Сергей Станкевич: "Российская" АЭС и газовый хаб в Турции - уже реальность

10:25 06.01.2023 Известный историк и политолог прокомментировал телефонный разговор Владимира Путина с Эрдоганом



Александр ГАМОВ



Политолог, историк, экс-советник Бориса Ельцина Сергей Станкевич



…- Сергей Борисович, в последние месяцы у вас было несколько деловых командировок в Турцию. В четверг, 5 января, состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Реджепа Эрдогана. Как вам это общение? Материалы уже опубликованы…



- Александр, я обращаю внимание на вещи мирные в основном, как вы знаете, и меня очень привлекает формирование мощного энергетического узла совместными усилиями России и Турции.



Он будет снабжать энергетикой и Ближний Восток, и, как минимум, южную Европу.



Напомню, что уже полным ходом идет строительство атомной электростанции "Аккую".



- Вот как раз о ней шла речь. Я уже общался с Дмитрием Песковым, и он сообщил, что это была довольно продолжительная беседа, и это объясняется тем, что много было вопросов, которые предстояло обсудить.



- Да, да, а вот мне, кстати, уже довелось побывать на этой строительной площадке, там 25 тысяч человек сейчас трудится, почти без выходных.



А в наступившем году уже начинается завоз ядерного топлива на первый блок АЭС, и в 2023-м должен состояться пуск этого самого первого блока.



- Сколько будет всего?



- Четыре блока - по 1200 мегаватт каждый.



- А топливо откуда?



- Россия - поставщик топлива по контракту, и она же будет забирать отработанные материалы на дальнейшую переработку.



А будущий персонал этой станции уже проходит сейчас обучение в России.



- В сообщении пресс-службы Кремля о телефонном разговоре президентов, через запятую, говорится и о газовом хабе.



- Поначалу прокатилась волна комментариев - и по зарубежной, и по нашей прессе - причем, в основном, скептических, ироничных…



- У нас не было таких.



- Я просто по международной прессе сужу. А у нас в сетях видел реплики такого рода.



- Нет, я имею в виду в "Комсомолке" такого не было.



- Вы все-таки элитная пресса.



Но вот сейчас, когда проясняются детали, идея выглядит очень перспективной.



- О чем идет речь?



- Как выяснилось, сейчас, по годовым итогам работы Газпрома, основной для нас рынок (до прошлого года - такой, премиальный) серьезно "просел".



Правда, мы частично переходим сейчас на сжиженный газ, но это по объемам - несопоставимо.



- Какие же перспективы?



- Если создать серьезную базу хранения в Турции, а речь идет о достаточно вместительных подземных хранилищах, тогда газ из России будет приходить в повышенных объемах..



- И еще мы с вами несколько раз обсуждали тему зерновой сделки и об этом снова шла речь на сегодняшних переговорах. Вы всегда как-то так не то что скептически, а критично относились к тому, что происходит. Сегодня у вас есть какая-то уверенность, что позиция России будет поддержана?



- Я горячий сторонник этой сделки изначально, всячески ее поддерживал. И продолжаю утверждать, что она очень актуально возникла и вовремя, как зримая альтернатива военным действиям.



То есть, Россия и Украина, взаимодействуют во вполне мирном и благородном таком продовольственном проекте. И само наличие этой альтернативы – это правильный стимул к миротворчеству.



Но пока, к сожалению, здесь оптимизма у меня гораздо меньше.



С одной стороны, вроде все успешно – Украина уже преодолела рубеж в 12 миллионов тонн с момента начала этой черноморской продовольственной инициативы и 12 миллионов тонн продовольствия уже экспортировано из трех украинских портов. Примерно четверть продовольствия экспортировано и в, действительно, нуждающиеся, голодающие страны, через посредство ООН.



Тем не менее, вторая-то сторона у этой сделки – это возможность для России экспортировать и продовольствие, и в основном нас интересуют…



- Удобрения.



- Да, конечно. И вот здесь ситуация - не скажу, что на нуле, но недалеко от нуля. Вот пару кораблей отгрузили в конце истекшего года с удобрениями, но это - капля в море.



А вот директиву выпустить Евросоюз по этому поводу пока не смог, несмотря на то, что и ООН, и Эрдоган лично лоббируют давно такой шаг.



- А вы в Турцию собираетесь в ближайшее время?



- Да, я в январе как раз сейчас планирую поездку в Стамбул, там намечается очень интересная инициатива – меня приглашают ее обсудить.



- В чем ее смысл?



- Речь идет о создания экспертного совета - центр евразийского диалога "Босфор". (Пока - рабочее название.)



А смысл в том, чтобы эксперты из России, Турции, европейских стран, включая Украину, могли бы встречаться и вести какой-то обмен мнениями. По поводу того, как улаживать конфликты, избегать их обострения.



На мой взгляд, идея интересная, место естественное для такого рода миротворческого форума экспертов. И я охотно поговорю с теми, кто готов примкнуть к евразийскому такому экспертному форуму.



- Тогда - удачи. И - спасибо огромное, Сергей Борисович. Как всегда, четко, внятно и с оптимизмом, тем не менее.



- Спасибо вам. И - всего самого доброго в Новом году.



- Взаимно.



- Счастливо.



5 января 2023 Источник - kp.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1672989900





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Кадровые перестановки

- О подробностях январских событий рассказали в Мажилисе

- Инфляция в Республике Казахстан

- О квотах на экспорт бычков и баранчиков

- Рабочий график главы государства

- Кадровые перестановки

- Информационное сообщение по валютному рынку

- Основные итоги 2022 года

- О некоторых вопросах обеспечения финансовой стабильности Республики Казахстан

