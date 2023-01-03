Бывший генпрокурор Узбекистана Рашид Кадыров освобожден по УДО

15:27 05.01.2023

Бывший генеральный прокурор Узбекистана Рашид (Рашит) Кадыров вышел по УДО (условно-досрочное освобождение). Об этом сообщает Kun.uz со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.



По данным Qalampir.Uz, решение об освобождении Кадырова было зачитано 29 декабря в Зангиатинском районном суде (Ташкентская область). Зангиатинскую колонию № 22 бывший генпрокурор покинул 2 января.







Рашидова освободили по статье 73 ("Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания") Уголовного кодекса Узбекистана, согласно которой УДО может быть применено к осужденному при добросовестном отношении к труду и после фактического отбытия им:



"а) не менее одной трети срока наказания, назначенного судом за преступление, не представляющее большой общественной опасности, или менее тяжкое преступление;



б) не менее половины срока наказания, назначенного судом за тяжкое преступление, а также умышленное преступление, если лицо ранее осуждалось к лишению свободы за умышленное преступление;



в) не менее двух третей срока наказания, назначенного судом за особо тяжкое преступление, а также лицу, ранее условно-досрочно освобождавшемуся от наказания или которому наказание было заменено более мягким и совершившему новое умышленное преступление в течение неотбытой части наказания".



Рашид Кадыров, возглавлявший Генпрокуратуру Узбекистана в 2000-2015 годах, а затем работавший судьей Конституционного суда, был арестован 22 февраля 2018 года за вымогательство, получение взяток и злоупотребление властью. Суд по его делу начался 7 января 2019 года, в июне того же года его приговорили к десяти годам лишения свободы и штрафу в размере 500 минимальных зарплат ($12 тысяч). В мае 2018 года президент Узбекистана пообещал, что в ближайшие месяцы Кадыров расскажет о своих преступлениях по телевидению, однако этого так и не произошло.