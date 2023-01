Брит-Принц Гарри обвинил брата в скандале с нацистской формой

16:04 05.01.2023

СМИ: Британский принц Гарри в своей автобиографии возложил часть вины на своего брата в скандале с нацистской формой



5 января 2023, Вера Басилая

Британский принц Гарри в своей автобиографии возложил часть вины на принца Уильяма и его супругу Кейт Миддлтон часть вины за скандал с нацистской формой в 2005 году, сообщает издание Page Six со ссылкой на отрывок из книги.



Принц Гарри появился в нацистском костюме на вечеринке в 2005 году. Газета Sun опубликовала на первой полосе его фотографию в костюме нацистского солдата с красной повязкой на руке со свастикой, при этом принц Уильям был одет на той же вечеринке в самодельный костюм льва.



Как отмечает издание Page Six, в одном из фрагментов своей автобиографии принц Гарри пишет, что при выборе костюма между формой пилота и нацистской он посоветовался с Уильямом и его супругой Кейт.Они ему посоветовали нацистскую форму, передает РИА "Новости".



В мемуарах он также рассказал, что этот костюм вызвал у Кейт и Уильяма смех.



В свою очередь газета The Guardian со ссылкой на отрывок из книги "Запасной" сообщала, что принц Гарри заявил в своей автобиографии, что его старший брат принц Уильям повалил его на пол во время конфликта в 2019 году.



Гарри пишет, что брат пришел к нему, чтобы обсудить их натянутые отношения и скандалы с королевской семьей в прессе. Он назвал Маркл "грубой и резкой", после чего между ними возникла ссора. Гарри обвинил Уильяма в отсутствии поддержки, после чего старший брат схватил его за воротник, а потом повалил на пол, разбив собачью миску.



Ранее принц Гарри обвинил королевскую семью в информационных вбросах. Он заявил британскому каналу ITV, что королевская семья не хочет примирения с ним и его супругой Меган Маркл, тогда как сам он хочет "семью, а не институцию", хочет вернуть отца и брата.



Напомним, отошедшие от королевских обязанностей герцог и герцогиня Сассекские принц Гарри и Меган Маркл сделали ряд сенсационных заявлений, которые больно ударили по королевской семье и имиджу британской монархии. Маркл сообщила, что кто-то из родственников мужа (не Елизавета II) высказывал опасения касательно цвета кожи ее будущего ребенка и что у нее самой были мысли о самоубийстве, и ей было отказано в помощи.