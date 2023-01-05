 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 06.01.2023
17:33  МИД Таджикистана также опроверг инфу о причастности таджиков к январскому восстанию в Казахстане
17:23  Юный кадровый резервист Айдар Жарылганов стал заведующим госправовым отделом Администрации КазПрезидента
17:18  В Душанбе трагически погиб бывший гендиректор Цеппелин Интернешнл Александр Савченко
17:13  Al-Eqtisadiya: Нефть в 2023 году: управление рисками и поиск баланса
17:09  Кайрат Келимбетов уволен из управляющего МФЦ "Астана". Хорошо хоть не посадили...
16:00  Желаемое недействительно: Франция и Германия в новой экономической реальности
15:59  Турция попытается решить "армянский вопрос" без участия России, - Ст.Тарасов

12:41  Хяким Саятского этрапа Туркмении приказал закопать пересохшие протоки Амударьи, чтобы увеличить посевные площади
12:40  Спецслужбы Узбекистана обнародовали новые факты по делу Quramax Medikal и "ДОК-1 МАКС"
12:36  "От любви до ненависти": американо-иранские отношения на современном этапе, - Л.Сафарян
12:29  В школах Узбекистана продлили зимние каникулы. Из-за невиданных морозов
12:19  От правительства - к министерствам. Новые проекты административной реформы KZ, - Данияр Ашимбаев
12:07  ЛДПР предлагает выкупить у Китая "украинский" авианосец и назвать в честь Жириновского
11:57  Юного, но заслуженного казахстанского иноагента Данилова выставили из вице-министров информации
11:49  Экс-премьер Дагестана М.Абдуллаев погиб на улице Махачкалы попав под машину
11:29  Палате представителей США не удалось выбрать спикера после 11-ой попытки голосования
10:45  Китайского чиновника Ли Вэньси приговорили к смертной казни за взятку $78 млн
10:25  Сергей Станкевич: "Российская" АЭС и газовый хаб в Турции - уже реальность
10:00  "Я лично убил 25 афганцев...". Британский принц Гарри выпустил мемуары "Spare" ("Запасной")
09:22  Казахстан не смог наладить альтернативные пути поставок нефти в обход России
08:16  Странности штурма Капитолия в США: провокация на грани госпереворота, - МК
07:30  "Армия Z" медленно прогрызает оборону укров в Соледаре, - СП
07:25  О скалы каньона Назаре в Португалии убило легендарного бразильского серфера Марсио Фрейре
01:28  Политические лабиринты Эрдогана. Какую игру со всем миром ведет турецкий лидер
01:24  Окончание войны в Сирии - конец влиянию США на Ближнем Востоке, - М. К. Бхадракумар
00:21  Работники рынка в Термезе, недовольные переездом, получили штрафы и арест
00:04  Казахстан на 10 лет станет поставщиком угля для трех новых ТЭС в Узбекистане
Четверг, 05.01.2023
21:50  Самолет для президента. Куда и на какую сумму налетал Садыр Жапаров в 2022-м
21:46  МИД Киргизии опроверг сведения о причастности кыргызстанцев к беспорядкам в Казахстане
19:01  Сердоболим. Путин объявил одностороннее православное перемирие
17:05  Индонезия ищет зарубежных инвесторов для строительства новой столицы на острове Калимантан
16:08  Посольство США в Москве опубликовало призыв к протестам
16:04  Брит-Принц Гарри обвинил брата в скандале с нацистской формой
16:01  Al Jazeera: Темная сторона Рождества и Нового года в европейской культуре
15:53  Галым Койшыбаев возглавил аппарат правительства Казахстана в ранге вице-премьера!?
15:49  Кризисы в Европе стали отличной возможностью для обогащения США
15:48  Турки греют руки на российском газе, спасающем Болгарию
15:27  Бывший генпрокурор Узбекистана Рашид Кадыров освобожден по УДО
15:23  Отмародерили и разворовали: Украина переживает тяжелые времена, - Валерий Пайков
14:54  В Узбекистне продолжаются отравления детей яд-сиропом "Док-1 Макс"
13:26  Самой красивой представительницей королевской семьи Великобритании признана фотомодель и страхолюдинка Амелия Виндзор
12:23  Банкам в Казахстане разрешили разовый вывоз наличных рублей
12:08  Республиканец Рон Десантис идет в президенты США
11:57  Новым главным имам-хотибом Ташкента стал Абдукаххор Юнусов
11:44  "Проснулся в чужой стране", – почему главный раввин Москвы Гольдшмидт удрал из России
11:38  Казахское народное восстание (заговор "врагов народа") обрастает деталями и подробностями
11:08  Росвласти хотят упразднить Еврейскую автономную область. За ненадобностью...
10:44  Национальную узбекскую борьбу кураш включили в программу... Африканских игр 2023 года
10:39  Убитая станция. На ТЭЦ в Риддере снова произошла авария
10:35  До сих пор не найдены те, кто в военной форме управлял участниками митинга – Казгенпрокурор Асылов
09:00  Россия разрешит Казахстану качать свою нефть в Германию по трубе "Дружба"?
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Сергей Станкевич: "Российская" АЭС и газовый хаб в Турции - уже реальность
10:25 06.01.2023

Известный историк и политолог прокомментировал телефонный разговор Владимира Путина с Эрдоганом

Александр ГАМОВ

Политолог, историк, экс-советник Бориса Ельцина Сергей Станкевич

…- Сергей Борисович, в последние месяцы у вас было несколько деловых командировок в Турцию. В четверг, 5 января, состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Реджепа Эрдогана. Как вам это общение? Материалы уже опубликованы…

- Александр, я обращаю внимание на вещи мирные в основном, как вы знаете, и меня очень привлекает формирование мощного энергетического узла совместными усилиями России и Турции.

