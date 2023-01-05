 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 06.01.2023
17:33  МИД Таджикистана также опроверг инфу о причастности таджиков к январскому восстанию в Казахстане
17:23  Юный кадровый резервист Айдар Жарылганов стал заведующим госправовым отделом Администрации КазПрезидента
17:18  В Душанбе трагически погиб бывший гендиректор Цеппелин Интернешнл Александр Савченко
17:13  Al-Eqtisadiya: Нефть в 2023 году: управление рисками и поиск баланса
17:09  Кайрат Келимбетов уволен из управляющего МФЦ "Астана". Хорошо хоть не посадили...
16:00  Желаемое недействительно: Франция и Германия в новой экономической реальности
15:59  Турция попытается решить "армянский вопрос" без участия России, - Ст.Тарасов

12:41  Хяким Саятского этрапа Туркмении приказал закопать пересохшие протоки Амударьи, чтобы увеличить посевные площади
12:40  Спецслужбы Узбекистана обнародовали новые факты по делу Quramax Medikal и "ДОК-1 МАКС"
12:36  "От любви до ненависти": американо-иранские отношения на современном этапе, - Л.Сафарян
12:29  В школах Узбекистана продлили зимние каникулы. Из-за невиданных морозов
12:19  От правительства - к министерствам. Новые проекты административной реформы KZ, - Данияр Ашимбаев
12:07  ЛДПР предлагает выкупить у Китая "украинский" авианосец и назвать в честь Жириновского
11:57  Юного, но заслуженного казахстанского иноагента Данилова выставили из вице-министров информации
11:49  Экс-премьер Дагестана М.Абдуллаев погиб на улице Махачкалы попав под машину
11:29  Палате представителей США не удалось выбрать спикера после 11-ой попытки голосования
10:45  Китайского чиновника Ли Вэньси приговорили к смертной казни за взятку $78 млн
10:25  Сергей Станкевич: "Российская" АЭС и газовый хаб в Турции - уже реальность
10:00  "Я лично убил 25 афганцев...". Британский принц Гарри выпустил мемуары "Spare" ("Запасной")
09:22  Казахстан не смог наладить альтернативные пути поставок нефти в обход России
08:16  Странности штурма Капитолия в США: провокация на грани госпереворота, - МК
07:30  "Армия Z" медленно прогрызает оборону укров в Соледаре, - СП
07:25  О скалы каньона Назаре в Португалии убило легендарного бразильского серфера Марсио Фрейре
01:28  Политические лабиринты Эрдогана. Какую игру со всем миром ведет турецкий лидер
01:24  Окончание войны в Сирии - конец влиянию США на Ближнем Востоке, - М. К. Бхадракумар
00:21  Работники рынка в Термезе, недовольные переездом, получили штрафы и арест
00:04  Казахстан на 10 лет станет поставщиком угля для трех новых ТЭС в Узбекистане
Четверг, 05.01.2023
21:50  Самолет для президента. Куда и на какую сумму налетал Садыр Жапаров в 2022-м
21:46  МИД Киргизии опроверг сведения о причастности кыргызстанцев к беспорядкам в Казахстане
19:01  Сердоболим. Путин объявил одностороннее православное перемирие
17:05  Индонезия ищет зарубежных инвесторов для строительства новой столицы на острове Калимантан
16:08  Посольство США в Москве опубликовало призыв к протестам
16:04  Брит-Принц Гарри обвинил брата в скандале с нацистской формой
16:01  Al Jazeera: Темная сторона Рождества и Нового года в европейской культуре
15:53  Галым Койшыбаев возглавил аппарат правительства Казахстана в ранге вице-премьера!?
15:49  Кризисы в Европе стали отличной возможностью для обогащения США
15:48  Турки греют руки на российском газе, спасающем Болгарию
15:27  Бывший генпрокурор Узбекистана Рашид Кадыров освобожден по УДО
15:23  Отмародерили и разворовали: Украина переживает тяжелые времена, - Валерий Пайков
14:54  В Узбекистне продолжаются отравления детей яд-сиропом "Док-1 Макс"
13:26  Самой красивой представительницей королевской семьи Великобритании признана фотомодель и страхолюдинка Амелия Виндзор
12:23  Банкам в Казахстане разрешили разовый вывоз наличных рублей
12:08  Республиканец Рон Десантис идет в президенты США
11:57  Новым главным имам-хотибом Ташкента стал Абдукаххор Юнусов
11:44  "Проснулся в чужой стране", – почему главный раввин Москвы Гольдшмидт удрал из России
11:38  Казахское народное восстание (заговор "врагов народа") обрастает деталями и подробностями
11:08  Росвласти хотят упразднить Еврейскую автономную область. За ненадобностью...
10:44  Национальную узбекскую борьбу кураш включили в программу... Африканских игр 2023 года
10:39  Убитая станция. На ТЭЦ в Риддере снова произошла авария
10:35  До сих пор не найдены те, кто в военной форме управлял участниками митинга – Казгенпрокурор Асылов
09:00  Россия разрешит Казахстану качать свою нефть в Германию по трубе "Дружба"?
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
Спецслужбы Узбекистана обнародовали новые факты по делу Quramax Medikal и "ДОК-1 МАКС"
12:40 06.01.2023

