Экс-премьер Дагестана М.Абдуллаев погиб на улице Махачкалы попав под машину

11:49 06.01.2023

Он скончался от полученных травм

В Махачкале автомобиль сбил насмерть 61-летнего мужчину, которым оказался бывший премьер-министр Дагестана Магомед Абдулаев. Об этом сообщает республиканское МВД.



Абдулаев переходил проезжую часть в неположенном месте. Он занимал должность премьера республики с 20 февраля 2010 года по 30 января 2013 года.



После ДТП экс-премьер был доставлен в больницу. Врачи не смогли его спасти, Абдулаев скончался из-за полученных травм.



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