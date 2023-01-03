Индонезия ищет зарубежных инвесторов для строительства новой столицы на острове Калимантан

17:05 05.01.2023

Индонезия предложила инвесторам из России заняться стройкой новой столицы

Индонезия предложила российским инвесторам принять участие в строительстве новой столицы



Хосе Антонио Морато Тавареш (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Индонезия пригласила инвесторов из России к участию в строительстве новой столицы Нусантара на острове Калимантан. Об этом "РИА Новости" заявил индонезийский посол в Москве Хосе Антонио Морато Таварес.



"Индонезия приветствует инвесторов из России, желающих принять участие в строительстве новой столицы на острове Калимантан. Сейчас мы в процессе строительства города - расчищаем землю под грядущее строительство", - заявил посол.



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Он уточнил, что на Калимантане много лесов и деревьев, которые власти не хотят уничтожать: цель - построить город на лоне природы. "И российские инвесторы могли бы помочь нам в этом", - добавил посол.



О том, что Джакарта перестанет быть столицей Индонезии, заявил в 2019 году действовавший тогда министр планирования и развития страны Бамбанг Броджонегоро. Он отметил, что из-за проблем с трафиком в перенаселенном городе местная экономика теряет до $7 млрд ежегодно. Также Джакарта находится на низменности, из-за чего существует постоянная угроза потопов. Название новой столицы - Нусантара - было выбрано в январе 2022 года, заявил нынешний министр планирования и развития Сухарсо Моноарфа. Слово "нусантара" может быть переведено как "архипелаг".



Летом 2022 года российский посол в Индонезии Людмила Воробьева сообщила, что власти страны предложили России присоединиться к проекту по переносу столицы из Джакарты на остров Калимантан. "Нас приглашают принять участие, и правительство Москвы проявляет интерес, так что будем надеяться, что это будет осуществлено", - отметила Воробьева.



Президент Владимир Путин 30 июня заявил, что власти Москвы и "Российские железные дороги" могли бы подключиться к переносу индонезийской столицы из Джакарты на Калимантан.