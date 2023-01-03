 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 06.01.2023
01:28  Политические лабиринты Эрдогана. Какую игру со всем миром ведет турецкий лидер
01:24  Окончание войны в Сирии - конец влиянию США на Ближнем Востоке, - М. К. Бхадракумар
00:21  Работники рынка в Термезе, недовольные переездом, получили штрафы и арест
Четверг, 05.01.2023
21:50  Самолет для президента. Куда и на какую сумму налетал Садыр Жапаров в 2022-м
21:46  МИД Киргизии опроверг сведения о причастности кыргызстанцев к беспорядкам в Казахстане
19:01  Сердоболим. Путин объявил одностороннее православное перемирие
17:05  Индонезия ищет зарубежных инвесторов для строительства новой столицы на острове Калимантан

16:08  Посольство США в Москве опубликовало призыв к протестам
16:04  Брит-Принц Гарри обвинил брата в скандале с нацистской формой
16:01  Al Jazeera: Темная сторона Рождества и Нового года в европейской культуре
15:53  Галым Койшыбаев возглавил аппарат правительства Казахстана в ранге вице-премьера!?
15:49  Кризисы в Европе стали отличной возможностью для обогащения США
15:48  Турки греют руки на российском газе, спасающем Болгарию
15:27  Бывший генпрокурор Узбекистана Рашид Кадыров освобожден по УДО
15:23  Отмародерили и разворовали: Украина переживает тяжелые времена, - Валерий Пайков
14:54  В Узбекистне продолжаются отравления детей яд-сиропом "Док-1 Макс"
13:26  Самой красивой представительницей королевской семьи Великобритании признана фотомодель и страхолюдинка Амелия Виндзор
12:23  Банкам в Казахстане разрешили разовый вывоз наличных рублей
12:08  Республиканец Рон Десантис идет в президенты США
11:57  Новым главным имам-хотибом Ташкента стал Абдукаххор Юнусов
11:44  "Проснулся в чужой стране", – почему главный раввин Москвы Гольдшмидт удрал из России
11:38  Казахское народное восстание (заговор "врагов народа") обрастает деталями и подробностями
11:08  Росвласти хотят упразднить Еврейскую автономную область. За ненадобностью...
10:44  Национальную узбекскую борьбу кураш включили в программу... Африканских игр 2023 года
10:39  Убитая станция. На ТЭЦ в Риддере снова произошла авария
10:35  До сих пор не найдены те, кто в военной форме управлял участниками митинга – Казгенпрокурор Асылов
09:00  Россия разрешит Казахстану качать свою нефть в Германию по трубе "Дружба"?
07:48  Беспилотник КНДР проник в бесполетную зону вокруг администрации президента Южной Кореи
00:04  Истоки формирования кыргызов и их культуры. Кыргызы Тенир-Тоо и Саяно-Алтая, - Кубатбек Табалдыев
Среда, 04.01.2023
21:03  Новый поворот в "иранской игре" на фоне ослабления влияния США в регионе, - Ст.Тарасов
20:34  Исполнительным секретарем правящей партии Казахстана ("Аманат") стал болашакер Бейсенбаев
19:04  Загадочные монеты неизвестного правителя - "императора Спонсиана" (Боспор, Дакия?)
18:16  В Артемовске ликвидированы основатели украинского "гитлерюгенда" - "Соколов-Джура" Юрченко и Швец
14:54  Казахстан и Россия пресекли деятельность опасной ОПГ в Байконуре: 18 задержаных
14:27  2023 год в Центральной Азии будет годом напряженности и нестабильности, - Б.Эргашев
14:11  Азамат Ескараев возглавил Казминюст
13:55  Да здравствует контреволюция! или что нас ждет в 23-м году? - Татьяна Воеводина
13:41  Юный Оралов стал в Казахстане министром культуры и спорта
13:37  Кызылординский академик. Гани Бейсембаев - новый министр просвещения Казахстана
13:32  Казахская Грета... 32-летняя Зуля Сулейменова отныне - министр природы и экологии Казахстана
13:20  Цивилизация-Север и стратегическая ось север-юг: тезисы к будущей политической философии, - Владимир Можегов
11:38  Европа оказалась не готова к перераспределению энергетических рынков, - Глеб Простаков
10:33  Гей-диктатура захватывает Молдову даже быстрее, чем Украину
00:21  США успешно сбросили Европу с локомотива истории, - Сергей Савчук
00:20  Четвертый рейх: зачем Запад превратил нацизм из воплощения зла в источник для мемов, - С.Князев
00:08  Институт Хадсона: в США предрекли распад РФ по примеру СССР в 2023 году
00:07  По украинским лекалам и методичкам Сороса: Киргизия намерена реабилитировать уголовников и гитлеровцев
00:00  Известные каз-узб-нувориши Шадиевы прикупили себе еще и "Узагроэкспортбанк" (без конкурса)
Вторник, 03.01.2023
22:33  Умер Руслан Хасбулатов - могильщик СССР, ельцинист и госзаговорщик
21:03  Донбасс-фронт. Японского и немецкого репортеров посекло осколками рос-ракет
19:23  В 2023 году страны ЦА не смогут решить проблему бедности, - Елена Кузьмина
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Политические лабиринты Эрдогана. Какую игру со всем миром ведет турецкий лидер
01:28 06.01.2023

