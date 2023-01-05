Китайского чиновника Ли Вэньси приговорили к смертной казни за взятку $78 млн

10:45 06.01.2023

Суд КНР приговорил к смертной казни бывшего вице-председателя народного политического консультативного совета провинции Ляонин Ли Вэньси за получение взяток на сумму $78 млн.



По данным источника, приговор должен быть приведен в исполнение с отсрочкой на два года. Одновременно государство конфискует все имущество обвиняемого. В то же время, как уточняется в вердикте, после двухлетнего срока казнь планируется заменить на пожизненное заключение без права на дальнейшее смягчение наказания, сообщает ТАСС.



Как уточнили местные судебные органы, противозаконные действия Ли Вэньси "нанесли серьезный ущерб интересам страны и народа". Однако обвиняемый оказал активное содействие следствию, что было признано в качестве смягчающих обстоятельств.



Ранее "СП" сообщала, что в Китае казнили чиновников, причастных к хищению угля из Монголии.