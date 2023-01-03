Посольство США в Москве опубликовало призыв к протестам

16:08 05.01.2023

5 января 2023,: Елизавета Шишкова

В социальных сетях посольства США в Москве появился видеоролик, в котором рассказывается об общности культур России и США, осуждается "происходящее", в конце демонстрируется несанкционированная акция протеста в Москве, участники которой скандируют "нет войне!".



Видео начинается с "обращения к народу России". Первая часть видео состоит из кадров исторической хроники встречи советских и американских союзников Второй мировой войны. В ролике, опубликованном в Telegram посольства, показаны также приветствия друг друга космонавтов и астронавтов на станции "Мир", рукопожатия Брежнева и Кеннеди, Горбачева и Рейгана, Ельцина и Клинтона.



В видео говорится, что США и Россия "соперничали и сотрудничали для преодоления величайших вызовов, с которыми сталкивается мир". Русскую литературу преподают в американских школах, а русские произведения исполняются в самых престижных культурных заведениях.



"На протяжении всей истории наши страны роднила общность культур и наших достижений. Мы считаем, что происходящее вас не достойно, и солидарны с каждым из вас, кто стремится создать более мирное будущее", – говорится в сообщении посольства США в Москве.