Al Jazeera: Темная сторона Рождества и Нового года в европейской культуре

16:01 05.01.2023 04 января 2023

В это время года в разных уголках планеты, особенно в Европе и западных странах, проходят праздничные мероприятия по случаю Рождества и Нового года. Однако многие европейцы в Средние века считали, что это было время, когда по земле бродили призраки, гоблины и страшные мифические существа.

В это время года в разных уголках планеты, особенно в Европе и западных странах, проходят праздничные мероприятия по случаю Рождества и Нового года. Люди наслаждаются новыми нарядами, украшениями и удивительными елочными игрушками.



В некоторых культурах Северного полушария зимнее солнцестояние вызывало сильный трепет. На протяжении веков общины по всей Европе были в основном сельскими и находились во власти природы, поэтому неудивительно, что люди чувствовали на себе проявление "сверхъестественных сил".

Многие европейцы в Средние века считали, что это было время, когда по земле бродили призраки, гоблины и страшные мифические существа.



Зимой световой день в Исландии длится не более пяти часов. В Средние века считалось, что в это время по земле бродят страшные призраки и гоблины. Одна исландская сага под названием "Эйрбюггья" включает в себя историю о крестьянине, который приглашает своих соседей на рождественский пир, но их сопровождают призраки. Он советует им стряхнуть грязь с одежды и обрызгать ею других гостей, чтобы те не заболели.

Кроме того, есть похожее на гнома мифологическое существо по имени Ниссе на юге Швеции, Норвегии и Дании. Крестьяне часто ставят на пороге миски с рисовой кашей, чтобы успокоить этих низкорослых седобородых духов.



Если с ними хорошо обращаться, они защищают семью и животных от зла ​​и несчастий. Однако, если их обидеть, они могут спрятать вещи, испортить урожай, покалечить или даже убить.

Впервые святой Николай спустился по трубе в дом в книге Вашингтона Ирвинга, которая вышла в 1812 году. До этого домашние очаги посещали только духи. Часто скандинавский бог Один входил в дом через дымоход во время зимнего солнцестояния.



Крампус – страшный персонаж из австро-баварского фольклора. Он покрыт бурой или черной шерстью, у него раздвоенные копыта и рога козла. Его имя, как полагают, происходит от немецкого слова "krampen", что означает "коготь". Он всегда носит с собой березовые ветки, чтобы бить непослушных детей, а особо непокорных съедает или отправляет в ад.



Темное происхождение



Некоторые истории, сказки и народные предания, воспеваемые в это праздничное время, имеют действительно темное происхождение, свидетельствующее о масштабах жестокости, нищеты, голода и суеверий, царивших в различных частях Европы. Например, в XVIII веке исполнители религиозных гимнов врывались в дома и выламывали двери в поисках еды и питья.



Писатель и историк Томас Кристенсен рассказывает, что в XVII веке исполнители религиозных гимнов вламывались в дома без предупреждения и требовали от хозяев лучшую еду и питье. Они часто прибегали к жестокости и изнасилованиям, уничтожали имущество и пели песни, в которых были такие слова – "Мы пришли сюда, чтобы заявить о своих правах, и если вы не откроете дверь, мы положим вас на пол".

"Добрый король Вацлав" – это известная рождественская песня. Она исполняется в различных христианских храмах. В ней поется о том, как "добрый король" помогает бедному крестьянину в метель. Однако большинство людей не знают, что "добрый король" был реальным человеком, который умер ужасной смертью.

Вацлав I, герцог Богемии (современная Чехия), родился в 907 году. Его отцом был князь Вратислав I, а матерью – Драгомира, дочь вождя языческого племени.

В 935 году Вацлав I был убит по приказу своего властолюбивого брата. Его несколько раз пронзили копьем во время молитвы в храме, а затем его тело расчленили тесаками.

На самом деле Рождество не всегда праздновалось 25 декабря. Дата рождения Христа была официально установлена ​​папой Юлием I только спустя 300 лет. До этого их было как минимум три: 29 марта, 6 января и где-то в июне.

Кстати говоря, 25 декабря было выбрано не случайно. Эта дата была приурочена ко дню древнеримского языческого праздника под названием "Сатурналии".



Этот древний праздник включал в себя "неограниченное пьянство" и смену ролей между рабами и их хозяевами. Рабы могли делать все, что им заблагорассудится в период праздников. Школы были закрыты, преступников возбранялось наказывать, а богатые должны были дарить подарки бедным, чтобы избежать воровства. Также проводились пиршества, наносились взаимные визиты, украшались дома. Были и другие традиции, многие из которых мы видим сейчас во время празднования Рождества и Нового года.



Эти мифы всегда были частью истории человечества, а многие праздники имеют языческое происхождение. Уилл Дюрант, автор "Истории цивилизации", говорит: "Мы должны помнить, что история, которую мы пишем, сильно отличается от истории, в которой мы живем".



Al Jazeera

Катар



Темная сторона Рождества и Нового года в европейской культуре

Al Jazeera: рождественские традиции с мрачным прошлым Источник - inosmi.ru

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