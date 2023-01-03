МИД Киргизии опроверг сведения о причастности кыргызстанцев к беспорядкам в Казахстане

21:46 05.01.2023

5 января 2023, Бишкек - , Гульмира МАКАНБАЙ КЫЗЫ



Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов назвал страны, граждане которых совершали преступления во время январских беспорядков 2022 года. Об этом сообщило Tengrinews.kz.



"Подозреваемыми в участии в массовых беспорядках и других преступлениях также признаны иностранцы. Среди них граждане Узбекистана, России, Кыргызстана и Таджикистана", - указал Берик Асылов, выступая с докладом в Мажилисе.



Он сказал, что среди задержанных также восемь приверженцев деструктивных религиозных течений.



По данным агентства, сегодня, 5 января, генеральный прокурор Берик Асылов и министр внутренних дел Марат Ахметжанов отчитываются о ходе расследования январских событий в Мажилисе.



МИД Кыргызстана отреагировал на заявление главы надзорного органа РК. Внешнеполитическое ведомство категорически отрицает какую-либо причастность граждан КР к прошлогодним трагическим событиям в Казахстане.



"Вместе с тем в рамках расследования уголовных дел по факту массовых беспорядков двое граждан Кыргызстана были привлечены к ответственности с условным сроком отбывания наказания. Данные граждане по не зависящим от них обстоятельствам были случайно вовлечены в отдельный эпизод", - говорится в сообщении министерства.



Особо обращается внимание на то, что ответственность и вина других граждан Кыргызской Республики не были доказаны. Ни один гражданин Кыргызстана не участвовал в Казахстане ни на митингах, ни в массовых погромах и мародерстве.



Из заявления МИД

"МИД и загранучреждениями КР в ходе январских событий 2022-го в РК проведена всесторонняя работа по обеспечению защиты прав и интересов граждан Кыргызской Республики, в том числе оперативно были эвакуированы более 600 кыргызстанцев", - добавили в ведомстве.