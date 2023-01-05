Спецслужбы Узбекистана обнародовали новые факты по делу Quramax Medikal и "ДОК-1 МАКС"

12:40 06.01.2023

Представители Службы государственной безопасности (СГБ) обнародовали новые факты по уголовному делу о смерти детей из-за препарата "ДОК-1 МАКС".

Ранее сообщалось, что в Узбекистане подозреваемые по уголовному делу о смерти 18 детей из-за препарата "ДОК-1 МАКС" помещены в следственный изолятор СГБ.



По данным силового ведомства, в настоящее время следственным управлением СГБ проводятся предварительные следственные действия по уголовному делу, возбужденному по пункту "а" части 4 статьи 186-3 (производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, сбыт недоброкачественных либо фальсифицированных лекарственных средств или изделий медицинского назначения), в отношении ответственных лиц ООО Quramax Medikal и ООО "Научный центр стандартизации лекарственных средств".



"Следует отметить, что из-за побочного действия лекарственных средств "Док-1 МАКС" и "Амбронол", произведенных в Индии, зарегистрирован смерть больных детей, лечившихся с диагнозом "острая почечная недостаточность", – говорится в сообщении.



Как стало известно, импортированные ООО Quramax Medikal в страну указанные лекарственные препараты прошли лабораторные испытания в ООО "Научный центр стандартизации лекарственных средств" и на них были оформлены сертификаты соответствия.



В ходе предварительных следственных действий установлено, что ответственными сотрудниками ООО "Научный центр стандартизации лекарственных средств" при проведении лабораторных исследований данных лекарственных средств были грубо нарушены требования нормативно-правовой документации, в результате чего некачественные препараты были допущены к реализации.



В рамках уголовного дела 2 руководящих сотрудников ООО Quramax Medikal и 2 ответственных сотрудника ООО "Научный центр стандартизации лекарственных средств" в качестве подозреваемых лиц размещены в установленном порядке в следственный изолятор СГБ.



Отмечается, что благодаря принятым мерам приостановлено прохождение таможенного контроля, импортируемых ООО Quramax Medikal из Индии в Узбекистан лекарственных средств, а также из аптек страны изъята большая часть аналогичных препаратов. Работа по данному направлению продолжается.



Кроме того, приняты необходимые меры по проверке соответствия процесса регистрации в Узбекистане лекарственных средств, принадлежащих ООО Quramax Medikal, установленному порядку, а также действий уполномоченных сотрудников системы здравоохранения по данному случаю.



"Уважаемые сограждане, в целях предотвращения вероятных негативных последствий, просим не распространять непроверенные или необоснованные сведения, связанных с данным случаем", – заключили в СГБ.