Кризисы в Европе стали отличной возможностью для обогащения США

15:49 05.01.2023 Geopolitika.news

Хорватия



Всегда, когда Европа воюет, Америка отлично обогащается

Geopolitika.news: США выкачивают капитал из стран ЕС, чтобы поднять свою экономику



Экономическое соперничество между ЕС и США из-за американских инвестиционных программ обостряется, пишет Geopolitika.news. Капитал перемещается в Америку, промышленность ЕС несет убытки из-за американского закона о снижении инфляции. Увы, но кризисы в союзнических государствах всегда были шансом для Америки поднять свою экономику.



Пулеметом Максима вооружались все крупнейшие страны Европы: и Великобритания, и Германия, и Россия. Потом они боролись друг с другом в кровавых войнах с 1914 по 1945 годы. Миллионы погибших и огромные долги перед американским банками при практически незаметном изменении границ между империями и государствами, возникшими после их распада, оставались Европе, а выгоду из Первой, Второй, а потом и холодной войны извлекли только американцы. Поэтому нетрудно прийти к выводу, что и новый большой европейский конфликт, который кажется сейчас изолированным региональными военными действиями, в итоге приведет к тем же последствиям.



Американцы выигрывают во многом. Их военно-промышленный комплекс переживает резкий подъем благодаря кризисам в Европе и первым признакам серьезной войны в Азии. С другой стороны, параллельные, тщательно продуманные экономические меры американской администрации внутри страны дают экономике США огромное преимущество по сравнению с конкурирующим Евросоюзом и азиатскими экономиками.



Капитал постепенно перетекает из Европы в Соединенные Штаты Америки, а с ним и промышленность, и рабочие места. Пока Соединенные Штаты Америки реиндустриализуются, сильнейшие европейские государства переживают деиндустриализацию.



Экономическое соперничество между Европейским Союзом и Соединенными Штатами Америки из-за американских инвестиционных программ, которые "переманивают" промышленность будущего из Европы в США, обостряется еще потому, что в Америку уходят инвестиции и в так называемую "зеленую" индустрию, на основе которой Евросоюз намеревался строить будущее своей экономики.



Промышленность в панике бежит



Европейское бизнес-сообщество предупреждает о начале настоящего промышленного бегства из Европы в Соединенные Штаты Америки. Так, исполнительный директор Siemens Джо Каезер утверждает, что это ставит под вопрос и европейскую "зеленую" индустрию будущего ввиду начавшегося "исхода промышленности и капитала из Европы в США".



Процесс ускорился после российской спецоперации на Украине, введения европейских и западных санкций против Москвы, а особенно с августа текущего года, когда американская администрация приняла Закон о снижении инфляции. Он гарантировал многомиллиардные дотации американским производителям и промышленности, которая работает на территории Соединенных Штатов Америки. Только на развитие "зеленой" индустрии и декарбонизацию, согласно этому закону, будут выделены около 400 миллиардов долларов. В то же время Соединенные Штаты Америки приняли нормы, которые делают невозможным отток высоких технологий из Соединенных Штатов Америки в Китай и к другим мировым конкурентам. Тем самым власти США еще больше стимулировали переезд передовой промышленности в Америку и появление новых рабочих мест. Закон предусматривает инвестиции в размере 52 миллиардов долларов для восстановления американского производства полупроводников. Принятые нормы, которые поддерживают отечественную американскую промышленность, связаны с Законом об инфраструктурных вложениях. Он структурирует инвестиции в размере 1,2 триллиона долларов и призван стимулировать восстановление и расширение инфраструктуры, например мостов, дорог, портов, а также повсеместное строительство станций подзарядки электромобилей.



Сотни миллиардов



Американские программы восстановления отечественной промышленности благодаря государственным инвестициям в размере сотен миллиардов долларов больше всего подрывают европейскую промышленность в секторе развития "зеленых" технологий. Хотя именно на них Германия и другие сильнейшие государства Европейского Союза планировали в будущем выстраивать всю европейскую экономику. Для Европы это принципиальный вопрос, а для Соединенных Штатов "зеленые" технологии - только часть общего индустриального и экономического роста, которого они планируют достичь. Американские государственные инвестиции угрожают не только европейскому производству электромобилей и аккумуляторов для них, но и европейскому развитию технологий и промышленной выработке электроэнергии с помощью возобновляемых источников и с применением "зеленого" водорода. Таким образом, под непосредственный американский удар попали ключевые промышленные сектора из футуристических планов Берлина и ЕС. Американские экономические меры и большие дотации привлекают компании из Европы, а также из Японии и Южной Кореи, которые хотят перевезти производство в США.