Он будет снабжать энергетикой и Ближний Восток, и, как минимум, южную Европу.

Напомню, что уже полным ходом идет строительство атомной электростанции "Аккую".

- Вот как раз о ней шла речь. Я уже общался с Дмитрием Песковым, и он сообщил, что это была довольно продолжительная беседа, и это объясняется тем, что много было вопросов, которые предстояло обсудить.

- Да, да, а вот мне, кстати, уже довелось побывать на этой строительной площадке, там 25 тысяч человек сейчас трудится, почти без выходных.

А в наступившем году уже начинается завоз ядерного топлива на первый блок АЭС, и в 2023-м должен состояться пуск этого самого первого блока.

- Сколько будет всего?

- Четыре блока - по 1200 мегаватт каждый.

- А топливо откуда?

- Россия - поставщик топлива по контракту, и она же будет забирать отработанные материалы на дальнейшую переработку.

А будущий персонал этой станции уже проходит сейчас обучение в России.

- В сообщении пресс-службы Кремля о телефонном разговоре президентов, через запятую, говорится и о газовом хабе.

- Поначалу прокатилась волна комментариев - и по зарубежной, и по нашей прессе - причем, в основном, скептических, ироничных…

- У нас не было таких.

- Я просто по международной прессе сужу. А у нас в сетях видел реплики такого рода.

- Нет, я имею в виду в "Комсомолке" такого не было.

- Вы все-таки элитная пресса.

Но вот сейчас, когда проясняются детали, идея выглядит очень перспективной.

- О чем идет речь?

- Как выяснилось, сейчас, по годовым итогам работы Газпрома, основной для нас рынок (до прошлого года - такой, премиальный) серьезно "просел".

Правда, мы частично переходим сейчас на сжиженный газ, но это по объемам - несопоставимо.

- Какие же перспективы?

- Если создать серьезную базу хранения в Турции, а речь идет о достаточно вместительных подземных хранилищах, тогда газ из России будет приходить в повышенных объемах..

- И еще мы с вами несколько раз обсуждали тему зерновой сделки и об этом снова шла речь на сегодняшних переговорах. Вы всегда как-то так не то что скептически, а критично относились к тому, что происходит. Сегодня у вас есть какая-то уверенность, что позиция России будет поддержана?

- Я горячий сторонник этой сделки изначально, всячески ее поддерживал. И продолжаю утверждать, что она очень актуально возникла и вовремя, как зримая альтернатива военным действиям.

То есть, Россия и Украина, взаимодействуют во вполне мирном и благородном таком продовольственном проекте. И само наличие этой альтернативы – это правильный стимул к миротворчеству.

Но пока, к сожалению, здесь оптимизма у меня гораздо меньше.

С одной стороны, вроде все успешно – Украина уже преодолела рубеж в 12 миллионов тонн с момента начала этой черноморской продовольственной инициативы и 12 миллионов тонн продовольствия уже экспортировано из трех украинских портов. Примерно четверть продовольствия экспортировано и в, действительно, нуждающиеся, голодающие страны, через посредство ООН.

Тем не менее, вторая-то сторона у этой сделки – это возможность для России экспортировать и продовольствие, и в основном нас интересуют…

- Удобрения.

- Да, конечно. И вот здесь ситуация - не скажу, что на нуле, но недалеко от нуля. Вот пару кораблей отгрузили в конце истекшего года с удобрениями, но это - капля в море.

А вот директиву выпустить Евросоюз по этому поводу пока не смог, несмотря на то, что и ООН, и Эрдоган лично лоббируют давно такой шаг.

- А вы в Турцию собираетесь в ближайшее время?

- Да, я в январе как раз сейчас планирую поездку в Стамбул, там намечается очень интересная инициатива – меня приглашают ее обсудить.

- В чем ее смысл?

- Речь идет о создания экспертного совета - центр евразийского диалога "Босфор". (Пока - рабочее название.)

А смысл в том, чтобы эксперты из России, Турции, европейских стран, включая Украину, могли бы встречаться и вести какой-то обмен мнениями. По поводу того, как улаживать конфликты, избегать их обострения.

На мой взгляд, идея интересная, место естественное для такого рода миротворческого форума экспертов. И я охотно поговорю с теми, кто готов примкнуть к евразийскому такому экспертному форуму.

- Тогда - удачи. И - спасибо огромное, Сергей Борисович. Как всегда, четко, внятно и с оптимизмом, тем не менее.

- Спасибо вам. И - всего самого доброго в Новом году.

- Взаимно.

- Счастливо.

5 января 2023

Источник - kp.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1672989900


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Кадровые перестановки
- О подробностях январских событий рассказали в Мажилисе
- Инфляция в Республике Казахстан
- О квотах на экспорт бычков и баранчиков
- Рабочий график главы государства
- Кадровые перестановки
- Информационное сообщение по валютному рынку
- Основные итоги 2022 года
- О некоторых вопросах обеспечения финансовой стабильности Республики Казахстан
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  