|Палате представителей США не удалось выбрать спикера после 11-ой попытки голосования
11:29 06.01.2023
06 января 2023
Палате представителей США не удалось выбрать спикера после 11-ой попытки голосования
У палаты представителей США в очередной раз не получилось выбрать спикера. Этому предшествовало десять безрезультатных попыток голосования.
Аналогичная ситуация фиксировалась и ранее. Так, девятью турами завершилось голосование в 1923 году. А в 1859 и вовсе понадобилось провести больше 40 "раундов" для установления председателя нижней палаты американского конгресса.
Отметим, что в настоящее время палата представителей контролируется Республиканской партией, которая является оппонентом действующего главы государства Джо Байдена. При этом до избрания спикера у членов нижней палаты нет права вести законотворческую деятельность.