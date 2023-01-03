Работники рынка в Термезе, недовольные переездом, получили штрафы и арест

00:21 06.01.2023

В Термезе 9 работников бывшего рынка "Юбилейный", сопротивлявшиеся переезду на новое место, получили штрафы, 4 человека - административный арест на 5 суток. Ранее появилось видео, на котором сотрудники ОВД заталкивают женщин в автобус.



