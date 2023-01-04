 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Хяким Саятского этрапа Туркмении приказал закопать пересохшие протоки Амударьи, чтобы увеличить посевные площади
12:41 06.01.2023

Редакция
04 января 2023

Корреспонденты "Хроники Туркменистана" сообщают о маловодии на Амударье и пересохших протоках реки.

В Саятском этрапе Лебапского велаята озимую пшеницу на отдельных полях удалось полить лишь один раз. Есть поля, которые пришлось поливать дренажной (соленой) водой из коллекторов.

При этом хяким этрапа Бахтыяр Худайназаров поручил высохшие протоки разровнять и за счет этого увеличить посевные площади. Территория, на которой были расположены протоки, принадлежит местному Лесхозу, работникам которого теперь придется заниматься производством сельхозпродукции. Руководство организации брать на себя дополнительную работу не хочет, но хяким настаивает на своем.

В Лесхозе считают, что уничтожение протоков может грозить затоплением полей, если уровень воды в Амударье поднимется; а если маловодие сохранится, то поливать новые площади будет нечем.

Решение закопать каналы не уникально для Саятского этрапа. Ранее журналисты ХТ уже сообщали, что для увеличения посевных площадей во многих сельскохозяйственных объединениях Дашогузского велаята разровняли зейкеши – коллекторы для отвода дренажных вод.

Напомним, что весь 2022 год президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и его отец, председатель верхней палаты парламента Гурбангулы Бердымухамедов пытались решить системную проблему с нехваткой воды для орошения полей.

3 января глава государства провел первое заседание 2023 года с участием руководителей регионов и вице-премьера по вопросам агропрома Аннагелди Язмырадова. Заседание было посвящено сельскому хозяйству, а его участники отчитались об уходе за озимой пшеницей и вспашке полей для высадки хлопчатника. При этом о нехватке поливной воды не упоминалось.

Между тем "Метеожурнал" отмечает, что ноябрь и декабрь 2022 года стали засушливыми; в первой половине января также ожидается, что осадков выпадет ниже нормы.

"Холодное время года – период накопления почвенной влаги, что важно для весеннего вегетативного периода, и засушливая зима этому явно не способствует", – пишет издание.

Источник - hronikatm.com
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