Представители Службы государственной безопасности (СГБ) обнародовали новые факты по уголовному делу о смерти детей из-за препарата "ДОК-1 МАКС".
Ранее сообщалось, что в Узбекистане подозреваемые по уголовному делу о смерти 18 детей из-за препарата "ДОК-1 МАКС" помещены в следственный изолятор СГБ.

По данным силового ведомства, в настоящее время следственным управлением СГБ проводятся предварительные следственные действия по уголовному делу, возбужденному по пункту "а" части 4 статьи 186-3 (производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, сбыт недоброкачественных либо фальсифицированных лекарственных средств или изделий медицинского назначения), в отношении ответственных лиц ООО Quramax Medikal и ООО "Научный центр стандартизации лекарственных средств".

"Следует отметить, что из-за побочного действия лекарственных средств "Док-1 МАКС" и "Амбронол", произведенных в Индии, зарегистрирован смерть больных детей, лечившихся с диагнозом "острая почечная недостаточность", – говорится в сообщении.

Как стало известно, импортированные ООО Quramax Medikal в страну указанные лекарственные препараты прошли лабораторные испытания в ООО "Научный центр стандартизации лекарственных средств" и на них были оформлены сертификаты соответствия.

В ходе предварительных следственных действий установлено, что ответственными сотрудниками ООО "Научный центр стандартизации лекарственных средств" при проведении лабораторных исследований данных лекарственных средств были грубо нарушены требования нормативно-правовой документации, в результате чего некачественные препараты были допущены к реализации.

В рамках уголовного дела 2 руководящих сотрудников ООО Quramax Medikal и 2 ответственных сотрудника ООО "Научный центр стандартизации лекарственных средств" в качестве подозреваемых лиц размещены в установленном порядке в следственный изолятор СГБ.

Отмечается, что благодаря принятым мерам приостановлено прохождение таможенного контроля, импортируемых ООО Quramax Medikal из Индии в Узбекистан лекарственных средств, а также из аптек страны изъята большая часть аналогичных препаратов. Работа по данному направлению продолжается.

Кроме того, приняты необходимые меры по проверке соответствия процесса регистрации в Узбекистане лекарственных средств, принадлежащих ООО Quramax Medikal, установленному порядку, а также действий уполномоченных сотрудников системы здравоохранения по данному случаю.

"Уважаемые сограждане, в целях предотвращения вероятных негативных последствий, просим не распространять непроверенные или необоснованные сведения, связанных с данным случаем", – заключили в СГБ.

Источник - kun.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1672998000


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Кадровые перестановки
- О подробностях январских событий рассказали в Мажилисе
- Инфляция в Республике Казахстан
- О квотах на экспорт бычков и баранчиков
- Рабочий график главы государства
- Кадровые перестановки
- Информационное сообщение по валютному рынку
- Основные итоги 2022 года
- О некоторых вопросах обеспечения финансовой стабильности Республики Казахстан
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  