ЛДПР предлагает выкупить у Китая "украинский" авианосец и назвать в честь Жириновского

12:07 06.01.2023

В ЛДПР предлагают выкупить у Китая авианосец и назвать в честь Жириновского



Первый заместитель председателя комитета ГД РФ по Дальнему Востоку и Арктике Сергей Каргинов (ЛДПР) предложил выкупить у КНР советский авианосец и переименовать его в честь Владимира Жириновского. Ранее данный авианосец был продан Китаю Украиной.



Парламентарий сделал по этому поводу обращение на имя руководства департамента азиатского и тихоокеанского сотрудничества МИД РФ.



Авианесущий крейсер "Варяг" по договору о разделе Черноморского флота СССР перешел Украине. Недостроенный крейсер в 1998 году был продан КНР с первоначальной целью переоборудования в плавучий центр развлечений. Но после получения корабля Пекин поменял свои планы, достроил его как авианосец, переименовав в "Ляонин".



Корабль, по словам Каргинова, должен был стать одним из основных в СССР. После развала страны Украина предпочла, как отметил депутат, продать крейсер "по цене металлолома". Каргинов предлагает выкупить авианосец и присвоить ему имя основателя ЛДПР Владимира Жириновского. "И сделать флагманом Черноморского флота", - добавил парламентарий.



Авторы: АЛЕКСАНДРА БУРНАШЕВА