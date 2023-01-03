Сердоболим. Путин объявил одностороннее православное перемирие

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19:01 05.01.2023

Путин поручил на Рождество прекратить огонь по всей линии фронта в Украине

Президент РФ поручил Минобороны ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон в Украине. Ранее с таким призывом обратился патриарх Кирилл.



Президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон в Украине с учетом обращение об этом патриарха Кирилла.



"Исходя из того, что в районах боевых действий проживает большое количество граждан, исповедующих православие, призываем украинскую сторону объявить режим прекращения огня и дать возможность им посетить службы в Рождественский сочельник, а также в День Рождества Христова", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Кремля.