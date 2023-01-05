"Я лично убил 25 афганцев...". Британский принц Гарри выпустил мемуары "Spare" ("Запасной")

10:00 06.01.2023

Принц Гарри рассказал об убийстве 25 человек на службе в Афганистане



Британский принц отслужил в Афганистане два срока. Всего он провел в армии 10 лет, сообщает Zakon.kz.

Британский принц Гарри признался, что за годы военной службы в Афганистане убил 25 человек, сообщает Sky News.



Выход мемуаров принца "Spare" ("Запасной") запланирован на 10 января, однако некоторые издания уже начали публиковать отрывки из книги. Сообщается, что мемуары Гарри "вызовут ярость в королевской семье".



"Я всегда мог точно сказать, сколько вражеских комбатантов убил. Итак, мое число – 25. Это не наполняло меня удовлетворением, но я и не испытывал стыда".

Отрывок из книги принца Гарри "Запасной"



Британский принц провел в армии 10 лет, в Афганистане он отслужил два срока.



Ранее он рассказал о драке со своим старшим братом Уильямом из-за Меган Маркл.



Айсулу Омарова