Европейская политика в определенной мере расколота, поскольку Франция призывает к решительным контрмерам, а Германия склоняется к переговорам с Америкой, чтобы решить проблему сложного экономического соперничества, навязанного европейской экономике Соединенными Штатами.



Безуспешный шаг



Визит Эммануэля Макрона в Вашингтон, несмотря на его горячую речь, обращенную к Джо Байдену, в которой не обошлось без выражений типа "пока вы зарабатываете, мы теряем", судя по всему, не принес никаких конкретных результатов.



Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен дала оценку угрозе, исходящей от американской экономической политики и параллельного почти полного слома мировой торговли в результате кризиса в Европе. По ее словам, Европейский Союз сумеет адаптировать нормы государственной поддержки и позволит властям стран-членов ЕС помочь компаниям в борьбе с негативными последствиями американских законов, которые стимулируют и защищают экономику США. Заявление председателя Европейской комиссии -это еще и ясный сигнал о том, что визит французского президента в Соединенные Штаты и встреча с Джо Байденом не принесли никаких результатов. Американская экономическая политика продолжает серьезно угрожать немецкой и европейской экономике. Итальянский министр экономики Джанкарло Джорджетти отметил, что Европейский Союз должен в ответ на огромные американские дотации отечественной промышленности единодушно поддержать конкурентоспособность и защитить европейские стратегические производства. Правда, как он собирается это сделать, Джанкарло Джорджетти не рассказал и даже не намекнул.



Сопутствующие жертвы



Пока европейская политика и бизнес-сообщество придумывают, как ответить на вызов США и сократить ущерб для европейской промышленности и экономики, американская программа восстановления и возвращения рабочих мест и стимулирования отечественного производства идет полным ходом. Американское правительство выделяет средства, в том числе, на закупку электромобилей по 7500 долларов за штуку. Правда, дотации полагаются только для тех электромобилей, которые произведены в Соединенных Штатах Америки. Поскольку это касается и комплектующих и аккумуляторов, которыми оборудованы эти электромобили, то и они должны быть американского производства. Кстати, речь идет не только об аккумуляторах и комплектующих, но и о сырье для их производства. Оно должно быть добыто в США и переработано на американских предприятиях. Пока это требование касается 40 процентов комплектующих, но в будущем распространится на 80 процентов. Другой вариант - сырье и комплектующие не из Соединенных Штатов Америки, а из стран, которые связаны с США договором о свободной торговле. Но этот критерий сразу, уже на старте, исключает Китай, и в этом заключается одна из основных целей. В качестве же сопутствующих жертв, по которым особо не плачут, тут выступают Германия и Европейский Союз, которых этим правилом тоже попутно отсекают. При этом речь идет не просто о некоторых изделиях или промышленных компонентах, а о целых отрезках цепочек снабжения. Если бы кто-нибудь мог предвидеть, как будут развиваться события на политическом и экономическом поле в Европе после российской спецоперации, дела у Европейского Союза, вероятно, обстояли бы лучше, подпиши он в свое время с Соединенными Штатами Америки Договор о трансатлантическом торгово-инвестиционном сотрудничестве.



Расширение бизнеса



Чтобы получить возможность пользоваться преимуществами американских государственных инвестиционных программ, европейские и азиатские компании начали расширять бизнес в Соединенных Штатах Америки, создавая новые производственные мощности или расширяя уже существующие. Просматривается перспектива переноса важных сегментов производственных структур из Европы в Соединенные Штаты Америки. Это повлияет на автомобильную промышленность, включая и ее субподрядчиков и производителей аккумуляторов. Под вопросом окажутся вложения в европейский автопром, прежде всего немецкий. В качестве примеров можно привести буксующие проекты строительства аккумуляторного завода Northvolt в Хайде и расширение завода Tesla в Грюнхайде под Берлином. Просто обе компании отдали предпочтение своей деятельности в Соединенных Штатах Америки. Также дотаций в рамках закона о снижении инфляции ожидают и производители ветряных турбин из Европейского Союза, если те перенесут производство туда. Согласно отчетам, специалисты Европейской комиссии ожидают, что крупные компании из этого сектора попытаются перенести производственные мощности в США. Исполнительный директор компании Siemens Energy Кристиан Бруш откровенно заявил, что в ближайшие двенадцать месяцев ресурсы индустрии энергетического перехода будут перераспределены, и больше его компания будет вкладывать в Соединенных Штатах Америки, а не в Европе. Идентичные процессы протекают и в водородной промышленности из-за высоких дотаций и значительно более дешевой энергии в США.



Мощный удар



Так Йорго Хатцимаркакис, генеральный секретарь Hydrogenics Europe, прогнозирует, что Соединенные Штаты Америки "всосут" в этих промышленных секторах капитал из Европы буквально как пылесос. США могут занять место Европейского Союза в качестве мирового лидера в сфере промышленности энергетического перехода, которая растет по всему миру.



