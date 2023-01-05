|Al-Eqtisadiya: Нефть в 2023 году: управление рисками и поиск баланса
17:13 06.01.2023
Al-Eqtisadiya
Саудовская Аравия
Нефть в 2023 году: управление рисками и поиск баланса
В 2023 году рынок нефти, по прогнозам, столкнется со множеством вызовов как со стороны спроса, так и предложения, пишет Al-Eqtisadiya. Среди причин автор статьи указывает на экономическую рецессию, дефицит поставок и украинский кризис.
Нимат Абу ас-Суф (نعمت أبو الصوف)
2022 год стал исключительным для рынка нефти: он был отмечен повышенной волатильностью и рекордными уровнями цен, которые мы не наблюдали с 2013 года. Так, средняя цена на нефть марки Brent достигла 100 долларов за баррель, а максимальная - 137 долларов. Согласно оценкам, в 2023 году рынок столкнется со множеством аналогичных вызовов как со стороны спроса, так и предложения в связи с экономической рецессией, дефицитом поставок и незавершенностью украинского кризиса.
Что касается предложения, то крупнейшими производителями нефти в мире являются ОПЕК (30%), США (12%) и Россия (10-11%).
Однако увеличивать добычу планируют только американцы, в то время как ОПЕК выступает за поддержание баланса на рынке, а Россия вынуждена сокращать добычу из-за эмбарго и установленного для ее нефти потолка цен.
Рассчитывать на увеличение поставок в странах, за исключением упомянутой тройки, не приходится в связи с отсутствием достаточных инвестиций в отрасль. Мощное развитие альтернативной энергетики в предыдущие годы способствовало сокращению инвестиций в добычу нефти и газа, поэтому множество новых проектов осталось без финансирования.
По мнению некоторых экспертов, на восполнение дефицита инвестиций может уйти от трех до пяти лет.
В октябре ОПЕК+ сократила добычу примерно на два миллиона баррелей в сутки до конца 2023 года. Обсуждений перспектив увеличения добычи пока не наблюдается.
Напротив, альянс акцентирует внимание на рисках, связанных с рецессией, и заявляет о готовности к дальнейшим сокращениям в любой момент.
Трудно сказать, насколько стабильной будет политика ОПЕК+ на этом пути, но сейчас уровень добычи контролируется несколькими крупными производителями во главе с Саудовской Аравией, а остальные страны альянса пока не в состоянии выполнить свои квоты.
В интересах объединения стабилизировать ситуацию на рынке и поддерживать относительно высокие цены.
Москва является членом ОПЕК+, но ее добыча в настоящее время зависит не от квот, а возможности экспортировать нефть и нефтепродукты.
Рынок ЕС закрыт для поставок российской нефти, хотя на него приходится более половины ее экспорта, а в феврале будут прекращены и поставки нефтепродуктов.
Тем не менее, российская нефть продолжает поступать в Евросоюз по трубопроводу "Дружба". Речь идет о 250 тысячах баррелей в сутки по южной ветке и около 500 тысячах баррелей в сутки по северной. Согласно прогнозам, поставки по последнему маршруту снизятся до нуля в 2023 году. При этом небольшой объем, а именно около 130 тысяч баррелей в сутки, будет продолжать поступать в Болгарию по морю до конца 2024 года.
Большая часть поставок была перенаправлена в Азию, в частности, Индию, Китай и Турцию. Все они увеличили объем своего импорта.
Тем не менее, часть запасов остается незадействованной, и ее может быть сложно продать из-за предельного уровня цен. Потери добычи в России в 2023 году могут составить от 0,5 до 1,5 миллиона баррелей в сутки, в зависимости от того, насколько проблематичным для рынка окажется механизм ограничения цен.
В Соединенных Штатах за последний год компании, добывающие сланцевую нефть, медленно реагировали на рост цен.
