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Al-Eqtisadiya: Нефть в 2023 году: управление рисками и поиск баланса
17:13 06.01.2023

Al-Eqtisadiya
Саудовская Аравия

Нефть в 2023 году: управление рисками и поиск баланса

В 2023 году рынок нефти, по прогнозам, столкнется со множеством вызовов как со стороны спроса, так и предложения, пишет Al-Eqtisadiya. Среди причин автор статьи указывает на экономическую рецессию, дефицит поставок и украинский кризис.

Нимат Абу ас-Суф (نعمت أبو الصوف)

2022 год стал исключительным для рынка нефти: он был отмечен повышенной волатильностью и рекордными уровнями цен, которые мы не наблюдали с 2013 года. Так, средняя цена на нефть марки Brent достигла 100 долларов за баррель, а максимальная - 137 долларов. Согласно оценкам, в 2023 году рынок столкнется со множеством аналогичных вызовов как со стороны спроса, так и предложения в связи с экономической рецессией, дефицитом поставок и незавершенностью украинского кризиса.

Что касается предложения, то крупнейшими производителями нефти в мире являются ОПЕК (30%), США (12%) и Россия (10-11%).

Однако увеличивать добычу планируют только американцы, в то время как ОПЕК выступает за поддержание баланса на рынке, а Россия вынуждена сокращать добычу из-за эмбарго и установленного для ее нефти потолка цен.

Рассчитывать на увеличение поставок в странах, за исключением упомянутой тройки, не приходится в связи с отсутствием достаточных инвестиций в отрасль. Мощное развитие альтернативной энергетики в предыдущие годы способствовало сокращению инвестиций в добычу нефти и газа, поэтому множество новых проектов осталось без финансирования.

По мнению некоторых экспертов, на восполнение дефицита инвестиций может уйти от трех до пяти лет.

В октябре ОПЕК+ сократила добычу примерно на два миллиона баррелей в сутки до конца 2023 года. Обсуждений перспектив увеличения добычи пока не наблюдается.

Напротив, альянс акцентирует внимание на рисках, связанных с рецессией, и заявляет о готовности к дальнейшим сокращениям в любой момент.

Трудно сказать, насколько стабильной будет политика ОПЕК+ на этом пути, но сейчас уровень добычи контролируется несколькими крупными производителями во главе с Саудовской Аравией, а остальные страны альянса пока не в состоянии выполнить свои квоты.

В интересах объединения стабилизировать ситуацию на рынке и поддерживать относительно высокие цены.

Москва является членом ОПЕК+, но ее добыча в настоящее время зависит не от квот, а возможности экспортировать нефть и нефтепродукты.

Рынок ЕС закрыт для поставок российской нефти, хотя на него приходится более половины ее экспорта, а в феврале будут прекращены и поставки нефтепродуктов.

Тем не менее, российская нефть продолжает поступать в Евросоюз по трубопроводу "Дружба". Речь идет о 250 тысячах баррелей в сутки по южной ветке и около 500 тысячах баррелей в сутки по северной. Согласно прогнозам, поставки по последнему маршруту снизятся до нуля в 2023 году. При этом небольшой объем, а именно около 130 тысяч баррелей в сутки, будет продолжать поступать в Болгарию по морю до конца 2024 года.

Большая часть поставок была перенаправлена ​​в Азию, в частности, Индию, Китай и Турцию. Все они увеличили объем своего импорта.

Тем не менее, часть запасов остается незадействованной, и ее может быть сложно продать из-за предельного уровня цен. Потери добычи в России в 2023 году могут составить от 0,5 до 1,5 миллиона баррелей в сутки, в зависимости от того, насколько проблематичным для рынка окажется механизм ограничения цен.

В Соединенных Штатах за последний год компании, добывающие сланцевую нефть, медленно реагировали на рост цен.

