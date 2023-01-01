"От любви до ненависти": американо-иранские отношения на современном этапе, - Л.Сафарян

12:36 06.01.2023 Официальные дипотношения между США и Персией (с 1935 года - Иран) были установлены в 1883 году. Интенсификация отношений между двумя странами пришлась на Вторую мировую войну, когда США нарастили влияние в Иране в рамках ленд-лиза. С началом холодной войны Тегеран стал одним из ближайших союзников Вашингтона в противодействии СССР, получив кредиты и военных советников.



В 1953 году США поддержали переворот против премьер-министра Мохаммеда Мосаддыка. Режим шаха Мохаммеда Резы Пехлеви являлся одним из столпов американской стратегии в зоне Залива, играя роль регионального жандарма. США являлись ключевым поставщиком вооружений, закрывая глаза на действия печально известной службы САВАК, а также поддерживали "белую революцию" Пехлеви и развивали ядерную программу Ирана в рамках программы "Атомы во имя мира".



Однако в результате Исламской революции 1979 года аятоллы Рухоллы Хомейни, которая имела явную антиамериканскую и антизападную направленность, а также взятия в заложники сотрудников американского посольства в 1980 году США и Иран стали антагонистами. Между ними отсутствуют дипломатические и консульские отношения.



Острое ухудшение американо-иранских отношений пришлось на эпоху Джорджа Буша - младшего, на политику которого активно влияли так называемые неоконы (неоконсерваторы). В результате в 2002 году Вашингтон официально причислил Тегеран к "оси зла" наряду с Ираком и КНДР, что было негативно воспринято иранским руководством.



Подобная антагонизация отношений и открытая конфронтация привели к победе на президентских выборах в Исламской Республике Махмуда Ахмадинежада. Ахмадинежад радикализировал риторику по отношению к США, а также отрицал право Израиля на существование и исторический факт Холокоста, что привело к ужесточению санкционного режима против Ирана.



Более того, администрация Буша-младшего готовила планы прямого военного удара по Ирану в контексте развития ядерной программы Тегерана, ставшего достоянием общественности в 2002 году. С того времени, как отмечает нынешний директор ЦРУ Билл Бернс, в рамках американского внешнеполитического лексикона Иран стал синонимом "проблемы" и "провала". Фактически все американские президенты с 1979 года использовали нарратив о том, что Тегеран является реальной угрозой национальной безопасности Соединенных Штатов.



К "линиям разлома" в отношениях между США и ИРИ относились ядерная программа Тегерана с перспективой получения ядерного оружия, что нарушило бы режим ДНЯО, региональная политика Исламской Республики в отношении Израиля (поддержка ХАМАС и "Хезболлы") и аравийских монархий, а также выстраивание так называемого шиитского полумесяца в составе Ирака, Сирии, юга Ливана и Йемена.



Вплоть до прихода к власти Барака Обамы все администрации США лишь ужесточали санкции против Ирана в попытках добиться смены режима аятолл. Тегеран обвинял Вашингтон во внутренней дестабилизации и вмешательстве во внутренние дела, политике потворства Израилю, а также наличия военных баз в Персидском заливе, которые воспринимаются иранскими властями как плацдармы против ИРИ.



Открытие диалога с Ираном стало одним из достижений внешней политики администрации Обамы. При этом, как отмечает Бернс, в США признавали, что Тегеран являлся "серьезным региональным игроком", однако враждебное отношение к Вашингтону и недоверие к нему выступало в роли ключевого "организующего принципа режима" аятоллы Хаменеи.



В данном контексте важным сигналом стало поздравление Обамы с Новрузом, когда американский президент де-факто заявил об отказе от политики смены правящего режима. Важными причинами смены американской стратегии по отношению к Ирану стали события "арабской весны", в ходе которой Тегеран лишь нарастил свое влияние в ряде арабских стран (Сирии, Йемене, Ливане, Ираке), а также активное развитие ядерной программы страны, которая в Израиле воспринималась как "экзистенциальная угроза" наряду с поддержкой ХАМАС и "Хезболлы".



Пришедший к власти в Иране в 2013 году Хасан Роухани, а также министр иностранных дел Мохаммед Джавад Зариф, ориентировавшийся преимущественно на Запад, стремились добиться снятия санкционного режима. Обама решил пойти на секретные переговоры с Тегераном в Омане при посредничестве султана Кабуса с целью заключения соглашения по ограничению ядерной программы Ирана.



В то же время Вашингтон подвергался давлению со стороны Саудовской Аравии и Израиля, чей премьер-министр Биньямин Нетаньяху настаивал на военной операции, в которой Штаты не видели какого-либо смысла. Особо активно идею прямых секретных переговоров с Ираном наряду с платформой "5 + 1" продвигал и госсекретарь Джон Керри. В результате напряженных дипломатических усилий в 2015 году стороны смогли достичь ядерной сделки - СВПД.