Дополнительным стимулом к переводу предприятий из Европы в США служат цены энергии, которые в Соединенных Штатах Америки намного ниже европейских. Например, в Германии стоимость природного газа, и не только его, выросла настолько, что сейчас в несколько раз превосходит стоимость газа в США. В настоящее время лидирующие энергозатратные предприятия в Европе уже частично или полностью закрыты. Производитель стали ArcelorMittal, например, значительно сократил производственную деятельность на европейских предприятиях. "СКВ Пистериц", производитель азотных удобрений и крупный поставщик во многие отрасли промышленности, полностью остановил производство. Исполнительный директор Northvolt Петер Карлссон предостерегает: "При нынешних ценах на электрическую энергию экономическая окупаемость энергоемких проектов в Германии под огромным вопросом". Бывший исполнительный директор Ruhrgas AG Буркхард Бергман поставил диагноз немецкой промышленности, которая нуждается в больших объемах природного газа: она в критической ситуации.



К 2030 году США станут главным поставщиком газа в Европу



Соединенные Штаты Америки также получают двойную выгоду от высоких цен на энергию в Европе. С одной стороны, из-за высоких цен в Европе энергоемкие предприятия промышленности переезжают в США, а с другой стороны, американцы зарабатывают на продаже огромного количества сжиженного природного газа в Европу. По сравнению с периодом до российской спецоперации на Украине сжиженный природный газ подорожал в четыре раза. Объемы американского природного газа, который с февраля текущего года доставлен в Европу в сжиженном виде, увеличились почти до 40 миллиардов кубометров. И в этой сфере американская промышленность тоже процветает благодаря проблемам в Европе.



Так, американская компания Cheniere строит новый терминал для сжижения газа стоимостью восемь миллиардов долларов, чтобы удовлетворить ожидаемый спрос в Европе. Компания Cheniere, конечно, не вкладывала бы такие деньги в предприятие, практически полностью предназначенное для экспорта газа в Европу, если бы не располагала информацией о том, что цены на газ в Европе и в будущем останутся достаточно высокими, чтобы окупить вложения. Подобный расчет компании подтвердил исполнительный вице-президент Cheniere Кори Гриндал. Ни один разумный человек не вкладывал бы восемь миллиардов долларов в терминал по сжижению природного газа, который предназначен для Европы, если бы доходы не сулили возвращение вложенных денег уже в ближайшее время. Американские добытчики газа на самом деле делают ставку на проверенную карту и не рискуют практически ничем. Вооруженный конфликт на Украине и в Европе продолжится, и велика вероятность его эскалации в временном и пространственном смысле. Санкции против России сохранятся на десятилетия. По оценкам, к 2030 году Соединенные Штаты Америки, скорее всего, превратятся в крупнейшего поставщика природного газа в Европу, достигнув 170 миллиардов кубометров экспортных объемов. Это значительно больше, чем Россия отправляла в Европу в 2021 году (155 миллиардов кубометров). Продолжая платить за дорогой американский сжиженный природный газ, Европейский Союз финансирует не только американскую газовую промышленность, но и опосредованно - исход собственной промышленности в США.



"Максим" продавал пулеметы всем противоборствующим сторонам



Подтверждается старая истина о том, что крупные кризисы в Европе развивают американскую промышленность, обеспечивают США выгодными сделками, провоцируют бегство капитала в Соединенные Штаты Америки и их обогащение. Когда-то Хайрем Максим, не зная, что делать в Америке с первым в истории эффективным пулеметом, по совету друзей предложил его европейским странам. Впоследствии этот пулемет прославился под названием "Максим". С того момента Соединенные Штаты Америки и начали наживаться на европейских кризисах. Пулеметы Максима стояли на вооружении и выпускались по лицензии во всех крупнейших державах Европы: Великобритании, Германии и России. А они воевали друг с другом в больших европейских войнах с 1914 до 1945 года. Миллионы погибших и огромные долги перед американским банками при практически незаметном изменении границ между империями и государствами, возникшими после их распада, оставались Европе, а выгоду из Первой, Второй, а потом и холодной войны получали американцы. Поэтому нетрудно прийти к выводу, что и новый большой европейский кризис, который кажется сейчас изолированным региональным конфликтом, в итоге приведет к тем же последствиям. Они просматриваются уже сейчас, когда новая европейская война, которая, как вскоре может оказаться, станет продолжением войн, начавшихся в 1914 году, находится лишь на первом этапе. Соединенные Штаты Америки, как всегда за последнюю сотню лет, уже сейчас обогащаются за счет этого конфликта, а Европа начинает нести убытки.



Автор: Марио Стефанов (Mario Stefanov) Источник - ИноСМИ

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