Они увеличили уровень добычи всего примерно на 400 тысяч баррелей в сутки, так что общий объем достиг 12,1 миллиона баррелей. В 2023 году Управление энергетической информации (EIA) ожидает аналогичный рост в диапазоне 400-500 тысяч баррелей в сутки.

Долгосрочные политические решения по энергетическому переходу остаются в силе. В краткосрочном периоде риски рецессии вынуждают производителей избегать крупномасштабных инвестиций в новые проекты, тем более что большинство сланцевых месторождений уже разрабатываются.

В свете этих данных в 2023 году поставки нефти будут ограничены.

По данным Международного энергетического агентства, ожидается увеличение добычи лишь примерно на 770 тысяч баррелей в сутки, но с учетом перспективы снижения уровня российского производства на 1,4 миллиона баррелей в сутки. В 2022 году агентство выражало чрезмерный пессимизм в отношении поставок Москвы, поэтому, возможно, было бы целесообразнее немного скорректировать эти цифры. Тогда мы сможем говорить об увеличении объема мировых поставок на 1,1–1,2 миллиона баррелей в сутки. Основными факторами, за которыми будет следить рынок, остаются заседания ОПЕК+, статистика по российскому экспорту и еженедельные данные по добыче от Управления энергетической информации.

Что касается спроса, то сейчас внимание уделяется двум главным тенденциям: возможности рецессии из-за более высоких процентных ставок и ослабления ковидных ограничений в Китае.

Процентные ставки повышаются во всем мире, оказывая давление на экономику и спрос.

В 2022 году ФРС США повысила основную процентную ставку на 425 базисных пунктов до 4,25-4,5%, и это не предел.

Согласно оценкам, рекордное значение может составить около 5% во втором квартале 2023 года, а в четвертом квартале показатель, вероятно, начнет постепенно снижаться. При таком сценарии масштабной рецессии и проблем на долговом рынке, скорее всего, удастся избежать, а спрос на сырье останется относительно стабильным.

Однако даже такие прогнозы не гарантируют отсутствия проблем и могут оказаться излишне оптимистичными. Поэтому вероятные риски для экономики и спроса на сырье остаются на повестке дня.

Восстановление былого уровня китайского спроса в краткосрочной перспективе окажется сложной задачей из-за новой волны эпидемии, но в долгосрочном периоде, вероятно, он увеличится, поскольку правительство по-прежнему привержено цели восстановить прежний уровень потребления. Перспективы изменения китайского спроса на нефть будут зависеть от того, насколько эффективна будет система здравоохранения и насколько серьезной окажется новая волна эпидемии.

Спрос на нефть в 2023 году может увеличиться при условии полного снятия ковидных ограничений в Китае, тогда как мировая экономика замедлится. Международное энергетическое агентство и ОПЕК ожидают роста мирового спроса на нефть примерно на 1,7 и 2,25 миллиона баррелей в сутки соответственно, но эти оценки основаны на несколько оптимистичных прогнозах относительно увеличения мирового ВВП.

Фактически существующие риски требуют пересмотра прогнозов в сторону понижения уровня потребления нефти в 2023 году.

Скорее всего, спрос может превысить предложение в этом году на 0,2–0,4 миллиона баррелей в сутки, что поможет удержать цены на высоком уровне.

Вероятно, пик придется на февраль и март, когда снятие ограничений в Китае произойдет одновременно с сокращением добычи в России по причине вступления в силу запрета на импорт ее нефтепродуктов. В это время цены могут оказаться выше 100 долларов за баррель, но вряд ли будут стабильными, а потому можно рассчитывать на их постепенное снижение.

Прогнозы относительно роста мирового ВВП, вероятно, будут немного хуже текущих, и как ситуация будет развиваться на самом деле, мы узнаем уже во втором квартале. Помимо замедления темпов роста экономики, также может сократиться спрос, но ОПЕК+ будет купировать любые риски переизбытка предложения.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1673014380


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