Они увеличили уровень добычи всего примерно на 400 тысяч баррелей в сутки, так что общий объем достиг 12,1 миллиона баррелей. В 2023 году Управление энергетической информации (EIA) ожидает аналогичный рост в диапазоне 400-500 тысяч баррелей в сутки.
Долгосрочные политические решения по энергетическому переходу остаются в силе. В краткосрочном периоде риски рецессии вынуждают производителей избегать крупномасштабных инвестиций в новые проекты, тем более что большинство сланцевых месторождений уже разрабатываются.
В свете этих данных в 2023 году поставки нефти будут ограничены.
По данным Международного энергетического агентства, ожидается увеличение добычи лишь примерно на 770 тысяч баррелей в сутки, но с учетом перспективы снижения уровня российского производства на 1,4 миллиона баррелей в сутки. В 2022 году агентство выражало чрезмерный пессимизм в отношении поставок Москвы, поэтому, возможно, было бы целесообразнее немного скорректировать эти цифры. Тогда мы сможем говорить об увеличении объема мировых поставок на 1,1–1,2 миллиона баррелей в сутки. Основными факторами, за которыми будет следить рынок, остаются заседания ОПЕК+, статистика по российскому экспорту и еженедельные данные по добыче от Управления энергетической информации.
Что касается спроса, то сейчас внимание уделяется двум главным тенденциям: возможности рецессии из-за более высоких процентных ставок и ослабления ковидных ограничений в Китае.
Процентные ставки повышаются во всем мире, оказывая давление на экономику и спрос.
В 2022 году ФРС США повысила основную процентную ставку на 425 базисных пунктов до 4,25-4,5%, и это не предел.
Согласно оценкам, рекордное значение может составить около 5% во втором квартале 2023 года, а в четвертом квартале показатель, вероятно, начнет постепенно снижаться. При таком сценарии масштабной рецессии и проблем на долговом рынке, скорее всего, удастся избежать, а спрос на сырье останется относительно стабильным.
Однако даже такие прогнозы не гарантируют отсутствия проблем и могут оказаться излишне оптимистичными. Поэтому вероятные риски для экономики и спроса на сырье остаются на повестке дня.
Восстановление былого уровня китайского спроса в краткосрочной перспективе окажется сложной задачей из-за новой волны эпидемии, но в долгосрочном периоде, вероятно, он увеличится, поскольку правительство по-прежнему привержено цели восстановить прежний уровень потребления. Перспективы изменения китайского спроса на нефть будут зависеть от того, насколько эффективна будет система здравоохранения и насколько серьезной окажется новая волна эпидемии.
Спрос на нефть в 2023 году может увеличиться при условии полного снятия ковидных ограничений в Китае, тогда как мировая экономика замедлится. Международное энергетическое агентство и ОПЕК ожидают роста мирового спроса на нефть примерно на 1,7 и 2,25 миллиона баррелей в сутки соответственно, но эти оценки основаны на несколько оптимистичных прогнозах относительно увеличения мирового ВВП.
Фактически существующие риски требуют пересмотра прогнозов в сторону понижения уровня потребления нефти в 2023 году.
Скорее всего, спрос может превысить предложение в этом году на 0,2–0,4 миллиона баррелей в сутки, что поможет удержать цены на высоком уровне.
Вероятно, пик придется на февраль и март, когда снятие ограничений в Китае произойдет одновременно с сокращением добычи в России по причине вступления в силу запрета на импорт ее нефтепродуктов. В это время цены могут оказаться выше 100 долларов за баррель, но вряд ли будут стабильными, а потому можно рассчитывать на их постепенное снижение.
Прогнозы относительно роста мирового ВВП, вероятно, будут немного хуже текущих, и как ситуация будет развиваться на самом деле, мы узнаем уже во втором квартале. Помимо замедления темпов роста экономики, также может сократиться спрос, но ОПЕК+ будет купировать любые риски переизбытка предложения.