо же меру спекуляции знать! Ну 2 гривны добавьте, ну три… Но не 100-процентную надбавку же!"



Конечно, у мелких торговцев имеются оправдания вроде того, что налаженные оптовые схемы нарушены войной, приходится тупо скупать подешевле в "мега-суперах" и подороже продавать у себя, но от этих рассуждений покупателям не легче.



Однако больше всего киевлян возмущают факты продажи втридорога продуктов, явно попавших на прилавки – не только "гендэлыков", но и солидных супермаркетов вроде Сильпо или АТБ, – из гуманитарной помощи, присланной для бесплатного распространения среди нуждающихся.



"Купила я в АТБ связку бананов, – продолжает делиться Валентина впечатлениями от своих предновогодних шоппингов. – Стол мы с мужем на двоих задумали накрыть очень скромный. Никакого мяса, "шубы" и "оливье" – всякие там селедки, майонезы и прочие деликатесы нам, пенсионерам, не по карману. Даже лук уже такой дорогой, что просто волосы дыбом встают…



Думала, пожарю немного картошечки, сварю по случаю праздника пару яиц и, как гостинчик, положу несколько бананчиков для себя, а для супруга поставлю бутылочку пива… Пришла в магазин – и ужаснулась цене бананов. Почти 70 гривен за килограмм. Ведь еще летом они были по 50, а до войны, в феврале – по 28!..



Но взяла их, встала в очередь на оплату, с неприятным ощущением того, что что-то не так… И уже на кассе поняла: бананы какие-то очень уж странные! Раньше на них или вообще не было этикеток, или были наклейки с указанием страны-поставщика. А сейчас я увидела очень странную "лейбу"! На английском языке, типа для "UA".



И догадалась: так это же АТБ здесь три шкуры дерет за бесплатную "гуманитарку" из Европы! Эти бананы – оттуда, из гуманитарных посылок!..



Но это еще не все. Пиво, которое я купила мужу (правда, в другом супермаркете), было с русской этикеткой, что вообще немыслимо сейчас в украинской торговле. Потом мы прочли в Интернете, что это пиво готовилось для поставки в Россию из Германии, а после принятия антироссийских санкций его прислали на Украину в гуманитарном грузе. Откуда оно и попало на прилавки этих жадных торгашей.



Вы представляете, что творят эти живоглоты?! И это не исключения, люди часто жалуются в социальных сетях на подобные факты… Я уверена, что все происходит под прикрытием властей – очень уж масштабное разворовывание получается, это же не из-под своей полы какой-то ханурик на ярмарке ворованный ящик макаронов сбывает, это массовая торговля! Точнее сказать, мародерство в крупных масштабах в военное время!



Валентина пыталась устроить разбирательство на кассе, но кассирша и охранник ее просто обхамили, и она решила не связываться.



Вот как прокомментировал эти настроения русский пенсионер Иннокентий, бывший преподаватель русского языка и литературы одной из киевских школ :



"Конечно, все происходит под крышеванием властей. Которых, увы, выбирали мы сами. Знаете, Джордж Оруэлл как-то сказал, что те, кто выбрал себе правительство негодяев, не являются его жертвами. Они являются его соучастниками.



К сожалению, и мы с моими друзьями, сторонниками Русского мира, проголосовали за Зеленского. Да, вынужденно, да, лишь бы не оставить у власти подонка Порошенко. Да, это можно, наверное, оправдать тем обстоятельство, что Зеленский еще не был засвечен в политике и обещал защищать наши права…



И все-таки мы тоже виноваты. Можно было быть дальновиднее. Можно было вспомнить, что он играл детородным органом на рояле, что он явный клеврет Коломойского… Не придали этому значения – вот и пожинаем. А они издеваются над народом и мародерствуют на войне. Ибо такова их сущность. Они не только "гуманитаркой" торгуют, они храмы и монастыри захватывают, великие наши святыни… Удивляться тут нечему. Источник - politnavigator.net

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