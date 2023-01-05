В школах Узбекистана продлили зимние каникулы. Из-за невиданных морозов

12:29 06.01.2023

Власти страны решили продлить зимние каникулы для школьников общеобразовательных учреждений.



Об этом сообщили в пресс-службе Министерства народного образования.



Согласно протоколу соответствующего заседания правительства, в связи с резким понижением температуры воздуха зимние каникулы учащихся общеобразовательных и специализированных школ продлятся до 17 января текущего года.



Третья четверть начнется – 18 января.



Уроки, запланированные на 11-17 января, будут преподаваться в интенсивном графике в течение учебного года.



Напомним, каникулы должны были продлиться 14 календарных дней, до 10 января 2023 года. Третья четверть должна была начаться 11 января.



Ранее сообщалось, в Узбекистан надвигается почти 30-градусный мороз.



По данным синоптиков, 10-15 января по республике ожидается аномально холодная погода.



Температура воздуха понизится ночью до 12-17 мороза, днем до 5-8 градусов мороза; по северу ночью до 17-22 мороза, по Устюрту и пустынной зоне местами до 25-27 мороза, днем до 7-10 градусов мороза, по югу и Ферганской долине ночью до 5-10 мороза, днем до 2-5 градусов мороза.