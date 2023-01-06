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Турция попытается решить "армянский вопрос" без участия России, - Ст.Тарасов
15:59 06.01.2023

6 января 2023

Глубинные противоречия интересов Турции, Ирана, Азербайджана и Армении пока не могут быть исправлены одними лишь заявлениями о мире и стабильности или саммитами. Сейчас сторонам необходимо детально прорабатывать сложные вопросы, не выставляя новые условия к деэскалации и перспективам урегулирования.
СТАНИСЛАВ ТАРАСОВ, 6 января 2023, 12:05 - REGNUM Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын, выступая на турецком телеканале NTV, сделал ряд заявлений. Он отметил, что "некоторые проармянские заявления Ирана беспокоят нас, как и азербайджанскую сторону", и в этой связи ведутся переговоры о подготовке визита в Турцию президента Ирана Ибрахима Раиси. По его словам, "такой визит готовился, но появились некоторые причины, которые отложили его". Помимо того, Калын сообщил, что Анкара готовит встречу и переговоры в трехстороннем формате на уровне лидеров Турции, Ирана и Азербайджана с целью "урегулировать все эти моменты".

Хотя Калын не уточнил, о каких конкретно "проармянских заявлениях Ирана" ведется речь, ясно, что имеется в виду позиция Тегерана относительно создания коридора из Азербайджана в Нахичеванскую Автономную Республику через Зангезур (Сюникская область Армении). Тегеран заявляет, что коридор противоречит его интересам, и такие оценки действительно высказываются как иранскими официальными лицами, так и со стороны экспертных кругов. Они считают, что при определенных условиях так называемый Зангезурский коридор может быть выведен из-под армянского контроля и оказаться в составе Азербайджана. При таком развитии событий, как отмечает тегеранское издание Fars, "Иран получает на севере пограничную с Южным (иранским Азербайджаном) территорию с огромным турецким влиянием, что реально может угрожать сохранению его территориальной целостности". Тегеран также недоволен тем, что его не подключили к мирному соглашению 9 ноября 2020 года (Россия - Армения - Азербайджан), завершившему вторую карабахскую войну. Он считает, что силовое "урегулирование" карабахской проблемы создало в регионе геополитический вакуум, который, с одной стороны, стала заполнять Турция, с другой - Запад, куда стала постепенно дрейфовать и армянская дипломатия.

И первый, и второй сценарии развития событий Иран не устраивают. Помимо того, Тегеран усматривает для себя опасность в случае появления Зангезурского коридора потенциального развала вектора Россия - Армения - Иран на меридиональной оси вместе с появлением на широтной оси альянса Турция - Азербайджан. По мнению иранских экспертов, Запад, прежде всего США, могут получить возможность для проникновения в Иран с юга из Ирака через разыгрывание курдской карты, а с севера - из Азербайджана с помощью азербайджанской карты. Поэтому Иран впервые за много лет стал проводить военные учения на границе с Арменией и Азербайджаном и наносить боевые удары по позициям курдов на севере Ирака. Одновременно Тегеран стал использовать приемы двусторонней дипломатии с Ереваном. Так, в ходе недавнего визита в Армению глава МИД Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахиан заявил, что "мы выступаем против присутствия иностранцев в этом регионе, будь то в Азербайджане или в Армении". В конкретном случае имеется в виду появление на линии соприкосновения Армении и Азербайджана наблюдателей ЕС, а также разговоры о возможности "разбавления" состава российских миротворцев в Нагорном Карабахе миротворцами и из других "нейтральных" стран.

Напомним, что ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян, указывая на лачинский кризис, раскритиковал работу российских миротворцев в Нагорном Карабахе, заявив, что "они не выполняют свои функции". Но в этой ситуации есть свои важные нюансы. В новейшей истории Ирана в отличие от Турции не было гонений на армян. Поэтому каждый раз, когда Иран обвиняют в радикальном исламизме, он часто ссылается на свои хорошие отношения с христианской Арменией и армянами. К тому же Ереван для Тегерана - это сухопутные ворота в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), ведь Армения - единственная страна ЕАЭС, которая граничит с Ираном. Тегеран и Ереван объединяет и одна общая идея - нежелание иметь в регионе турецко-азербайджанский альянс. В этой связи Иран дает понять, что без сохранения существующего в регионе баланса сил с участием России все может пойти вразнос. Это особенно важно для Тегерана сейчас, когда он стал интенсивно развивать торгово-экономическое и военно-техническое сотрудничество с Москвой.

