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Самолет для президента. Куда и на какую сумму налетал Садыр Жапаров в 2022-м
21:50 05.01.2023

5 января 2023, Бишкек - Юрий КОПЫТИН

В минувшем году особое внимание привлекли к себе заграничные перелеты главы государства. Садыр Жапаров летал много и преимущественно на частных самолетах. Каждый такой перелет сопровождался недовольством общественности, возмущенной тем, что в непростое для страны время госслужащие тратятся на комфорт, когда могли бы летать и обычными рейсами.

Примечательно: когда президент летает бортом № 1, пресс-служба публикует фотографии, как он сходит с трапа самолета. Из путешествий на бизнес-джете снимки обычно сняты с другого ракурса - так, чтобы борт не попал. Совпадение?

24.kg решило напомнить обо всех полетах Садыра Жапарова в 2022 году.

На Олимпиаду за 4,4 миллиона сомов
Год недешевых авиаперелетов глава государства начал в феврале. Он полетел в Пекин (КНР) на частном бизнес-джете, на котором осенью 2021-го летал в Глазго (Шотландия) на Глобальный климатический форум. В столице Поднебесной Садыр Жапаров принял участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр и провел ряд встреч.

На частный борт бизнес-класса Embraer Lineage 1000, вылетевший из Бишкека в 13.00 и в 17.30 приземлившийся в международном аэропорту Пекина, обратили внимание журналисты-расследователи из Temirov Live.

Что интересно, администрация президента в этот раз не стала публиковать фотографию прилета делегации. Впрочем, снимки появились в китайских СМИ.

Средняя почасовая стоимость аренды самолета, на котором в КНР прилетел Садыр Жапаров, составляет $11 тысяч 700.

При учете, что время полета в Пекин занимает 4,5 часа, то стоимость перелета только в один конец составила $52 тысячи 650, или 4 миллиона 400 тысяч сомов.

Комментируя ситуацию, пресс-секретарь главы государства Эрбол Султанбаев сообщил, что полеты на частных джетах - мера вынужденная, безопасный срок эксплуатации борта № 1 Ту-154 закончился.

"Все сопутствующие расходы были покрыты за счет внебюджетных средств, из республиканского бюджета ничего не тратилось", - сказал он.

Отправка делегации обычными рейсами, по словам пресс-секретаря, обошлась бы в копеечку. Он заявил также, что вместо борта № 1 Кыргызстан будет использовать для перелета новый компактный борт.

"Он не приобретается в собственность, а будет оформлен за символическую единовременную арендную плату. Кыргызская сторона будет нести расходы только по заправке и обслуживанию самолета", - подчеркнул Эрбол Султанбаев.

Распрощались с "синдромом нищеты"
Осенью Садыр Жапаров вновь отправился в дорогостоящее авиапутешествие на частном бизнес-джете. На этот раз он полетел в США для участия в Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.

Бизнес-джет Bombardier Global Express XRS с бортовым номером D-AFAM вылетел из аэропорта "Манас" и взял курс на Нюрнберг (Германия) 19 сентября в 13.50 по бишкекскому времени. После небольшой остановки продолжил путь - теперь уже в аэропорт "Тетерборо" в Нью-Джерси (США). В Штаты самолет прибыл в 19.00 по местному времени, или утром 20 сентября по Бишкеку.

Цена аренды такого самолета в час начинается от 6 тысяч 400 евро. Время полета из Бишкека в Нью-Йорк - 16 часов 5 минут. Получается, полет только в одну сторону обошелся в более чем 100 тысяч евро.

из интернета
Фото из интернета. Салон Bombardier Global Express XRS
Бизнес-джет комфортабельный, вмещающий до 15 пассажиров. На борту спутниковая связь, высокоскоростной интернет, принтер, кинотека, конференц-стол, персональные рабочие места, кухня-бар, два санузла.

Комментируя 24.kg поездку президента на частном самолете, заместитель председателя кабмина Эдиль Байсалов тогда отметил, что это "не роскошь, а государственная необходимость".

Чиновник уточнил, что деньги на перелет на частном самолете потрачены из бюджета. Он также заверил, что на укрепление государственного потенциала во всех отношениях, как социально-экономических, так и военных и политико-дипломатических, руководство и в дальнейшем не будет жалеть сил и средств.

