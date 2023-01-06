Палате представителей США не удалось выбрать спикера после 11-ой попытки голосования

11:29 06.01.2023

06 января 2023



Палате представителей США не удалось выбрать спикера после 11-ой попытки голосования



У палаты представителей США в очередной раз не получилось выбрать спикера. Этому предшествовало десять безрезультатных попыток голосования.



Аналогичная ситуация фиксировалась и ранее. Так, девятью турами завершилось голосование в 1923 году. А в 1859 и вовсе понадобилось провести больше 40 "раундов" для установления председателя нижней палаты американского конгресса.



Отметим, что в настоящее время палата представителей контролируется Республиканской партией, которая является оппонентом действующего главы государства Джо Байдена. При этом до избрания спикера у членов нижней палаты нет права вести законотворческую деятельность.