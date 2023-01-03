Политические лабиринты Эрдогана. Какую игру со всем миром ведет турецкий лидер

01:28 06.01.2023 АЛЬГИРДАС МИКУЛЬСКИС



ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЛАБИРИНТЫ ЭРДОГАНА. КАКУЮ ИГРУ СО ВСЕМ МИРОМ ВЕДЕТ ТУРЕЦКИЙ ЛИДЕР



Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана все чаще называют "султаном". За то, что старается вести самостоятельную политику, за то, что считает своим долгом если и не вернуть возглавляемой им стране величие уровня Османской империи, то хотя бы сделать ее ведущей региональной державой… Его устремления, в принципе, понятны. Чего не скажешь о методах их воплощения в жизнь, зачастую идущих вразрез с интересами России. Так в чем же наши точки соприкосновения, а в чем Москва никогда не согласится с Анкарой?



Реджеп Сладкоголосый



Новейшая история русско-турецких отношений началась 9 августа 2016 года, когда Реджеп Эрдоган прибыл в Петербург для встречи с Владимиром Путиным. Это был первый его визит в Россию после того, как русский Су-24 был сбит истребителем турецких ВВС в приграничном районе сирийской провинции Латакия. Тогда два лидера решили вывести межгосударственные отношения на докризисный уровень, договорившись о строительстве газопровода "Турецкий поток" и атомной электростанции "Аккую". После этого встречи на высшем уровне следовали уже одна за другой.



9-10 марта 2017 года – рабочая поездка в Москву с подписанием программ торгово-экономических, научно-технических, культурных…



3 мая 2017 года – встреча двух президентов в Сочи, обсуждение борьбы с терроризмом и ситуации на Ближнем Востоке. Владимир Путин заявляет о полном восстановлении отношений.



13 ноября 2017 года – снова Сочи и, как один из итогов, договоренность о снятии ограничений на поставки сельхозпродукции.



И так далее, и тому подобное… Но самым ярким примером русско-турецкой "благодати" можно назвать контракт на поставки нашего зенитно-ракетного комплекса С-400 для ПВО Турции. Узнав об этих договоренностях, американцы в ярости даже отказали Анкаре в своих истребителях F-35, но это не помогло – первые четыре дивизиона "Триумфов" были развернуты в конце 2019 года, пополнив русскую казну аж на 2,5 миллиарда долларов. Эрдоган же, в случае введения американских санкций за это, пообещал прикрыть базу ВВС США в Инджирлике.



Ну и конечно же, все это время Реджеп Тайип Ахметович не жалел хороших слов для России. Вот таких, например:



На самом деле почти нет таких стран, как Россия, с которыми у нас настолько крепкие отношения. Мы будем и дальше поддерживать уже имеющиеся связи. В военной, дипломатической, культурной, экономической – во всех этих сферах я видел и вижу партнерство. Если посмотреть на объемы торговли, мы движемся с прежней решительностью к нашим целям, верю, что мы будем продолжать двигаться к ним и впредь.







Но в то же время…



Казалось бы – жить, дружить, торговать да радоваться. Но в 2021 году Эрдоган отправился в Киев и на пресс-конференции по итогам переговоров с Зеленским "зашел сразу с козырей":



Мы подтвердили наше принципиальное решение не признавать аннексию Крыма. Мы заявили, что поддерживаем "Крымскую платформу" – инициативу Украины, которая направлена ​​на сближение международного сообщества по Крыму. Мы надеемся, что эта инициатива принесет положительные результаты для всех народов Крыма. Повышение уровня жизни наших крымско-татарских братьев, вынужденных покинуть родину, – это историческая и гуманитарная ответственность для нас.



Вот так! И если бы подобный казус был первым. А первым он не был – тут представляется необходимым вспомнить недавний внутриливийский конфликт между Правительством национального согласия Файеза Сарраджа и парламентом страны во главе с Агилой Салехом. Россия тогда встала на сторону абсолютно легитимной палаты представителей Ливии и воюющей за нее Ливийской национальной армии под командованием Халифы Хафтара. А вот Турция… Турция начала поставлять вооружения и наемников противоположной стороне. Причем, по некоторым сведениям, бойцов в Северную Африку она везла морем прямиком из сирийского Идлиба, находящегося в тот момент под почти полным контролем запрещенных в России террористических группировок. Об этом решении Эрдоган заявил 2 января 2020 года, и вся Восточная Ливия взорвалась протестами. Люди в Бенгази, Аль-Бейде, Тобруке, Дэрне в бешенстве сжигали портреты турецкого лидера и называли его исключительно "шайтаном". Но он не унывал, продолжая присылать в Триполи, например, тяжелые броневики "Кирпи-2" и беспилотники.



Не многим лучше обстояли дела и в Сирии. Введя в 2016 году, без всяких на то прав, войска в ее северные провинции, Турция развернула там бурную деятельность под названием "операция "Щит Евфрата". Началась она в августе, в провинции Алеппо, и, по словам Эрдогана, была направлена против ИГ* и "курдских террористических групп". Однако уже в ноябре из Анкары последовало официальное заявление, что истинная цель турецкого военного присутствия в Сирии – положить конец правлению Башара Асада, что противоречило задачам операции русских ВКС. Позже эта турецкая концепция, конечно, изменилась. Автор этих строк лично наблюдал, как турецкую технику, уходящую со своей крупнейшей военной базы в Муреке, провинция Хама, обрабатывали дезинфицирующим составом бойцы русского подразделения РХБЗ – но дело в том, что уходили турки в Идлиб, буквально кишащий исламистами. Да, до границы Идлиба их провожала наша военная полиция, но на другой стороне встречу обеспечивали те, с кем мы воевали. Вот такие кульбиты.



Ну и "Байрактары" для Украины, конечно же. И распространение своего влияния на мусульманские регионы России. И донельзя мутная история с "зерновой сделкой". И тюркоязычный батальон "Туран", с недавних пор воюющий против русских бойцов в зоне проведения СВО. И много чего еще…







Что с того?



Безусловно, поддерживать ровные отношения с Анкарой необходимо. Эрдоган нам, конечно, никакой не союзник, но и не прямой враг, как минимум. Тут главное помнить: для турецкого лидера главное – интересы Турции, и ради них он готов будет пойти на любое обострение с кем угодно, включая, конечно, Россию. А поэтому – улыбаемся красивым словам, но держим ухо востро. Как завещал первый русский император Петр Алексеевич Романов. Источник - Царьград

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