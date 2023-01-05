|Экс-премьер Дагестана М.Абдуллаев погиб на улице Махачкалы попав под машину
11:49 06.01.2023
Он скончался от полученных травм
В Махачкале автомобиль сбил насмерть 61-летнего мужчину, которым оказался бывший премьер-министр Дагестана Магомед Абдулаев. Об этом сообщает республиканское МВД.
Абдулаев переходил проезжую часть в неположенном месте. Он занимал должность премьера республики с 20 февраля 2010 года по 30 января 2013 года.
После ДТП экс-премьер был доставлен в больницу. Врачи не смогли его спасти, Абдулаев скончался из-за полученных травм.
Ранее Readovka сообщала, что скончался последний председатель Верховного совета РСФСР Руслан Хасбулатов.