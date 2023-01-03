|Работники рынка в Термезе, недовольные переездом, получили штрафы и арест
00:21 06.01.2023
В Термезе 9 работников бывшего рынка "Юбилейный", сопротивлявшиеся переезду на новое место, получили штрафы, 4 человека - административный арест на 5 суток. Ранее появилось видео, на котором сотрудники ОВД заталкивают женщин в автобус.
Термезский городской суд по уголовным делам вынес решение об административных санкциях в отношении 13 работников бывшего рынка "Юбилейный", которые выступали против переезда рынка, сообщила 5 января пресс-служба УВД Сурхандарьинской области.
Пол граждан не уточняется. Ранее появилось видео, на котором видно, как сотрудники правоохранительных органов заталкивают женщин в автобус.
В сообщении УВД говорится, что 4 января, когда нелегальных торговцев, работавших на рынке, должны были по решению хокима города перевести в торговый центр "Яшил дуне", группа граждан "выразила недовольство, оказала сопротивление представителям власти и нарушила общественный порядок", говорится в сообщении.
УВД заявляет, что для этих граждан были выделены торговые места в новом центре и их несколько раз предупреждали о необходимости покинуть старое место. Последнее предупреждение было сделано 3 января. В нем говорилось о том, что 4 января начнутся работы по сносу старого рынка.
Сотрудники органов внутренних дел и Национальной гвардии, привлеченные на рынок для восстановления общественного порядка, увезли 14 человек в ОВД для проведения "разъяснительно-профилактических работ".
Решением суда по статье "Хулиганство" КоАО 6 гражданам назначен штраф в размере 3 базовых расчетных величин, 3 гражданам - 5 БРВ, 4 человека получили 5 суток административного ареста.