Мы решительно распрощались с "синдромом нищеты" и строим сильное и процветающее государство

Эдиль Байсалов
Отметим, что в это же время в Бишкеке и всех крупных городах республики люди занимались сбором средств для пострадавших жителей Баткенской области. Волонтеры помогали и военнослужащим, закупая за свой счет снаряжение, которое военным, по идее, должно выдавать государство.

Эрбол Султанбаев вновь прокомментировал ситуацию. По его словам, на фоне событий, происходящих на границе, Садыр Жапаров в последний момент решил лично принять участие в заседании 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Президент с высокой трибуны решил рассказать правдиво и объективно миру о ситуации на границе. Его полет на этом самолете стал темой для бурного обсуждения. В связи с этим хочу дать разъяснение. В начале года я говорил, что будет приобретен новый самолет для зарубежных поездок.

В США мы (делегация из Кыргызстана во главе с Садыром Жапаровым. - Прим. 24.kg) полетели бесплатно в тестовом режиме.

С кыргызской стороны было оплачено только топливо. Если кыргызскую сторону все устроит, то этот самолет будет куплен в лизинг", - написал на своей странице в Facebook Эрбол Султанбаев.

Акылбек Жапаров тоже летал на частном самолете
Глава кабинета министров Акылбек Жапаров в этом году тоже пользовался частным самолетом. Это выяснил канал Temirov Live.

Журналисты выяснили, что Садыр Жапаров осенью летал в Астану на Embraer Legacy 600. Этот же самолет 27 ноября 2022-го прилетел из Грузии в Бишкек, а через два дня оказался в столице Японии Токио.

"Не Садыр Жапаров, а Акылбек Жапаров прилетел в Японию частным самолетом латвийской компании. Данные показывают, что самолет сначала прилетел в Монголию, пробыл там два часа, а потом полетел в Токио. Там он приземлился примерно в 22.00. И в это же время пресс-служба кабмина опубликовала информацию о том, что Акылбек Жапаров прибыл с рабочим визитом в Японию. 3 декабря борт Embraer Legacy 600 вернулся в Кыргызстан по такому же маршруту", - рассказал журналист Актилек Капаров.

По информации Temirov Live, 18-часовой полет Акылбека Жапарова обошелся почти в 10 миллионов сомов.

Покатались, можно и купить
Правду говорят, что, как встретишь Новый год, так его и проведешь. Садыр Жапаров в 2022-м начал свои перелеты с посещения спортивных мероприятий - ими же и закончил.

Глава государства слетал в Катар на частном бизнес-джете Embraer Legacy 600. Его пресс-служба назвала этот визит рабочим.

Gulf Times
Фото Gulf Times. Садыр Жапаров прилетел на финал чемпионата мира по футболу на частном бизнес-джете
СМИ Катара сообщили, что он прибыл на чемпионат мира по футболу и смотрел финальную игру Аргентина - Франция.

Стоимость этого перелета так и осталась загадкой. Пресс-секретарь президента рассказал, что борт оформят в лизинг. Это будет либо Bombardier Challenger, либо Embraer Legacy.

"Кыргызская сторона приняла решение приобрести самолет, рассчитанный на компактные, небольшие делегации для визитов в зарубежные страны. До этого все полеты на нем совершались бесплатно по договоренности с компанией-владельцем. Кыргызская сторона несла расходы только на авиационное топливо, включая рабочую поездку президента Садыра Жапарова в Государство Катар", - пояснил официальный представитель администрации главы государства.

Сумма сделки, как и ее подробности, не раскрываются. Из открытых источников известно, что Bombardier Challenger стоит около $9 миллионов. Его содержание для бюджета республики обойдется примерно в $3,4 миллиона в год. Embraer Legacy 600 стоит около $26 миллионов. Обслуживание такого самолета может обойтись бюджету в $2 миллиона в год.

Сколько денег прокатали - загадка
Посчитать точно, в какую сумму обошлись и еще обойдутся бюджету республики "хотелки" чиновников, сложно. Пресс-служба администрации президента на этот счет не отчитывается. Ранее депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев заявлял, что полеты на частных джетах одного лишь Садыра Жапарова обошлись в 140 миллионов сомов.

Напомним, что по итогам этого года в Кыргызстане ожидается рекордный дефицит бюджета в 35 миллиардов сомов. Министерство финансов уже по максимуму сокращает все расходы. Например, госслужащим перестали выплачивать премиальные и сократили командировочные.

Источник - 24.kg,
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1672944600


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