АЛЬГИРДАС МИКУЛЬСКИС

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЛАБИРИНТЫ ЭРДОГАНА. КАКУЮ ИГРУ СО ВСЕМ МИРОМ ВЕДЕТ ТУРЕЦКИЙ ЛИДЕР

Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана все чаще называют "султаном". За то, что старается вести самостоятельную политику, за то, что считает своим долгом если и не вернуть возглавляемой им стране величие уровня Османской империи, то хотя бы сделать ее ведущей региональной державой… Его устремления, в принципе, понятны. Чего не скажешь о методах их воплощения в жизнь, зачастую идущих вразрез с интересами России. Так в чем же наши точки соприкосновения, а в чем Москва никогда не согласится с Анкарой?

Реджеп Сладкоголосый

Новейшая история русско-турецких отношений началась 9 августа 2016 года, когда Реджеп Эрдоган прибыл в Петербург для встречи с Владимиром Путиным. Это был первый его визит в Россию после того, как русский Су-24 был сбит истребителем турецких ВВС в приграничном районе сирийской провинции Латакия. Тогда два лидера решили вывести межгосударственные отношения на докризисный уровень, договорившись о строительстве газопровода "Турецкий поток" и атомной электростанции "Аккую". После этого встречи на высшем уровне следовали уже одна за другой.

9-10 марта 2017 года – рабочая поездка в Москву с подписанием программ торгово-экономических, научно-технических, культурных…

3 мая 2017 года – встреча двух президентов в Сочи, обсуждение борьбы с терроризмом и ситуации на Ближнем Востоке. Владимир Путин заявляет о полном восстановлении отношений.

13 ноября 2017 года – снова Сочи и, как один из итогов, договоренность о снятии ограничений на поставки сельхозпродукции.

И так далее, и тому подобное… Но самым ярким примером русско-турецкой "благодати" можно назвать контракт на поставки нашего зенитно-ракетного комплекса С-400 для ПВО Турции. Узнав об этих договоренностях, американцы в ярости даже отказали Анкаре в своих истребителях F-35, но это не помогло – первые четыре дивизиона "Триумфов" были развернуты в конце 2019 года, пополнив русскую казну аж на 2,5 миллиарда долларов. Эрдоган же, в случае введения американских санкций за это, пообещал прикрыть базу ВВС США в Инджирлике.

Ну и конечно же, все это время Реджеп Тайип Ахметович не жалел хороших слов для России. Вот таких, например:

На самом деле почти нет таких стран, как Россия, с которыми у нас настолько крепкие отношения. Мы будем и дальше поддерживать уже имеющиеся связи. В военной, дипломатической, культурной, экономической – во всех этих сферах я видел и вижу партнерство. Если посмотреть на объемы торговли, мы движемся с прежней решительностью к нашим целям, верю, что мы будем продолжать двигаться к ним и впредь.



