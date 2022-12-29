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Окончание войны в Сирии - конец влиянию США на Ближнем Востоке, - М. К. Бхадракумар
01:24 06.01.2023

Америка все больше на Эрдогана злится
Окончание войны в Сирии - конец влиянию США на Ближнем Востоке

М. К. Бхадракумар

Опускается занавес за жестоким 11-летним сирийским конфликтом, инициатором которого стал бывший президент США и нобелевский лауреат Барак Обама, когда два десятилетия назад по Западной Азии прокатилась Арабская весна. Соединенные Штаты потерпели еще одну крупную неудачу в Западной Азии. Разворачивающийся турецко-сирийский процесс примирения при посредничестве России следует рассматривать как сагу о предательстве и мести.

Анкара подверглась огромному давлению со стороны администрации Обамы в 2011 году, чтобы возглавить проект смены режима в Сирии. Обама беспечно предположил, что Турция с радостью послужит колесницей "умеренного" исламизма в целях преобразований в Западной Азии. Но Анкаре потребовалось время, чтобы скорректировать свою внешнюю политику и адаптироваться к Арабской весне, прежде чем реагировать на меняющийся ландшафт в Сирии.

Эрдоган был застигнут врасплох восстанием в Сирии в тот момент, когда Анкара проводила политику "нулевых проблем" с соседями Турции. Анкара не была уверена в том, как будет развиваться Арабская весна, и хранила молчание, когда восстание впервые вспыхнуло в Тунисе. Даже в отношении Египта Эрдоган эмоционально призвал к уходу Хосни Мубарака только тогда, когда почувствовал - и правильно почувствовал, - что Обама отделяется от верного союзника Америки в Каире.

Сирия стала окончательным испытанием и настоящим вызовом для Эрдогана. Анкара вложила значительные средства в улучшение отношений с Сирией в рамках так называемого Аданского соглашения в 1998 году после масштабного противостояния турецких вооруженных сил с Дамаском из-за того, что последний укрывал лидера Рабочей партии Курдистана (РПК) Оджалана. Эрдоган изначально не хотел, чтобы Башар Асад потерял власть, и посоветовал ему провести реформы. Семьи Эрдогана и Асада до того имели привычку отдыхать вместе.

Обаме пришлось поручить тогдашнему главе ЦРУ Дэвиду Петреусу дважды посетить Турцию в 2012 году, чтобы убедить Эрдогана сотрудничать с США в оперативном планировании, направленном на свержение правительства Асада. Именно Петреус предложил Анкаре тайную программу вооружения и подготовки сирийских повстанцев.

Но уже к 2013 году Эрдоган начал чувствовать, что сам Обама имеет лишь ограниченное американское участие в делах Сирии и предпочитает руководить из тыла.

В 2014 году Эрдоган публично заявил, что его отношения с Обамой ухудшились, заявив, что он разочарован тем, что не получил прямых результатов от сирийского конфликта. К тому времени погибло более 170 000 человек, 2,9 миллиона сирийцев бежали в соседние страны, включая Турцию, а боевые действия вынудили еще 6,5 миллиона человек покинуть свои дома на территории Сирии.

Проще говоря, Эрдоган почувствовал озлобление из-за того, что у него осталась банка с червями, а Обама сбежал. Хуже того, Пентагон начал сближаться с сирийскими курдскими группировками, связанными с РПК. (В октябре 2014 года США начали снабжать курдские силы, а в ноябре 2015 года в Сирии были развернуты силы специального назначения США.)

Действительно, с тех пор Эрдоган тщетно протестовал против того, что США, союзник по НАТО, присоединились к террористической группировке (сирийские курды, известные как Отряды народной самообороны YPG), которая угрожала суверенитету и территориальной целостности Турции.

Именно на таком фоне состоялись две встречи в Москве между министрами обороны и руководителями разведывательных служб Турции и Сирии в присутствии их российских коллег. Процесс примирения Эрдогана с Асадом - это, по сути, его сладкая месть за американское предательство. Эрдоган обратился за помощью к России, архетипически вражеской стране в глазах США и НАТО, чтобы пообщаться с Асадом, который в глазах американцев является изгоем. Матрица самоочевидна.

29.12.2022г. министр обороны Турции Хулуси Акар заявил: "На встрече (в Москве) мы обсудили, что мы могли бы сделать, чтобы улучшить ситуацию в Сирии и регионе как можно скорее, обеспечивая при этом мир, спокойствие и стабильность… Мы подтвердили наше уважение к территориальной целостности и суверенным правам всех наших соседей, особенно Сирии и Ирака, и что нашей единственной целью является борьба с терроризмом, у нас нет другой цели".