Однако приход к власти Дональда Трампа вновь вверг американо-иранские отношения в хаос. В концепции национальной безопасности США 2017 года Иран наряду с Россией и КНР был причислен к "ревизионистским державам", целью которых является разрушение мирового порядка во главе с США. Трамп открыто характеризовал Иран как "террористическое государство № 1", которое "не уважает Штаты".



Вице-президент Майк Пенс указал на деструктивные шаги Тегерана по спонсированию терроризма, имея в виду ХАМАС и "Хезболлу". Еще в ходе предвыборной кампании Трамп называл СВПД "убогой сделкой", которая представляет угрозу интересам США и их союзников, в первую очередь Израиля. Как известно, администрация Трампа стала наиболее произраильской в истории, что имело решающее значение для собственно американо-иранских отношений.



Политика Вашингтона при Трампе сводилась к 3 пунктам: противодействию активности Ирана в регионе совместно с союзниками (аравийскими монархиями и Тель-Авивом), введению дополнительных "разрушительных" санкций против Тегерана, противодействию развитию ядерной программы и баллистических ракет. Закономерным результатом стал выход США из СВПД в 2018 году, что активно критиковалось Москвой, Пекином и европейскими союзниками Вашингтона.



Более того, США ввели санкции против высшего руководства страны, в том числе аятоллы Хаменеи, а также признали КСИР "террористической организацией". Апофеозом ухудшения американо-иранских отношений стала операция по ликвидации главы элитного отряда "Кодс" генерала Касема Сулеймани в Ираке в 2020 году. Аятолла Хаменеи квалифицировал действия США как "акт международного терроризма", пообещав отомстить за генерала. Однако подобная стратегия Трампа привела к обратному эффекту - к сопротивлению Тегерана. При этом приход в 2021 году к власти Ибрахима Раиси привел к тому, что элиты и население стали больше сплачиваться в условиях внешнего давления.



Администрация Джо Байдена декларировала необходимость возвращения к ядерной сделке. Билл Бернс и Джейк Салливан отмечали, что политика Вашингтона в отношении Тегерана и выход из СВПД все больше "превращают США… в дипломатического отщепенца". Запуск переговорного процесса в Вене и Дохе при посредничестве европейских стран и Катара должен был привести к возрождению сделки. В то же время Вашингтон отказывался увязывать переговоры по ядерной тематике с проблематикой КСИР. Примечательно, что глава МИД ИРИ Хосейн Амир Абдоллахиан, равно как и госсекретарь Энтони Блинкен, заявлял о позитивных сдвигах в переговорах.



Однако переговорный процесс наталкивался на трудности и продолжает находиться в тупике. Дополнительным усложняющим фактором стал отказ Вашингтона от предоставления письменных гарантий Тегерану, опасавшегося повторения истории с Трампом, а также прошедшие промежуточные выборы в Конгресс. Сам Байден официально заявлял о том, что Вашингтон будет готов применить силу "в качестве крайней меры", чтобы не допустить создания Ираном ядерного оружия.



При этом США не отказались от планов создания сети БПЛА совместно с Тель-Авивом и Эр-Риядом для противодействия иранским силам в регионе, а также открыто поддержали нынешние протесты в Иране, "заигрывая" с темой национального сепаратизма в Иранском Азербайджане и Курдистане.



Антагонизм в американо-иранских отношениях во многом восходит к глубине мировоззренческих и идеологических противоречий: если Вашингтон выступает локомотивом секуляризма и либеральной демократии, то Тегеран играет роль проводника исламской идеологии. В то же время США не могут игнорировать иранский фактор на Ближнем Востоке.



Гипотетическое военное решение иранской ядерной проблемы приведет к колоссальной гуманитарной катастрофе, которая затронет арабских союзников Штатов и Израиль, чьи интересы также невозможно не учитывать. Примечательно, что и Генри Киссинджер призывал к возобновлению взаимодействия между США и западными демократиями и Ираном.



Европейские союзники Штатов также заинтересованы в выходе Тегерана на газовые рынки в условиях отказа от российских углеводородов. В то же время динамика американо-иранских отношений крайне зависима от внутренней политики в США и во многом деструктивного воздействия Израиля.



Однако Вашингтон был бы заинтересован во внутренней трансформации иранского режима в сторону его большего прагматизма и отказа от революционной исламской риторики, что проявляется в ходе нынешних протестов в Иране, что неприемлемо для режима аятолл и подтверждает глубокое недоверие между политическими элитами двух стран.



Левон Сафарян



1.01.23 Источник - eadaily.com

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