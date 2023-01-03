От правительства - к министерствам. Новые проекты административной реформы KZ, - Данияр Ашимбаев

12:19 06.01.2023 О проекте административной реформы-2023



Буквально в канун Нового года появились проекты законов по административной реформе, которыми в свою очередь планируется изменить более полутора сотен законодательных актов.



Основной линией реформы становится передача полномочий от правительства к министерствам, т.е. децентрализация государственной политики.



Из полномочий правительства планируется убрать такие функции, как осуществление структурной и инвестиционной политики, а также обеспечение исполнения законов, контроль исполнения законов, актов президента и правительства министерствами и местными исполнительными органами, контроль исполнения.



Нормы конкретизируются следующим образом. От правительства к министерствам переходят разработка и реализация основных направлений государственной политики в области использования и охраны земельного фонда, государственной лесной политики, государственной политики в области труда, безопасности и охраны труда, в области здравоохранения, государственной экологической политики, государственной политики в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства, в области средств массовой информации, единой государственной политики в области обеспечения единства измерений, госполитики по развитию туризма, в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, единой госполитики в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, госполитики в области ветеринарии, в области семеноводства, в области госрегулирования производства и оборота табачных изделий, в области связи, в сфере внутреннего водного транспорта, в области охраны, воспроизводства и использования животного мира, в области электроэнергетики, в области социальной защиты лиц с инвалидностью, в области развития АПК и сельских территорий, в области особо охраняемых природных территорий, в области культуры, а также международных культурных связей, в сфере игорного бизнеса, в области безопасности игрушек, в области экспортного контроля, по развитию образования, в области аккредитации, в сфере предоставления специальных социальных услуг, в сфере деятельности товарных бирж, в сфере защиты прав потребителей, в области госрегулирования и поддержки производства и оборота биотоплива, в области госрегулирования производства и оборота нефтепродуктов, в области миграции населения, в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, в области телерадиовещания, в сфере персональных данных и их защиты, в сфере пенсионного обеспечения, в области госрезерва, в сфере дорожного движения, в области физкультуры и спорта, в сфере официальной помощи развитию, государственной молодежной политики, госполитики в системе минимальных социальных стандартов, по развитию саморегулирования, в области доступа к информации, в сфере информатизации, в области производства органической продукции, в области производства драгоценных металлов, оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы, ювелирных и других изделий, в сфере занятости населения, в сфере долевого участия в жилищном строительстве, в сфере лотереи и лотерейной деятельности, в сфере волонтерской деятельности, в области управления, обводнения и использования пастбищ, в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, в сфере оказания юридической помощи, в сфере стандартизации, в сферах естественных монополий, в сфере кинематографии, в сфере создания и функционирования специальных экономических и индустриальных зон, в сфере охраны и использования объектов историко-культурного наследия, в области технического регулирования, промышленной политики, госполитики в области ответственного обращения с животными, в области биологической безопасности.



От правительства к министерствам планируется передать такие вопросы, как организация управления водохозяйственными сооружениями, находящимися в республиканской собственности, утверждение правил регулирования водных отношений между областями, согласование объемов внешних займов квазигосударственного сектора, определение лимита правительственного долга, лимитов предоставления госгарантий и поручительств государства, утверждаемых в законе о республиканском бюджете, и лимитов долга местных исполнительных органов, утверждение правил организации "одного окна" для инвесторов, а также порядок взаимодействия при привлечении инвестиций, утверждение правил цифровой трансформации госуправления, утверждение правил использования материальных ценностей госматрезерва в период мобилизации, военного положения и в военное время, представление РК в международных отношениях в области племенного животноводства, госрегулирование в области карантина растений, формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций по развитию зернового рынка и поддержанию его стабильности, определение параметров финансовой устойчивости (коэффициенты) Банка развития, их пороговых значений и методики расчета, определение видов и объемов помощи, предоставляемой в рамках гарантированного социального пакета, принятие решений об ограничении перевозок, о запретах на ввоз, вывоз, транзит багажа, груза и грузобагажа на территорию (с территории) РК, утверждение перечня праздничных дат, координация деятельности госорганов и организаций, осуществляющих функции по защите прав ребенка, определение национального оператора информационной системы отслеживания международных автомобильных перевозок, определение порядка доступа к информации госмониторинга собственности, утверждение требований и порядка определения Единого оператора маркировки и прослеживаемости товаров, утверждение правил организации деятельности торговых рынков, требований к содержанию территории, оборудованию и оснащению торгового рынка, определение организации по финансированию концессионных проектов, установление порядка создания, ведения и использования национальных реестров идентификационных номеров, утверждение генеральной схемы газификации РК, определение порядка военно-патриотического воспитания граждан, принятие решения о строительстве магистрального трубопровода, утверждение порядка оформления, выдачи, замены, сдачи, изъятия и уничтожения документов, удостоверяющих личность, определение порядка защиты персональных данных, утверждение предельных размеров обязательных членских взносов в НПП, определение юридического лица по сопровождению республиканских проектов государственно-частного партнерства, определение порядка осуществления государственных закупок с применением особого порядка, утверждение правил вывода из эксплуатации ядерных и радиационных установок и многое другое.



С одной стороны, среди данного списка вопросов есть немало вопросов, которые можно безболезненно передать в компетенцию министров. Но – с другой стороны – мы видим, что министерский уровень достаточно слабый – в плане компетенции, решительности, последовательности. Единицы из числа министров пользуются авторитетом в обществе и среди экспертов. То же, в общем-то, касается и отношения к ним со стороны политического руководства: иначе бы не было такого большого числа вице-премьеров, осуществляющих межведомственную координацию, огромного числа разнообразных комиссий и советов, сильного правительственного аппарата, которому приходится брать на себя вопросы министерств.



Доверие к документам, исходящим от министров, намного ниже, чем к правительственным в целом. Правительство также далеко нее блещет компетенцией, добропорядочностью и ответственностью, но как коллективный орган производит более адекватное впечатление. Все-таки министры в целом – более опытные люди, чем их вечно меняющиеся замы, большинство из которых элементарно не имеют опыта даже в тех сферах, которые курируют.



Готово ли общество передать практически всю полноту государственной политики в министерства?



Вызывает недоумение и предложение передать функцию по обеспечению исполнения законов республики, и контролю исполнения за министерствами и местными исполнительными органами в Министерство юстиции. Эта ключевая государственная функция, и ее реализацией необходимо заниматься на высоком, хорошо организованном уровне. Минюст таковым органом себя никак не зарекомендовал.



К сожалению, можно отметить, что эту реформу, судя по всему, предлагают те же люди, которые пишут пафосные и непродуманные экономические стратегии, реализуемые в значительной части только благодаря манипуляциям с отчетностью и статистикой.



Ашимбаев Данияр

03.01.2023 Источник - turanpress.kz

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