В то же время Турция и Азербайджан после второй карабахской войны продолжают действовать в отношении Армении с позиции силы, напрямую увязывая нормализацию с ней отношений и подписание мирного договора с реализацией проекта Зангезурского коридора. В ответ Иран предлагает контрпроект: применить в Закавказье сирийскую модель урегулирования, но в формате "3+2" (Армения, Азербайджан + Россия, Турция и Иран). Однако такое предложение Тегерана в Анкаре пытаются нивелировать, предлагая иной формат: Турция - Иран - Азербайджан, без участия России, но с потенциальным приглашением к переговорам Армении. Это новая крупная региональная игра с попытками закрепить иные геополитические реалии в регионе с выводом их в систему межрегиональных связей в обход Москвы. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу неоднократно предлагал вывести процесс нормализации отношений Анкары с Ереваном из-под контроля России, "вести прямые контакты с Арменией без посредников", при этом всегда подчеркивая, что "Турция и Азербайджан действуют на армянском направлении в полном альянсе".

Анкара выступает и против проведения переговоров по нормализации отношений с Ереваном на территории третьей страны, как это было раньше (первая встреча спецпредставителей двух стран состоялась в Москве, три последующих - в Вене), намереваясь проводить их исключительно на территории Турции и Армении. В частности, предлагалось провести пятую встречу спецпредставителей Турции и Армении Сердара Кылыча и Рубена Рубиняна в приграничном с Арменией турецком городе Карс. Но Ереван заявляет, что не может дальше двигаться по предложенному сценарию, пока "не будет достигнут существенный прорыв в переговорах", что возможно только в случае решения проблемы Зангезурского коридора, против чего активно выступает Иран. Теперь, по сведениям, просочившимся в некоторые турецкие издания, Анкара, приглашая Раиси посетить с визитом Турцию, готовит проект какого-то промежуточного документа. Он должен заполнить некоторые "прорехи" мирного соглашения 9 ноября 2020 года (Россия - Азербайджан - Армения) в части установления таможенного контроля на автодороге, по которой идут перевозки из Армении в Иран. Так, чтобы иранцам "не приходилось использовать коридор, контролируемый третьими странами". Но это только первый возможный шаг со стороны Анкары. Возможно, будут и другие. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не желает сейчас обострять отношения с Западом из-за Армении, ищет варианты новых решений, пытается пойти на какие-либо уступки Еревану, используя усилия других, возможно, западных игроков, а также и Ирана, который вышел на первый план в противостоянии в регионе с Турцией.

В принципе, такое возможно, но только в случае, если Анкара и Баку откажутся от Зангезурского коридора и примут предлагаемый Ереваном и удобный для Тегерана альтернативный маршрут, связывающий Азербайджан с Нахичеванью. Без этого грубое продавливание приоритета Зангезурского коридора будет заводить в тупик всю идею разблокирования экономических и транспортных связей в регионе. Но других идей у Анкары и Баку на этом направлении, кроме каких- то символических жестов, пока не просматривается. Тем более что наружу вылезли глубинные исторические противоречия интересов Турции, Ирана, Армении и Азербайджана. Тегеран не делает секрета из того, что его новый пояс национальной безопасности начинает охватывать и часть территорий, которые до начала XIX века входили в состав Персидской империи. Он открыто дает понять Анкаре и Баку, что не является в регионе "новичком" и не будет оставаться безучастным наблюдателем турецко-азербайджанских геополитических маневров. Вот почему турецкие сообщения о готовности Раиси совершить визит в Анкару не комментируются иранской стороной, хотя в кулуарах этот вопрос обсуждается. Да и говорить о реальной нормализации отношений между Турцией и Азербайджаном с Арменией пока нет оснований из-за занимаемых ими непримиримых позиций.

К тому же усилия других международных игроков, кроме России, которые были бы готовы выступить посредниками в стабилизации ситуации в Закавказье, пока не выглядят успешными. Анкара и Баку одними лишь заявлениями о мире и стабильности или призывами к саммитам без новых предложений и инициатив по деэскалации не укрепят стабильность в Закавказье. А геополитическое соперничество в регионе будет продолжать проецировать угрозы вооруженных конфликтов.

6 января 2023
Станислав Тарасов

Источник - regnum.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1673009940


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