Президент России Владимир Путин в последние годы советовал Эрдогану, что проблемы безопасности Турции лучше всего решать в координации с Дамаском и что соглашение в Адане может обеспечить рамки сотрудничества. В сообщении Министерства обороны Турции говорится, что встреча в Москве прошла в "конструктивной атмосфере" и было решено продолжить формат трехсторонних встреч "для обеспечения и поддержания стабильности в Сирии и регионе в целом".

Без сомнения, нормализация отношений между Анкарой и Дамаском повлияет на региональную безопасность и, в частности, на сирийскую войну, учитывая влияние Турции на оставшуюся сирийскую оппозицию. Турецкая наземная операция на севере Сирии может оказаться ненужной, если Анкара и Дамаск возобновят Аданское соглашение. Фактически, Акар сообщил, что Анкара, Москва и Дамаск работают над проведением совместных миссий на местах в Сирии.

Готовность министра обороны России Сергея Шойгу прямо в разгар спецоперации на Украине взять штурвал и провести примирение с Сирией добавляет совершенно новое измерение к углублению стратегических связей между Москвой и Анкарой.

Для Эрдогана Сирия также становится новым дополнением к его политическим инициативам в последнее время, направленным на улучшение отношений Турции с государствами региона. Нормализация отношений с Сирией будет хорошо воспринята турецким общественным мнением, а это имеет последствия для заявки Эрдогана на продление мандата на предстоящих выборах.

С точки зрения Сирии, нормализация отношений с Турцией будет иметь гораздо большее значение, чем восстановление связей с различными региональными государствами (начиная с ОАЭ) в последние годы, которые подпитывали конфликт. Отношения Турции с сирийскими группировками боевиков, продолжающаяся оккупация сирийской территории, сирийские беженцы в Турции (численностью 3,6 миллиона человек) и т. д. являются жизненно важными вопросами, влияющими на безопасность Сирии.

США возмущены стремлением Эрдогана нормализовать отношения с Асадом - тем более, что делается это с помощью России. Теперь еще более маловероятно, что США откажутся от своего военного присутствия в Сирии или от союза с сирийской курдской группировкой YPG (которую Анкара считает филиалом РПК).

Но YPG окажется в затруднительном положении. Поскольку Сирия просит Турцию уйти со своих территорий (Идлиб и так называемые операционные районы) и прекратить поддержку вооруженных группировок, Турция в ответ будет настаивать на оттеснении YPG от границы. (Правительственная сирийская ежедневная газета "Аль-Ватан" сообщила со ссылкой на источники, что на трехсторонней встрече в Москве Анкара обязалась вывести все свои силы с сирийской территории.)

Действительно, замена ополчения YPG сирийскими правительственными силами вдоль границ с Турцией привела бы к ослаблению как YPG, так и военного присутствия США. Однако вопрос о месте курдов в будущей Сирии по-прежнему останется без ответа.

Госдепартамент США недавно заявил: "США не будут улучшать свои дипломатические отношения с режимом Асада и не поддерживают другие страны, улучшающие свои отношения с ним. США настоятельно призывают государства региона внимательно рассмотреть зверства, совершенные режимом Асада против сирийского народа за последнее десятилетие. США считают, что стабильность в Сирии и в регионе в целом может быть достигнута посредством политического процесса, который отражает волю всех сирийцев".

Встречи, проведенные в Москве, показывают, что положение России в западноазиатском регионе определяется далеко не украинским конфликтом. Российское влияние на Сирию остается неизменным, и Москва продолжит формировать процесс выхода Сирии из зоны конфликта и укреплять свое собственное долгосрочное присутствие в Восточном Средиземноморье.

Набрала обороты ОПЕК+. Связи России со странами Персидского залива неуклонно развиваются. Стратегические связи России и Ирана находятся на самом высоком уровне в истории. А возвращение Биньямина Нетаньяху на пост премьер-министра означает, что российско-израильские отношения движутся к перезагрузке. Очевидно, что в Западной Азии российская дипломатия набирает обороты.

Общепринятое мнение ранее заключалось в том, что геополитические интересы России и Турции неизбежно столкнутся, как только откроются шлюзы на Украине. В этом и заключается парадокс, ибо то, что произошло, полностью противоположно этому мнению.

Автор: М. К. Бхадракумар - M.K. Bhadrakumar - посол в отставке; колумнист индийских газет Hindu и Deccan Herald, изданий Asia Times, Rediff.com, Russia & India Report и сайта Фонда стратегической Культуры (Москва).

Перевод Сергея Духанова

Источник https://www.indianpunchline.com/

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1672957440


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