Но в то же время…

Казалось бы – жить, дружить, торговать да радоваться. Но в 2021 году Эрдоган отправился в Киев и на пресс-конференции по итогам переговоров с Зеленским "зашел сразу с козырей":

Мы подтвердили наше принципиальное решение не признавать аннексию Крыма. Мы заявили, что поддерживаем "Крымскую платформу" – инициативу Украины, которая направлена ​​на сближение международного сообщества по Крыму. Мы надеемся, что эта инициатива принесет положительные результаты для всех народов Крыма. Повышение уровня жизни наших крымско-татарских братьев, вынужденных покинуть родину, – это историческая и гуманитарная ответственность для нас.

Вот так! И если бы подобный казус был первым. А первым он не был – тут представляется необходимым вспомнить недавний внутриливийский конфликт между Правительством национального согласия Файеза Сарраджа и парламентом страны во главе с Агилой Салехом. Россия тогда встала на сторону абсолютно легитимной палаты представителей Ливии и воюющей за нее Ливийской национальной армии под командованием Халифы Хафтара. А вот Турция… Турция начала поставлять вооружения и наемников противоположной стороне. Причем, по некоторым сведениям, бойцов в Северную Африку она везла морем прямиком из сирийского Идлиба, находящегося в тот момент под почти полным контролем запрещенных в России террористических группировок. Об этом решении Эрдоган заявил 2 января 2020 года, и вся Восточная Ливия взорвалась протестами. Люди в Бенгази, Аль-Бейде, Тобруке, Дэрне в бешенстве сжигали портреты турецкого лидера и называли его исключительно "шайтаном". Но он не унывал, продолжая присылать в Триполи, например, тяжелые броневики "Кирпи-2" и беспилотники.

Не многим лучше обстояли дела и в Сирии. Введя в 2016 году, без всяких на то прав, войска в ее северные провинции, Турция развернула там бурную деятельность под названием "операция "Щит Евфрата". Началась она в августе, в провинции Алеппо, и, по словам Эрдогана, была направлена против ИГ* и "курдских террористических групп". Однако уже в ноябре из Анкары последовало официальное заявление, что истинная цель турецкого военного присутствия в Сирии – положить конец правлению Башара Асада, что противоречило задачам операции русских ВКС. Позже эта турецкая концепция, конечно, изменилась. Автор этих строк лично наблюдал, как турецкую технику, уходящую со своей крупнейшей военной базы в Муреке, провинция Хама, обрабатывали дезинфицирующим составом бойцы русского подразделения РХБЗ – но дело в том, что уходили турки в Идлиб, буквально кишащий исламистами. Да, до границы Идлиба их провожала наша военная полиция, но на другой стороне встречу обеспечивали те, с кем мы воевали. Вот такие кульбиты.

Ну и "Байрактары" для Украины, конечно же. И распространение своего влияния на мусульманские регионы России. И донельзя мутная история с "зерновой сделкой". И тюркоязычный батальон "Туран", с недавних пор воюющий против русских бойцов в зоне проведения СВО. И много чего еще…



Что с того?

Безусловно, поддерживать ровные отношения с Анкарой необходимо. Эрдоган нам, конечно, никакой не союзник, но и не прямой враг, как минимум. Тут главное помнить: для турецкого лидера главное – интересы Турции, и ради них он готов будет пойти на любое обострение с кем угодно, включая, конечно, Россию. А поэтому – улыбаемся красивым словам, но держим ухо востро. Как завещал первый русский император Петр Алексеевич Романов.

Источник - Царьград
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1672957680


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Кадровые перестановки
- Информационное сообщение по валютному рынку
- Основные итоги 2022 года
- О некоторых вопросах обеспечения финансовой стабильности Республики Казахстан
- О совместной спецоперации
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 2 января 2023 года №79
- Указ Президента Республики Казахстан от 2 января 2023 года №80
- Кадровые перестановки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  