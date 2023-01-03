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Турки греют руки на российском газе, спасающем Болгарию
15:48 05.01.2023

Игорь Перминов

В Болгарии, как и в большей части Европы, стоят теплые деньки, столбик термометра показывает стабильно плюсовую температуру. Пожалуй, это единственная позитивная новость для болгар в наступившем году.

Все местные информационные ресурсы с большим воодушевлением рапортуют: газовая проблема" в Болгарии решена. Подписано соглашение, по которому "Булгаргаз" получит доступ к терминалам и газотранспортной сети турецкой государственной энергетической компании. Соглашение заключено сроком на 13 лет.

Подписание договора стало возможным благодаря договоренностям президента Болгарии Румена Радева и его турецкого коллеги Реджепа Эрдогана. Встреча глав государств состоялась в декабре минувшего года.

Энтузиазм болгарских СМИ понятен. Благодаря этому контракту стране удастся пережить нынешнюю зиму. Только сам газ, как и прежде, российский. Болгарское руководство отказалось от прямых поставок газа из России, придерживаясь "политики солидарности" с партнерами по ЕС и НАТО. А ведь раньше у Болгарии был шанс стать основным газовым хабом в Европе, но в итоге проект "Южный поток" был заморожен из-за неконструктивной позиции болгарской стороны…

Не нужно быть выдающимся экономистом для понимания простой истины: покупая газ у посредника, платить придется существенно больше. Посредник, в данной ситуации Турция, тоже член НАТО. Однако у турок хватило ума не доказывать свою лояльность западным партнерам, играя в "европейскую солидарность" и, нанося тем самым ущерб собственным национальным интересам.

Масштабная провокация с защитой "болгарского журналиста – расследователя" Грозева, оказавшегося на поверку банальным агентом западных спецслужб, обернулась "холодным душем" для самих ее организаторов.

После объявления Россией в розыск некого Грозева, обвиненного в попытке похищения нескольких боевых самолетов принадлежащих РФ, организованной британской секретной службой Ми-6 и украинской СБУ, на защиту псевдожурналиста бросились и болгарские СМИ, и некоторые местные политики.

Совместными усилиями они даже добились вызова в болгарский МИД посла РФ – Элеоноры Митрофановой. Причем формулировка приглашения российского дипломата носила явно провокационный характер. В качестве повода, кроме спасения Грозева, была заявлена необходимость "обсуждения запрета на изучение болгарского языка в оккупированных районах Украины Российской Федерацией".

Не хочу быть голословным. Приведу только три цитаты из болгарских СМИ.

Иван Абажер, председатель Региональной болгарской национально-культурной автономии Республики Крым:

"В связи с активно обсуждаемой в болгарских СМИ темой о предполагаемом запрете преподавания болгарского языка в России, мы, болгары, проживающие в Республике Крым, выражаем искреннее удивление тем, как вы в Болгарии мало знаете о реальном положении дел в изучении родных языков в многонациональной России.

Несмотря на то, что в республике нет населенных пунктов с компактным проживанием болгар, болгарский язык изучается со 2 по 11 класс (по выбору школьников и по заявлению их родителей) в общеобразовательной школе-лицее №3 в городе Старый Крым, то есть в государственном бюджетном учреждении.

Кроме того, по инициативе местной болгарской национально-культурной автономии городского округа Симферополь при Болгарском культурном центре Извор открыта воскресная школа АзБукиВеди. Этот общественный проект поддерживается и финансируется Государственным комитетом по межэтническим отношениям Республики Крым.

Общаясь с соотечественниками, компактно живущими в Запорожской области, мы знаем, что после присоединения к Российской Федерации детям не запрещено изучать ни болгарский, ни украинский языки в общеобразовательных (и особенно воскресных) школах. Преподавание в некоторых местах компактного проживания болгар не проводится, но не из-за "запрета", а исключительно из-за отсутствия учителей болгарского языка.

Если Болгария действительно обеспокоена состоянием изучения болгарского языка в школах Таврии, то при рассмотрении такого важного вопроса, затрагивающего государственные и дипломатические интересы, не стоит ссылаться на фиктивные причины и откровенную дезинформацию.

Открытое письмо "Региональной болгарской национально-культурной автономии Республики Крым имени Паисия Хилендарского":

Костадин Костадинов, Лидер партии "Возрождение" (4 место в рейтинге, на последних парламентских выборах.

"Все болгарское "грантоедское" сообщество было потрясено новостями о том, что один из его видных членов был объявлен в розыск российской прокуратурой в качестве иностранного агента.

Я не буду комментировать тот факт, что Христо Грозев не знает, почему он был представлен как "журналист-расследователь", поскольку он на самом деле является медиамагнатом. Это не первая и не последняя ложная новость американских СМИ в Болгарии. Я также не буду комментировать тот факт, что Грозев был представлен в качестве иностранного агента. У нас их лопатой грести можно, и это совсем не новость.

Скажу только одно – если бы это лицо было агентом болгарских служб, я был бы первым, кто потребовал бы, чтобы болгарское государство выступило с официальной позицией в его защиту. Агенты Болгарии служат только Болгарии, независимо от того, кто ею управляет – такова судьба спецслужб.

В случае Грозева, речь идет о болгарском гражданине, обвиняемом в работе на иностранные разведки, речь идет конкретно об английской МИ-6. Пора Болгарии узнать правду о своей прокаженной и продажной политической, медиа, экономической и финансовой "элите", откормленной, и воспитанной иностранными службами и посольствами с одной единственной целью – уничтожить нашу Родину! – заявил Костадинов.

Ваня Григорова, популярный общественный деятель и политик:

"Нам уже объяснили, что Христо Грозев не пытался вербовать военных, и он не иностранный агент. А откуда у него столько денег, спросит болгарский журналист? И что именно он написал, что он ведет себя как журналист?

Ассоциация европейских журналистов – эта "независимая организация", которая сейчас призывает к защите этого видного журналиста, вероятно, имеет ответы, так пусть их опубликует! Потому что, похоже, он такой же журналист, как Доган (основатель партии турецкого меньшинства в Болгарии, миллионер и агент болгарских спецслужб с 1974г. По образованию – гидроинженер – авт.) – гидроинженер.

Если бы болгарское государство сегодня и в последние десятилетия защищало болгарских агентов, работающих в ее интересах, так же, как защищает иностранных агентов, сегодня у нас не было бы разграбленного государства, разрушенной экономики и населения, которое задается вопросом, в какой стране спасаться".

Ну, а в политической жизни Болгарии все стабильно. Народ уже сбился со счета, наблюдая очередные внеочередные выборы в Народное собрание. Последний избранный парламент (голосовало – 40% болгар, менее половины населения страны) оказался в очередной раз не в состоянии достигнуть согласия между парламентскими партиями.

Страной все это время правит так называемое "служебное" правительство, назначенное президентом Руменом Радевым. Первая попытка собрать легитимное правительство была поручена партии ГЕРБ и ожидаемо провалилась.

Вторая попытка за партией "Продолжаем перемены". Болгарские аналитики никаких перемен не ждут. Фиаско бывшего премьера Петкова и его партии ПП предопределено. Наиболее вероятный прогноз – еще одни внеочередные парламентские выборы. Очень трудно выбирать, когда выбирать почти не из кого…

Источник - politnavigator.net
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1672922880


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